סרט האנימציה החדש של דיסני ופיקסאר, "אלמנטלי", הוא לא היצירה המוצלחת ביותר של האולפנים. למעשה, שלושה ימים בלבד אחרי שיצא לאקרנים הוא כבר שבר את השיר והוכתר כסרט עם הפתיחה הגרועה ביותר של פיקסאר והביקורות, אם נהיה עדינים, פושרות במקרה הטוב.

אבל למרות הכישלון בקופות והטענות לחוסר מקוריות, "אלמנטלי" כן הצליח להביא משהו חדש לשולחן: דמות א-בינארית ראשונה, שעוררה באופן צפוי אהדה רבה מצידה של הקהילה הגאה וזעם רב מכיוונם של להט"בופובים ברשתות.

עלילת הסרט מתרחשת בעיר בה כל ארבעת היסודות, אש, אוויר, מים ואדמה, חיים ביחד. הסיפור עוקב אחרי אהבתם של אמבר (אש) ווייד (אוויר), שמגלים שיש להם הרבה יותר במשותף ממה שהם חשבו. בשנים האחרונות אנחנו עדים למאמצים של דיסני ופיקסאר ליצור סרטים עם דמויות מגוונות יותר, אבל "אלמנטלי" לקחה את זה צעד אחד קדימה, עם דמותה הא-בינארית של "לייק ריפל" (מים), אותה מדובב.ת קאי האוזר, שחקנ.ית א-בינארי.ת.

סרט האנימציה החדשה מצליח להפגיש בין ייצוג להט"בי אותנטי להומור, עטוף בסיפור מרגש על משפחה והגירה, והאוזר חגג.ה את צאת הסרט החדש בטוויטר, מה שהוביל ללא מעט תגובות - רעות וטובות כאחד. "יצא לי לגלם את הדמות הא-בינארית הראשונה של פיקסאר - הכירו את לייק", כתב.ה האוזר בטוויטר וקיבל.ה בתגובה לא מעט אהבה.

"זה מדהים ומעורר השראה", "לא היה לי מושג לי מושג שלייק היא דמות א-בינארית, כל כך מגניב" וגם "הסרטים של פיקסאר תמיד גרמו לי להרגיש נעים וחמים", היו חלק מהתגובות האוהדות, אם כי חלק מהתומכים הביעו אכזבה מכך שדמותה של לייק שולית מדי: "בכנות, זה מרגיש כאילו דיסני דוחקת את הקהילה הגאה לדמויות שאפשר לחתוך מהסרט בשביל מדינות המתנגדות ללהט"ב".

BIG ANNOUNCEMENT I got to play Pixar's first nonbinary character! Meet Lake!

I voice Lake in the new movie #Elemental! I'm seeing it in theaters tonight with my friends, so you can catch it in theaters too if you wanna see them. pic.twitter.com/6kBPGvCATE