חצי שנה אחרי שהביעה את הכאב והתסכול של עם שלם בשיר Bring Them Home, שהפך להמנון הסברה בינלאומי עם יותר משני מיליון האזנות ועשרות אלפי שיתופים, גל דה פז חוזרת במעבר חד עם שיר פופ חדש, Very That, שמדבר על הצביעות ברשתות החברתיות ומהווה מסר לקהילת הלהט"ב הבינלאומית, שבחרה בצד הלא נכון של ההיסטוריה.

הקליפ לשיר שהשיקה הבוקר (חמישי) דה פז הוא חגיגה אדירה של גלאם, צבעוניות, חופש ומגוון תוצרת מקומית, כאשר היא מארחת ארבע מלכות דראג ישראליות בולטות, כל אחת מרקע אחר וסגנון שונה: אליטה ווינטור, כריסטינה פוקס, איתי בר וגלורי הוליווד.

"הייתה הרבה התלבטות אם להוציא את השיר, אבל כל מי שראה את זה אמר שממש צריך משהו כזה עכשיו", מספרת דה פז (36) בשיחה עם mako. "זאת לא תהיה שמחה אמיתית עד שכולם יחזרו הביתה, אבל בשביל אלה שנמצאים כאן וזקוקים למעט אסקפיזם אני כאן. זה הצד השני של המטבע, המקום שבו אנחנו צריכים לנשום. זה הריפוי, זה הכי יהודי וישראלי שיש - אנחנו נרקוד שוב".

החיבור של דה פז עם עולם הדראג בשנים האחרונות והמגמה המטרידה שבה קהילת הלהט"ב הבינלאומית וקהילת הדראג מצדדת בצד הפלסטיני, הובילה את דה פז ליצור את השיר והקליפ, שנוגעים בכוחן של המדיה והרשתות החברתיות ליצור מציאות חלופית שקרית.

"השיר מדבר על התמכרות של החברה למדיה החברתית, עם הקו הדק (עד הבלתי נראה) בין אמת לשקר. זה עידן של כותרות ואנשים קוראים רק כותרות. אני יכולה לפרסם עובדה שקרית ואף אחד לא יבדוק אותה, אנשים ישתפו ויגידו שזה נכון", אומרת דה פז כשנשאלת על תגובת הקהילה הגאה העולמית למלחמה. "זה שובר ומרסק את הלב. כל כך הרבה אנשים שאני אוהבת אכזבו אותי בבורות ובאכזריות שלהם. זה חלק ממה שהוביל אותי לכתוב את Bring Them Home, לכתוב שיר לחטופים, ועכשיו התשובה הבאה זה השיר הזה".

דה פז מספרת כי רצתה לחגוג את היופי של אמנות הדראג ולמתוח ביקורת על הדרך שבה הקהילה הגאה מתנהלת ברשתות מאז פרצה המלחמה. "אנשים צריכים להרגיש את הלייקים והאהבה כל הזמן, כולנו חלק מזה, אבל יש אנשים שיעשו דברים לא הגיוניים, יפרסמו ויחיו בשקר בשביל זה", היא אומרת. "המסר שלי הוא פשוט לעוף על החיים, לסמוך על הקצב האישי שלנו ולא לתת לכל הדברים מבחוץ לקחת מאיתנו את האמת שלנו, כי אנחנו הכי מדהימים שיש". גל דה פז | צילום: שי הנסב

למה הקהילה הקווירית הבינלאומית נוטה להיות פרו-פלסטינית?

"אני חושבת שאנשים שמגיעים ממקום של מיעוט, או תחושה שלא מקבלים אותם, והם רואים מיעוט שסובל ואף אחד לא מדבר בשבילו - הם מרגישים שזה בדיוק כמו מה שהם עברו. אנחנו יודעים שזה רחוק מלהיות נכון וזה הרבה יותר מורכב. גם אנחנו מיעוט שמנסים כל הזמן להשמיד אותו ולא מקבלים אותו, אבל אנחנו משתמשים באנרגיה ובמשאבים שלנו כדי לשגשג, והם משתמשים בזה בשביל הרס".

דה פז ממשיכה ומתארת את התסכול הרב שנוצר בעקבות תמיכה קהילת הדראג בצד הפלסטיני. "קווירים למען פלסטין? לכו תעשו דראג בפלסטין ותספרו לי איך הלך לכם", היא אומרת. "כל מלכות הדראג שהערצתי, מלכות הדראג של רופול, יוצאות נגדנו אחרי שהופיעו פה וקיבלו רק אהבה. אני אומרת שאנחנו לא צריכות אותן כי יש לנו כאן דראג מדהים. תראו איזו אהבה ומגוון יש בקהילה הגאה הישראלית המדהימה, אז רציתי להשוויץ בדראג שיש לנו, חשוב לי לתת את הצעקה הזאת לעולם הדראג הישראלי, שצריך להגיע למיינסטרים בלי קשר לכלום".

מה "קווירים למען פלסטין" יחשבו אם הם יראו את הקליפ?

"לפני שאני עונה אני רוצה להגיד שהם יכולים לקפוץ לי. לא להתפוצץ מותק, מה שנקרא - זה המסר שלי. בנוגע למה ששאלת אני בטוחה שהם ימצאו מה להגיד. אם הם לא יבינו שזה מישראל הם יגידו שהם מתים על זה, אבל כשהם יבינו הם יגידו זה פינקוושינג או בינה מלאכותית". גל דה פז עם מלכות הדראג אליטה ווינטור, כריסטינה פוקס, איתי בר וגלורי הוליווד | צילום: Hernán Cazalla

הסינגל Very That הוא טעימה קטנה מהאלבום שבדרך, שיציג צד פופי של דה פז שטרם הכרנו, החל מהמוזיקה, הסטיילינג והעולם הויזואלי שהזמרת יצרה לקראת השקת האלבום בבארבי ב-21.9. "זאת מוזיקה שמעולם לא עשיתי. יצרנו עולם ויזואלי שמאוד מושפע מעולם האופנה, הדראג וקאמפ", מספרת דה פז. "המסר הוא לא לקחת יותר מדי ברצינות את עצמנו ואת החיים. אני יודעת שזה קשה להגיד את זה בתקופה כזאת, אבל לפעמים צריך רגע לשחרר ולנשום".