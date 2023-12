העיתון וושינגטון פוסט הצליח לעורר אמש (שישי) את זעמם של רבים בישראל ובעולם בכלל, לאחר שפרסם כתבה בעלת אי-דיוק היסטורי משמעותי. "כמעט 1.9 מיליון בני אדם, כ-85% מאוכלוסיית עזה, נעקרו מבתיהם, העברת האוכלוסייה הגדולה ביותר באזור מאז הקמתה של מדינת ישראל בשנת 1948", נכתב בפתח הכתבה, וזה גם היה הטקסט שפורסם בהודעת ה"פוש" של הכתבה.

הכתבה סוקרת בהרחבה את הטרגדיה האנושית המתרחשת ברצועה כתוצאה מהמלחמה בין צה"ל וחמאס בעקבות הטבח של 7 באוקטובר, לאחר שצה"ל קרא באופן יזום ומכוון לאוכלוסייה האזרחית לעזוב את הבתים כדי להימנע מפגיעה בחייהם. למרות שמדובר בכתבה מקיפה ונרחבת, היא כלל לא מציינת את העובדה שארגון הטרור חמאס מבסס את כל אסטרטגיית המלחמה שלו בצה"ל בניצול ציני של האוכלוסייה האזרחית בעזה. בכתבה לא מוזכרת כלל העובדה שחמאס הציב תשתיות טרור גדולות באתרים אזרחיים, לרבות בתי ספר, בתי חולים וגם בתים אזרחיים, כולל אחסנת אמל"ח בחדרי שינה של ילדים ופעוטות.

גולשים רבים הביעו זעזוע וביקורת גדולים על הכתבה והניסוח של הוושינגטון פוסט, ותהו בנוגע למושג "האזור". כך לדוגמה, רבים הדגישו שכתוצאה מהמלחמה בסוריה, מדינה שלפי כל הדעות נמצאת "באזור", יותר מ-13 מיליון בני אדם (לפי נתוני האו"ם) נאלצו לעזוב את בתיהם. "זה פשוט לא ייאמן, הוושינגטון פוסט כנראה לא שמע על המלחמה בסוריה או על המלחמה בתימן, איך לעזאזל השקר הזה זוכה לפרסום?", כתב נדב פולק, חוקר באוניברסיטת רייכמן.

The "largest displacement in the region since Israel's creation" with some exceptions including the ongoing civil war in Syria next door... https://t.co/HpZm361hiO

This is just unbelievable.

The Washington Post apparently didn’t hear about the War in Syria or the war in Yemen.

How the hell is this lie getting published?! https://t.co/nn1RCiMvUO pic.twitter.com/b2YtQbXYzr