בית המשפט קבע: הצעירה שקברה את התינוקת בגינה נידונה למאסר על תנאי

אחד הסיפורים העצובים והמטרידים הגיע בשבוע שעבר לסיכומו המשפטי, אחרי שנתיים של חקירה ותביעות. מדובר באירוע שהתרחש בשנת 2017, אז היתה ברוק סקיילר ריצ׳רדסון נערה בת 18 מסינסנטי, פופולרית ומעוררת קנאה, מעודדת ראשית ומעורבת בלימודיה בתיכון, אלא שהצעירה חיה חיים כפולים. בלי שאף אחד מחוץ לביתה ידע, היא הרתה וילדה, ולבסוף קברה את תינוקתה בגינה. בית המשפט הפתיע השבוע את כולם כש-12 המושבעים קבעו כי אין דרך להוכיח שהתינוק היה בין החיים מרגע לידתו ועד לרגע קבורתו, ועל כן אין להאשים אותה בהריגה או ברצח, רק ביחס לא נאות לגופה וקבורה לא חוקית. התינוקת, שנולדה כאמור בסתר, זכתה לשם אנאבל, ב-7 במאי 2017, וכביכול נקברה בגינה עוד באותו היום. חודשיים אחר כך קיבלה המשטרה דיווח מהגניקולוגית של ברוק, שסיפרה לה בדיקה כי ילדה תינוקת חודשיים קודם לכן, וקברה אותה בעצמה. המשטרה הוציאה את גופת התינוקת לחקירה, וכעת היא תוחזר למשפחה לשם קבורה מחודשת. View this post on Instagram A post shared by ABC World News Tonight (@abcworldnewstonight) on Sep 12, 2019 at 1:44pm PDT "המשפחה מתכננת קבורה ראויה כבר שנתיים," אומר עורך דינה של ברוק, צ׳רלס מ. ריטגרס. "הם רוצים לעשות טקס כמו שצריך, והתכוונו כבר לעשות את זה בלי שייריה של אנאבל, אבל ביקשתי מהם שימתינו, והבטחתי שהאמת תצא לאור ונוכל לעשות את זה באופן רציני. הם קנו כבר את החלקה, ובקרוב תובא אנאבל למנוחות במקום קבוע, לנצח." גם משפחתו של אבי התינוקת, טריי ג׳ונסון, תבעה לקבל את שיירי התינוקת, ושתי המשפחות מתואמות ברצונותיהן. הלידה והקבורה היו ימים ספורים אחרי נשף הסיום של ברוק, שרצתה לשמור על "חייה המושלמים," לדבריה, ולצאת ללמוד באוניברסיטת סינסנטי אליה התקבלה. ההריון הלא רצוי, לדבריה של ברוק, וכאמור, התביעה לא הצליחה להוכיח אחרת, הסתיים בלידה שקטה, והצעירה פעלה מתוך פחד ועצב כשקברה את התינוקת בחצר ביתה. מסקנתה של המומחית הפורנזית, אגב, היתה שונה. היא הצהירה כי על פי כל הממצאים ועצמות התינוקת, מדובר במקרה של הריגה. בסופו של דבר חוסר בראיות הוביל, כאמור, להיעדר אשמה. View this post on Instagram A post shared by conexion56com (@conexion56_com) on Sep 5, 2019 at 2:36pm PDT "החיים הם דבר יקר ערך, דבר שיש להגן עליו," נזף בברוק השופט, דונלד א. אודה. "אני יודע עמוק בלבי שאם היית מתנהלת אחרת, אנאבל היתה פה איתנו היום." השופט המשיך ונזף בצעירה שאם לא תעמוד במחויבויותיה בענישה הקלה שקיבלה, תלך לשנה בכלא. ברוק התנצלה בפני השופט שוב, רגע לפני שחלק את גזר הדין. "אני רוצה להגיד שאני מאוד מצטערת. לפעמים אני יכולה להיות אנוכית. פגעתי בכל כך הרבה אנשים, ולנצח אצטער, מאוד מאוד."





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן