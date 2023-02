אחרי 20 שנה של שידור משותף - טל ברמן ואביעד קיסוס נפרדים: הבוקר (ראשון), הודיעו השניים כי תוכנית הרדיו שלהם לא תמשיך. "הבטן מתהפכת מכל הכיוונים, אבל אנחנו צריכים לספר לכם משהו. התוכנית שלנו מסתיימת בעוד שלושה חודשים. התוכנית נגמרת, אנחנו לא נגמרים", אמר ברמן. גורמים ב-99fm אמרו לmako כי בתחנה בוחנים חלופות לרצועה הנחשבת של השניים והודעה בעניין צפויה לצאת בקרוב.

התוכנית של קיסוס וברמן עלתה לראשונה בשנת 2002, ברדיו תל אביב. התוכנית עוסקת באקטואליה רכה, בבידור, ובתכנים מהרשתות החברתיות וכן בדיונים על אירועי היום-יום.

בשבועות הראשונים של התוכנית, ברמן היה המגיש הראשי וקיסוס, יחד עם יובל אברמוביץ' וגליה אלוני-דגן, שימש כמגיש מחליף לצדו. לאחר מספר שבועות, פרשו המגישים האחרים וקיסוס הפך למגיש קבוע עם מעמד שווה לזה של ברמן. בשנת 2009, התוכנית ירדה מרדיו תל אביב ושנה לאחר מכן, עלתה לאוויר מחדש בתחנת הרדיו אקו 99fm - שם היא משודרת מאז ועד היום.

מאקו 99fm נמסר בתגובה: "לצערנו - All Good Thing Must Come To an End"