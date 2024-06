לצד הסיקור התקשורתי הנרחב בעולם של "מבצע ארנון" לשחרור ארבעת החטופים אתמול (שבת) מידי חמאס בעזה, גם בסין לא נותרו אדישים לאירוע, ובמרבית המקרים דאגו לשמור על הקו האנטי-ישראלי ואף האנטישמי, גם בדיווחים הרשמיים בתקשורת וגם בפרסומים ותגובות ברשתות החברתיות המקומיות.

יובל וינרב, אנליסט עצמאי ומפיק הפודקאסט "להבין את סין", ליקט אוסף של סיקורים והערות בסין לסיפור, בדגש על נועה ארגמני, שאימה ליאורה היא ילידת סין. תחילה הוא סיפר כי בסוכנות הידיעות הרשמית "שינחואה" פורסמה רק הודעה לקונית המצטטת את "הודעת הצבא הישראלי, כי שחרר ארבעה בני ערובה ממחנה הפליטים נוסיראת". בדיווח הזה לא הוזכרה נועה ארגמני או אימה, והדיווח הזה הגיע לאחר ידיעה ארוכה יותר על "לפחות 210 הרוגים בתקיפות ישראליות בעזה", מבלי לספק את ההקשר החשוב.

וינרב מדגיש כי בדיווח הרשמי ב"שינחואה" הדגישו הסינים שהמספרים המצוטטים הם לפי משרד הבריאות העזתי, אך הוסיפו וקיבלו תגובות גם ממקורות רשמיים נוספים בעזה ושל חמאס. בדיווח באתרי חדשות נוספים כן הוזכרה דווקא נועה ארגמני ששוחררה מחוטפיה, ונמסר כי היא נחטפה מפסטיבל מוזיקה. לצד זאת, פורסמו תגובות רבות כמו "היא ישראלית, את מי זה מעניין", כמו גם העלבות נוספות ושקרים בדמות הטענה הפלסטינית על כך שהיא "חיילת על אדמה כבושה".

ברשתות החברתיות בסין נרשמו בעניינה של נועה ארגמני תגובות מסוגים שונים. וינרב מדגיש כי האזכורים של הסיפור שזכו להכי הרבה לייקים ותגובות היו כאלו שהזכירו את נועה וסיפרו עליה, על חטיפתה ביום הטבח ואת אימה ליאורה שניסתה לפנות לקהל הגולשים הסיני ולבקש סיוע.

לצד זאת, וינרב מציין כי באופן כמעט ברור, היו גם תגובות והערות אחרות, עוינות יותר לנועה ולמדינת ישראל. תגובות רבות שהתעלמו לחלוטין משחרור החטופים והתמקדו בתקיפות הישראליות בעזה ובתוצאותיהן, ואף כאלה שהצדיקו את חטיפתה של נועה כ"התקוממות לגיטימית נגד כיבוש זר", ואף כאלה שניסו להסביר שנראה שהיא אכלה טוב יותר מילדי עזה.

מאז תחילת המלחמה מקדמת ממשלת סין קו אנטי-ישראלי מובהק, ומביעה תמיכה נרחבת בפלסטינים. בסין חוזרים ומדגישים את קריאתם להכרה במדינה פלסטינית בגבולות 1967 כדרך היחידה לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

