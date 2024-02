"הוא יכול לקחת את הכסף שלנו", כך נכתב השבוע במגזין הגאה Out על זוכה "נינג'ה ישראל VIP" ו"האח הגדול VIP", אסף גורן, בידיעה שהכריזה כי הוא 'הצטרף' לאונליפאנס ופתח עמוד חדש ועסיסי. אבל כותרות לחוד ומציאות לחוד, כי "האמת שיש לי אונליפאנס כמעט שנתיים", הוא מספר בשיחה עם mako בה ניסינו להבין למה לא היינו בלופ מלכתחילה.

"אני מעלה תוכן שהרבה מעריצים רוצים לראות, מהחיי היום יום שלי, מהאימונים שלי וגם תוכן טיפה יותר חושפני", הוא מספר על עמוד האונליפאנס הלא-כל-כך חדש שלו, אבל מבהיר שלא נמצא שם שום דבר מיני. "לא הייתי אומר שהתוכן מיני כי אני לא רוצה לשקר לאף אחד. יש לי ילד ואני לא רוצה שבעתיד הוא יראה את אבא שלו במצבים שלא הייתי רוצה לראות את אבא שלי".

לדבריו של גורן (32), אשתו מעיין רודיך, איתה הביא לעולם לפני כשנה וחצי את עברי, מגבה אותו לחלוטין. "היא נותנת לי גיבוי מלא, וגם המעריצים רצו לראות את הצד הזה של החיים שלי", הוא מסביר על האישורים שהיה צריך לקבל על מנת לעשות את הצעד. "מן הסתם שהיה לזה גם מניע כלכלי, יש פיות להאכיל ויש חשבונות לשלם", הוא מוסיף על התמריץ הכלכלי והמחיר (15 דולר, למי שהתעניין) שכל מעריץ שנרשם משלם. אסף גורן | צילום: Amy Graves, GettyImages

"'המרוץ לדראג של רופול' נתן לחשבון האונליפאנס שלי חשיפה גדולה", הוא אומר על השתתפותו הקבועה בריאליטי הגאה העולמי כאחד מצוות הפיט קרו, שם הצליח לשבות בקסמיו את הקהל הגאה בכל רחבי העולם. "הייתי בעונה 10, בעונה 15 וגם בעונה הנוכחית, וגם הצטלמתי לעונות עתידיות".

גורן עובד בהוליווד כבר שנים, ומאז שיצא לקריירה בינלאומית הוא הספיק לצאת בקריירת מוזיקה שבמסגרתה גם זכה לשיתוף של אחד הרמיקסים שלו על ידי מלכת הפופ מדונה, וגם להקים להקה חדשה בשם HOMEWORK, לשחרר באופן שבועי מוזיקה ל-150 אלף העוקבים שלו ברשתות החברתיות, ולקחת חלק בכמה מתוכניות הריאליטי הגדולות בעולם.

סדרת הדגל של MTV, "האתגר", So You Think You Can Dance, "המרוץ לדראג של רופול" ועוד פרויקטים רבים - גורן עשה את כולם. למרות הרקורד המרשים שהצליח לצבור בהוליווד, אסף גורן הוא עדיין לא אחד מהשמות שנוהגים לעלות לראש כשמדברים על ייצוג ישראלי בעולם, והתעשייה הישראלית לא ממש מייחסת לו חשיבות. "פה אני משתתף בתוכניות זוכות אמי, ובארץ לא מקבלים אותי להישרדות כבר כמה עונות", הוא אומר, אבל נשמע מלא הומור ולא ממורמר. למרות שלא עבד בתעשייה בארץ בתקופה האחרונה, גורם לא משאיר מקום לספק איפה הלב שלו נמצא.

"אני פחות בקשר עם התעשייה בישראל, אבל אני אגיע לארץ כשאני אצטרך וכשזה באמת יגיע אליי. אף פעם לא אחביא את זה שהמשפחה שלי מישראל. אני תמיד אהיה אסף גורן מפתח תקווה ואף פעם לא אסתיר את זה", הוא מציין בגאווה, ומספר שאפילו פספס הזדמנויות בגלל הנוכחות הישראלית הלא מתנצלת שלו. "יש תוכנית בינלאומית שניתקה איתי קשר מאז ה-7 באוקטובר, למרות שכבר הייתי בשלב האחרון של הליהוק והייתי חלק בטוח מהתוכנית", הוא סיפר, אבל לא היה מוכן לגלות באיזו תוכנית מדובר.

למרות השנאה ועל אף שהדבר עלול לפגוע בעבודות עתידיות, גורן אומר שהוא גאה לייצג את ישראל וגם עושה זאת. מאז טבח 7 באוקטובר הוא משתף באופן קבוע בנכסיו הדיגיטליים פרסומים וסרטוני תמיכה נלהבת בישראל, שקוראים לעוקבים לעמוד לצידנו ולתמוך בישראל במלחמה. גם בחשבון הטוויטר (או ה-X) שלו הוא לא היסס לשתף, אך לאחר שחטף כמות בלתי נתפשת של שנאה, הוא החליט לוותר על הזירה הזאת. "חטפתי הרבה בגלל שאני ציוני והייתי צריך למחוק את הטוויטר בגלל זה", הוא משתף.

תוך כדי שהוא חוטף שנאה רבה ברשתות, גורן מציין שלמד בתקופה האחרונה שבחו"ל משתמשים במילה '"ציוני" בתור כינוי גנאי. "המון מהתגובות שאני מקבל זה 'הוא חתיך, אבל הוא ציוני'. להיות ציוני זה קללה עבורם, והרבה מהשנאה שאני מקבל היא דווקא מהקהילה הגאה", הוא מסביר בעצב. "מה הם מצפים שאני אעשה? שאני אשנה את המוצא שלי?".

גורן אף הסביר שמאז טבח 7 באוקטובר הוא מרגיש הזדהות עצומה עם הארץ, ועוקב אחרי החדשות בכל יום. "לא תפקדנו במשפחה טוב מאז, למרות שאנחנו לא גרים בארץ", הוא מספר. "אחותי איבדה חברים קרובים, אין מישהו שאני מכיר שלא הכיר מישהו. הייתי בישראל שבועיים לפני שזה קרה, ועדיין זה מכה קשה. אנחנו בלחצים וקשה להתנתק מהחדשות. החברים שלנו חטופים ובכל יום אתה מגלה על אנשים שאתה מכיר שנרצחו, זה על הפנים".

גורן מציין שהאנטישמיות הגאה הגיעה ממש לקרבת ביתו, כאשר בתחילת חודש נובמבר רוססה כתובת אנטישמית על אחד הבתים באזור שבו הוא גר. "ריססו כתובות נאצה באיזור הבית שלנו בלוס אנג'לס. זה כנראה לא היה מכוון אלינו, אבל למישהו יהודי שגר ממש קרוב אלינו", הוא אומר ומשתף בתגובות שקיבל מאנשים שהכיר לאחר ששיתף בשנאה שחטף. "כמעט אף אחד מהקולגות שלי לא בא להגנתי או הביע הזדהות. אתה יחיד שנלחם מול מיליונים. זה לא קל להיות יהודי, במיוחד בזמנים האלו".