הכניסה לבניין המרכזי של תאגיד השידור הבריטי ה-BBC בלונדון הושחתו ורוססו בצבע אדום הבוקר (שבת). זאת לאחר סערה שעורר ה-BBC על האופן שבו סיקר את המלחמה בישראל, וההחלטה שלא להגדיר את אנשי חמאס כטרוריסטים. כמו כן, האירוע התרחש שעות ספורות לפני עצרת תמיכה בפלסטינים שמתקיימת באזור.

עיתונאית ה-BBC דרבישייר פרסמה סרטון מהכניסה לבניין, ובו ניתן לראות את השחתת הדלתות. לפי הדיווח ב"דיילי מייל", במשטרת לונדון חוקרים את האירוע אך בשלב זה לא יודעים לשייך את המעשה לארגון מחאה מסוים ולא מקשרים באופן ישיר בינו לבין סיקור המלחמה בין ישראל לחמאס. במקביל לאירוע השחתת הכניסה למשרדי ואולפני ה-BBC, התקבצו באזור הבניין מפגינים פרו-פלסטינים רבים, עם דגלי פלסטין ושלטים לקראת העצרת.

Just arrived at work. This is the front entrance to BBC this morning pic.twitter.com/BHkyAtKZWF — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) October 14, 2023

בימים האחרונים נשמעה לא מעט ביקורת נגד ה-BBC על מדיניותו ארוכת השנים שלא לכנןת את אנשי חמאס כטרוריסטים. תאגיד השידור הבריטי הגן בעבר על החלטתו, וכך עשה גם השבוע על אף מעשי הזוועה בעוטף עזה.

דובר מטעם ה-BBC ניסה להסביר השבוע: "הסיקור שלנו את המתקפה חסרת התקדים על ישראל על ידי חמאס הבהיר את אופי הזוועות שבוצעו ואת ההשפעה שהייתה לכך על אזרחים. לאורך הסיקור שלנו הסברנו שחמאס מוגדר כארגון טרור על ידי ממשלות רבות, כולל בריטניה. שיקפנו את תגובת הקהילה הבינלאומית לפעולות חמאס, והבאנו לשידור מרואיינים רבים שתיארו את אנשי חמאס כטרוריסטים.

"שקלנו היטב את כל ההיבטים של הסיקור שלנו את הסכסוך בין ישראל לעזה, הן מבחינת התקפות חמאס והן מבחינת תגובת ישראל - זה כולל את השפה שבה אנו משתמשים. התפקיד שלנו הוא להסביר את המציאות באופן מדויק כדי שהציבור יוכל לשפוט בעצמו את הדברים. עמדתנו ארוכת השנים, כולל בזמן סכסוכים קודמים בין ישראל לחמאס בעזה, הייתה שאיננו משתמשים במונח 'טרוריסט' ללא ייחוס, בהתאם להנחיות העריכה של ה-BBC".