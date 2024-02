דוון קוואבה, עובדת בכירה ב-BBC, פוטרה ביום שישי האחרון מתפקידה אחרי שורה של פוסטים אנטישמיים ברשתות החברתיות, כך דווח היום (שני) ב"דיילי מייל". קוואבה, מתאמת הפקה בת 55, כינתה יהודים כ"זן פולש" ו"חלאות שקרניות" ואף השתמשה בביטוי Holohoax - מונח בו משתמשים מכחישי שואה שטוענים שהיא לא קרתה מעולם. בנוסף, שיתפה פוסטים שמשווים בין היטלר לנתניהו ובן גוריון וכתבה כי יהודים הם "נאצים".

מעבר לאמירות אנטישמיות, קוואבה שיתפה פוסט בו כינתה אנשים לבנים "פולשים" וטענה שמדובר ב"גזע סוטה, רצחני, צמא דם וברברי" וכן תיארה את העם הבריטי כ"גזעני".

Dawn Queva, a BBC3 senior scheduler & playout planner has been found making vile anti-Semitic comments on Facebook.



She referred to Jews as "Nazi parasites" who funded a "holohoax, japhetic AshkeNazi. She called white people "a virus, barbaric & bloodthirsty".



P45 time then?… pic.twitter.com/fAGeDcW9lz — David Atherton (@DaveAtherton20) February 2, 2024

פיטורי קוואבה מגיעים על רקע הדיווחים מצד עובדים יהודים ב-BBC, שמספרים כי מדובר בזמן "עגום ומפחיד" ליהודים בענקית התקשורת הבריטית. כזכור, בנובמבר האחרון דווח שהרשת הנחתה עובדים שלא להשתתף בצעדה נגד אנטישמיות.

בנוסף, בחודש שעבר תאגיד השידור הבריטי פרסם הודעת התנצלות בעקבות מבזק לילי ששודר ב-24 בדצמבר. בדיווח ציטט תאגיד השידור הבריטי את הודעת חמאס שטענה כי "צה"ל ביצע הוצאות להורג בעזה", מאוחר יותר חזר בו מדבר הפרסום הלא מאומת. "ייחסנו את הדברים לחמאס, וציינו את התייחסות הצבא הישראלי לפיו הוא לא מודע לתקרית וחמאס הוא ארגון טרור שלא מעריך אמת. עם זאת, לא עשינו מספיק מאמץ לחפש ראיות שיצדיקו דיווח על טענת חמאס", הסבירו.