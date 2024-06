אחת התכונות הנפוצות והמשותפות ביותר בקרב העם שניסו להשמיד כל כך הרבה פעמים הוא חוש הומור מושחז וחד. החל מג'רי לואיס וג'ין ווילדר, דרך מל ברוקס, ג'רי סיינפלד וג'ואן ריברס, ועד לסת' רוגן – יהודים פשוט יודעים מה זה הומור טוב. לכן זה ממש לא מפתיע שמאחורי דמותו הבדיונית של "לייל קאלפפר" עומד בחור יהודי, אל.אי סטיימן.

עד 7 באוקטובר סטיימן (36), במאי ועורך וידאו, היה עוד יהודי-אמריקאי שמנסה (וגם מצליח) בתעשיית הסרטים הקשוחה של ארצות הברית. כשפרצה המלחמה הוא היה בביקור משפחתי בישראל ובשלב מאוחר יותר עוד ועוד הפגנות פרו-פלסטיניות החלו למלא את המכללות בארצות הברית - וכך נולדה דמותו הסאטירית של לייל קאלפפר – פארודיה על "קווירים למען פלסטין".

"אני מגדיר את עצמי פאלי-אמורי: אני נמשך לכל מה שהוא פלסטיני ודי עם ראש פתוח ובו זמנית עם ראש מאוד סגור גם", אומר סטיימן בקול המאנפף של הדמות הבדיונית שיצר – סטודנט קווירי בן 23 ("רשמית הוא נולד ב-9.11") עם שיער ארוך סתור ומחומצן, לרוב עם כאפייה ומשקפיים גדולים, הלומד במסלול מדעי החברה באוניברסיטה עילית כלשהי בארה"ב ומעורב בהפגנות פרו-פלסטיניות. אל.אי סטיימן | צילום: באדיבות אל.אי סטיימן, twitter

מאז פברואר האחרון החל סטיימן לפרסם סרטונים בפרופיל X (לשעבר טוויטר) בדמותו של לייל ולצבור לעצמו עוקבים, ולאחרונה הדמות החלה לצבור מומנטום וקיבלה חיים ויקום משל עצמה. בתמונה הראשית בפרופיל דמותו של לייל מקבלת נשיקה מיחיא סינוואר, ובביו כתוב: "מפיץ אור ואהבה באמצעות אינתיפאדה גלובלית, יש הרבה אנטישמים שאתם יכולים לעקוב אחריהם, אז תודה שבחרתם בי".

גלילה בפרופיל הבדיוני של לייל חושפת צילומים מזויפים של לייל עם שועי עולם האנטישמים - מנשיא איראן שמת בהתרסקות מסוק ועד קים ג'ון און. סרטון אחד שבו נושא "הספד" סאטירי לנשיא איראן המכונה "הקצב מטהרן" זכה למאות אלפי צפיות והפרופיל אף זכה לסיקור בינלאומי ב-CNN. סרטון אחר שבו שינה את מילות שירה של מיילי סיירוס Party In The USA למילים Intifada In The USA זכה לכמעט חצי מיליון צפיות. בסרטון אחר, שנערך כמו סרטון פרסומת לחברת ביטוח, מנסה לייל לגייס כספים למען מחנות התמיכה במאבק הפלסטיני באוניברסיטאות "אשר לא יכולים להרשות לעצמם לקנות בקבוקי מים, ופצצות מימן".

Intifada in the USA (Miley Cyrus - Party in the USA parody) pic.twitter.com/EEmf2YfzsL — Lyle Culpepper (@ShutupLyle) May 9, 2024

"אני לא צוחק על קווירים, אלא על אידיאולוגיה הרסנית"

סטיינמן מספר כי הוא מעורב בתעשיית הסרטים מצעירותו: הוא נולד למשפחה יהודית בדרום מדינת ניו יורק וגדל בפלורידה, שם למד באקדמיה עברית הפרטית. לפי עמוד הוויקיפדיה שלו הוא אף בילה שנה בישיבה בישראל וכאשר שב לארה"ב החל בתור מוזיקאי לנגן בלהקות פופ יהודי ולביים קליפים למוזיקאים. משם המשיך סטיימן דרך פרסומות לסרטים באורך מלא, ובשנה שעברה ביים את הסרט Love Virtually אשר הופק עבור רשת אמזון וזכה לדירוג של 81% באתר Rotten Tomatoes.

עיקר ההשראה שלו נובעת מסרטי קומדיה ומערכונים דלי תקציב של שנות ה-90, כמו הסרטים של ג'אד אפאטו, או תוכנית המערכונים הידועה Saturday Night Live, עליה גדל. הוא מזכיר גם את ג'ין ויילדר וג'ון מולייני בתור מקורות השראה נוספים , וכיום סטיימן חי עם אשתו ובנו הפעוט בלוס אנג'לס, ועומל על הפקת סרט באורך מלא עם דמותו של לייל.

מתברר שאתה בכלל סטרייט. אם כך - דמותו של לייל היא לא קצת "בלאק פייס" קווירי?

"אני לא צוחק על קווירים באשר הם. אני מאוד ספציפי בדברים שאני מלגלג עליהם ואני צוחק רק על אנשים שהאידיאולוגיה שלהם הרסנית ועומדת בסתירה מוחלטת לביטחונם ורווחתם האישית. אני חדור מטרה וממוקד בנושא".

כשאנו שואלים אם לא מדובר בקטע שיכול להיתפס בתור הומופובי, הוא לא מתחמק ומשיב כי הוא מבין שדמותו של לייל עלולה להיתפס הומופובית והוא ציפה לקבל עליה תגובות זועמות, אבל יחד עם זאת, הוא אומר, "בתור גבר סטרייט סיסג'נדר לבן אסור לי לעשות כלום בקומדיה", הוא אומר ונזכר איך הזהירו אותו כי הוא הולך על קרח דק עם דמותו של לייל. עם זאת, הוא חוזר ומבהיר שהדמות "צוחקת על תרבות השמאל הנאורה שדוגלת באיחוד מאבקים, שבפועל לא באמת מתאחדים". אל.אי סטיימן בדמותו של לייל קאלפפר | צילום: באדיבות אל.אי סטיימן, twitter

איך הרגשת כשראית את הקהילה הקווירית תומכת במאבק הפלסטיני?

"התגובה הראשונית הייתה חוסר הבנה ובלבול. באופן די ברור יש צד אחד אשר מקבל ותומך בזכויות להט"ב, וצד אחד שמעיף מהגג".

למרות הבלבול, סטיימן אומר שהדבר לא היה מפתיע, שכן בעידן הנוכחי יש הרבה אקטיביזם מוטעה המבוסס על עובדות לא נכונות. על תרבות הביטול הוא מביע דעה שאינה חד משמעית: מבחינתו, הביטול הוא הגיוני כאשר מדובר באדם שפשע או שאנשים באמת נפגעים מדברים שאמר, כמו במקרה של הסתה לאלימות, אבל סטיימן מדגיש כי חופש הביטוי הוא זכות אשר חייבת להישמר, גם אם נאמרים דברים שאינו מסכים איתם נחרצות. "בקומדיה, כשאנשים חושפים צביעות או מצביעים על פער מסוים זה טוב, אבל כיום נדמה שיש סט חדש של חוקים חברתיים שהומצאו על ידי אנשים רגישים מדי".

בנובמבר האחרון, חווה סטיימן מה שנקרא "דוקסינג" - חשיפה של מידע אישי ברשת. מספר הטלפון שלו ופרטים אישיים עליו פורסמו במספר קבוצות טלגרם, ובוקר אחד הוא התעורר עם 30 אלף הודעות איומים על חייו: "התחברתי בצאת שבת וקיבלתי עשרות אלפי הודעות עם איומים שונים במוות", הוא נזכר. "זה ממש יצא מכלל שליטה – אשתי נכנסה לפאניקה, אנשים ידעו עלי כל מיני דברים, זה היה נורא". אל.אי סטיימן בדמותו של לייל קאלפפר | צילום: באדיבות אל.אי סטיימן, twitter

לרוץ עם עולל בן חודשיים לממ"ד

תגובות נאצה הן דבר שבשגרה עבור כל יצר תוכן פרו-ישראלי ברשת, אבל סטיימן לא ציפה לאבד עבודה בגלל זה. כשהמלחמה פרצה הוא שהה בישראל בביקור משפחתי לכבוד חג הסוכות, שכן אחותו חיה בישראל, כמו גם דודיו והוריו חלק מהזמן בשנה. בנו נולד חודשיים לפני כן, ועם האזעקות הוא נאלץ להבין לעומק איך עם ישראל חי כבר עשרות שנים.

"כשאתה גדל בישראל אתה מכיר את זה, אתה יודע מול איזה אויב אתה עומד ויש מוכנות יותר גבוהה", הוא אומר ונזכר בשבת האיומה ההיא. "אבל לא היה אירוע כמו 7 באוקטובר, כולם היו מבועתים, אבל אני חושב שבתור תייר שלא מכיר את זה בכלל היינו בפאניקה - אתה לא יודע מה זה לרוץ לממ"ד עם עולל בן חודשיים".

דמותו של לייל הפרו-פלסטיני נולדה בזמן שסטיימן עבד בשירות חברת מדיה אשר מפיקה תוכן יהודי חינוכי, אשר הסיטה את כלל הפעילות שלה להפקת סרטונים חינוכיים הקשורים ב-7 באוקטובר. לייל היה בדיחה פנימית במסדרונות החברה שצברה תאוצה. "בהתחלה הם הביעו תמיכה ואהבו את זה, אבל כשזה התחיל לתפוס תאוצה הם החלו להרחיק את עצמם מזה וממני", הוא נזכר. "אני לא יודע בוודאות אם זה תרם לזה שאיבדתי את העבודה שלי, אבל אני כבר לא עובד שם".

Israel is shooting down innocent drones pic.twitter.com/TNSCJH6EYb — Lyle Culpepper (@ShutupLyle) April 14, 2024

סטיימן צוחק צחוק מריר, אבל באותה נשימה הוא אומר כי לקח את התקרית כסימן להעמיק עוד יותר את העבודה על הדמות ו"המותג", כפי שהוא מכנה אותו, ולהפוך אותו לקריירה בפני עצמה. "אנחנו עובדים עכשיו על הסרט Freedom Fighter (לוחם חופש) בכיכובו של לייל ומנסים להרחיב את היקום הקולנועי שלו", מספר סטיימן ומדגיש כי בניגוד למצופה, הסרט לא יעסוק בישראל אלא בתרבות המחאות האמריקאית הענפה.

ארצות הברית בשנת בחירות. אתה תצביע לטראמפ או ביידן?

"אנחנו בין הפטיש לסדן כאן, זה שידור חוזר של סיבוב שכבר היינו בו. האפקט הגלובלי של המלחמה בישראל, המדיניות הכלכלית והצבאית של טראמפ וכמובן התמיכה שלו ללא סייג בישראל – על רגל אחת אלו הסיבות שבגללן אצביע לו".