הרבה דברים קרו בזמן שעבדתם מהבית. הפעם נדבר על ההתפתחויות האחרונות בעסקת טיקטוק-אורקל-וולמארט, על החברה הישראלית שמספקת פתרונות ענן ורשמה הנפקה מרהיבה בנסדא"ק בשבוע שעבר, על חברת סנואופלייק שמשתלטת גם היא על תחום הענן – ועל האירוע ההשקה שאפל ערכה בשבוע שעברה.

טראמפ וטיקטוק, רומן בהמשכים

בסוף השבוע האחרון נפל דבר בעסקה לרכישת טיקטוק. בעצם, נפלו כמה דברים. אחרי שבועות ארוכים של מתח בלתי נגמר, ביום חמישי הפור נפל ונודע שהמגעים התפוצצו; למחרת, ביום שישי, כבר פורסם הצו הנשיאותי לפיו האפליקציה לא תהיה זמינה יותר בחנויות החל מיום ראשון. אלא שביום שבת הכל התהפך שוב, ופורסמה הפשרה שבמסגרתה וולמארט ואורקל ירכשו נתח מטיקטוק. אז מה לעזאזל קרה כאן?

במסגרת העסקה שהתגבשה תקום חברה חדשה שתיקרא טיקטוק גלובל (כל כך גלובל, שהיא תהיה אחראית על פעילות האפליקציה רק בארצות הברית). בייטדאנס הסינית – האויבת של טראמפ, שמעבירה לכאורה מידע לבייג'ינג – תמשיך להחזיק ב-80% מנתח האפליקציה, כשחברת הטכנולוגיה האפרורית אורקל תחזיק ב-12.5%, ורשת המרכולים וולמארט תגרוף 7.5%. ואם זה לא מוזר מספיק, חכו לזה: הנשיא טראמפ הכריז שהוא רוצה לקבל קאט מהעסקה ונקב בסכום חסר התקדים של חמישה מיליארד דולר שיוקדשו להקמת קרן חינוכית. מה יהיה תפקידה של הקרן? יפה ששאלתם: ללמד את ההיסטוריה האמיתית של ארצות הברית, במקום את הפייק היסטורי.

רצף האירועים בסוף השבוע האחרון הובילו לעליהום מטורף על טראמפ; בוושינגטון פוסט, למשל, טענו שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית שבה מטילים הגבלות על אפליקציה. הרי מי המרוויחה העיקרית מחיסולה של האפשרי של טיקטוק? פייסבוק, כמובן. אבל רגע, גם להם יש בעיה עם זה: אדם מוסרי, מנכ"ל אינסטגרם שבשליטתה המלאה של פייסבוק, אמר שהצו הזה גרוע לפייסבוק ולאינסטגרם ולאינטרנט כולו. מה כל כך רע בצו הזה בעצם, אם טיקטוק היא כלי שרת להפצתו של תוכן אלים וגזעני? ומה עם האפליקציה הסינית השנייה שצצה פתאום בכותרות, ווי צ'אט (WeChat)? מאיפה היא נחתה עלינו ולמה מאיימים לחסום אותה? ואיך שופטת אחת מבית המשפט הפדרלי בקליפורניה תקעה לטראמפ מקלות בגלגלים? האזינו לפודקאסט המלא.

הצפרדע תהפוך לנסיך? החברה הישראלית שרשמה הנפקה מסחררת

אם יצא לכם להסתובב קצת בגוש דן לפני הסגר האחרון, בוודאי ראיתם את השלטים המסתוריים של ג'יי פרוג (JFROG), אותה צפרדע עם כתר על הראש. אם אתם מתקשים להיזכר, היזכרו בפרפראזה לשיר "אימג'ן" של ג'ון לנון: דמיינו שאין יותר גרסאות.

