ה-BBC האשים את צה"ל בתקיפת רופאים – והתנצל: הרשת דיווחה ש"צה"ל מבצע פעילויות בבית החולים שיפא" ושהוא תוקף "צוותים רפואיים ודוברי ערבית שהפכו למטרה". הדיווח של BBC הוא למעשה עיוות של הודעת דובר צה"ל, שהסביר שהצבא נכנס עם צוותים רפואיים ודוברי ערבית לבית החולים, במטרה למנוע פגיעה בחפים בפשע.

Good god, this is blood libel from the BBC.



The IDF said it entered the hospital *with* its own medical teams and Arabic speakers, so it can help people.



BBC reports the IDF is *targeting* medical teams and Arabic speakers.



That’s not a coincidence.pic.twitter.com/m4PEcOtFRP — Oliver Cooper (@OliverCooper) November 15, 2023

מספר שעות לאחר הדיווח הכוזב, פרסמו בשידור ב-BBC התנצלות ואמרו: "התנצלות מ-BBC. אמרנו שצוותים רפואיים ודוברי ערבית נמצאים תחת התקפה וזה לא נכון. ציטטנו בצורה שגויה דיווח ברויטרס. היינו צריכים לומר שצה"ל, כולל צוותים רפואיים ודוברי ערבית, משתתפים במבצע. אנחנו מתנצלים על הטעות שהיא הרבה מתחת לסטנדרטים העיתונאיים שלנו".

BREAKING:



BBC issues apology (again) over its latest flipflop during coverage of Israel-Hamas war.



This is the second BBC apology for a flipflop since the beginning of the war. https://t.co/N0lYZY7PVc pic.twitter.com/4UOWhUjdMG — FJ (@Natsecjeff) November 15, 2023