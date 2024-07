"הוושינגטון פוסט" מתנצל: העיתון הודה היום (שלישי) שפרסם כותרת ותמונה מטעות בשער שלו, באשר לתקיפות חיל האוויר בלבנון. זאת, לאחר שהכותרת שלו הייתה "ישראל פוגעת במטרותיה בלבנון", תוך שהתמונה שצוותה לה, מציגה את הארון של אלמא אימן פכר אלדין בת ה-11, שנהרגה מפגיעת רקטה במגרש כדורגל במג'דל שמס ביום שבת האחרון, לצד 11 ילדים נוספים, ואת יקיריה מחבקים אותו.

בהתנצלות "הוושינגטון פוסט" צוין כי הכותרת לא סיפקה "הקשר הולם". "הכותרות היו צריכות לציין שהתקיפות הישראליות היו תגובה לפגיעת רקטה מלבנון, שבה נהרגו 12 ילדים ובני נוער ברמת הגולן שבשליטת ישראל", כפי שנכתב. עוד צוין כי "התמונה תיארה אבל על אחד מאותם קורבנות".

WaPo publishes editor’s note in today’s paper admitting not “providing adequate context” in its coverage of Israel’s response to Hezbollah’s attack that killed 12 children in the Golan Heights. pic.twitter.com/sS7LphONGu — Josh Kraushaar (@JoshKraushaar) July 30, 2024

ההתנצלות מגיעה אחרי שהשער עורר לא מעט תגובות זועמות ברשתות, כולל מצד דובר צה"ל שציין בחשבון ה-X הרשמי כי "אפשר לראות את בני המשפחה האבלים, קוברים ילדים שנרצחו על ידי חיזבאללה בטבח מג'דל שמס". גם דובר ממשלת ישראל לשעבר איילון לוי, הוסיף צילום מסך של השער בחשבון ה-X שלו וציין כי "זו תמונה של הלוויה של ילדה קטנה שנהרגה בישראל, על ידי טיל חיזבאללה מלבנון, אז למה הכותרת של 'הוושינגטון פוסט' הפוכה?".

זאת, לצד תגובתו של נציג בית הנבחרים האוהד ישראל ריצ'י טורס, שהטיל ספק בהחלטת העיתון להציב את ישראל בעמדת התוקפת, מתחת לתמונה של ילדה שנהרגה על ידי ארגון הטרור. מגיב אחר בפלטפורמה, הגדיל והאשים את העיתון שבבעלות המיליארדר ג'ף בזוס, בכך שהוא "זרוע תעמולה של חמאס מאז אוקטובר".

40 בני אדם נפצעו במתקפה, שאירעה בעת ביקורו של בנימין נתניהו בוושינגטון ונחשבת לקטלנית ביותר מאז מתקפת הטרור של חמאס בשבעה באוקטובר.