בשבוע שעבר הונפקה חברת JFROG. זו הייתה אחת ההנפקות הכי יפות שראינו לחברה ישראלית; היא זינקה ב-62% תוך יום. אבל מה בעצם החברה הזו עושה? טוב ששאלתם. אנחנו יודעים שזה לא מלהיב במיוחד, אבל בעשור האחרון תוכנות רבות ושירותים עברו לענן; אין יותר חדרי שרתים ענקיים עם אנשי IT חרוצים, אלא יש DevOps מבוקשים שיודעים לחדור לנבכי העננים ולתפעל את החגיגה המסובכת הזו. כאן בדיוק נכנס לתמונה הפיתרון של ג'יי פרוג: במקום שחברות יתורו אחרי DevOps, הצפרדע לוקחת על עצמה את ניהול הענן ואת עדכון הגרסאות. ג'יי פרוג צברה בינתיים לא פחות מ-5,800 לקוחות (והיד עוד נטויה), אבל נתון אחד מעניין במיוחד: ההכנסות שלה צנועות מאוד ביחס לשווי השוק שלה. אז למה בכלל צריך את כל זה, ואיך מבוסס המודל העסקי של החברה? האזינו לפודקאסט המלא.

לא סתם פתית שלג: החברה שמשתלטת על תחום הענן

עזבו רגע את ג'יי פרוג. חברה מעניינת לא פחות היא Snowflake (סנואופלייק), שרשמה בשבוע שעבר את ההנפקה הכי גדולה בהיסטוריה של חברת תוכנה. היא זינקה בלא פחות מ-111% אחוזים לשווי המוערך של 60 מיליארד דולר, וברבעון הקודם היא רשמה גידול של 16 מיליארד דולר בהכנסות.

כמו ג'יי פרוג, גם סנואופלייק מספקת פתרונות ענן, אבל מכיוון שונה. אחרי שג'יי פרוג עידכנה לכם גרסה, סנואופלייק תספק לכם אנליזה מפורטת למשעי על הביצועים של הסביבה (וגם תציע לכם איך אפשר לשפר אותה). בעזרת סנואופלייק תוכלו גם להתפרש על כמה עננים במקביל, לא משנה אם אמזון, גוגל או אז'ור; היא כבר תדאג לסנכרן בין כולם. אבל מעבר למספרים שומטי הלסת ולפתרונות האלגנטיים, יש גם סיפור אישי מעניין.

בתחילת דרכה סנואופלייק לא כל כך הצליחה. אחד המשקיעים שלה החליט לפנות לפראנק סלוטמן (Frank Slootman), קלישאת הייטק שעשה הסבה מקצועית לשיט תחרותי. סלוטמן הסכים לקחת את המושכות, והפך אותה לחברה הצומחת ביותר בתחום הענן בשנת 2019. מה הוא עשה, ואיך זה קשור לווארן באפט? האזינו לפודקאסט המלא.

אפל עושה זאת שוב, מכיוון שלא ציפינו לו

ואיך אפשר בלי לדבר קצת על החברה הגדולה בעולם. בשבוע שעבר נערך אירוע הסתיו השנתי של אפל, ולראשונה לא הושקו בו אייפונים. במקום סדרת דגמי אייפון 12, קיבלנו אייפד אייר 4, שעון חדש מסדרה 6 ושעון מוזל מסדרה SE (את כל הפרטים תוכלו לקרוא כאן). עד כה זה אולי לא נשמע מלהיב במיוחד, אבל באירוע הזה נרשם ציון דרך בהיסטוריה של אפל. אנחנו מדברים, כמובן, על הבאנדל של השירותים שזכה לשם Apple One.

בצעד שיווקי שרק קופרטינו מסוגלת לו, היא איגדה את כל השירותים שלה תחת מחיר אחד שגונז למתחרותיה כל שבב של תקווה. הבאנדל החדש כולל את אפל מיוזיק, אפל ארקייד, אפל TV (שעד כה לא הרהיבה עוז בתוכן שלה) וכמובן נפח בענן של אפל, iCloud. אבל זה לא נגמר כאן: אם תשלמו קצת יותר, 30 דולר בחודש (פחות מ-120 שקלים), תקבלו את השירות החדש אפל פיטנס, את שירות אפל ניוז (שעוד לא ממש קיים בארץ) ולא פחות משני טרה בייט של אחסון. למה מדובר בצעד אסטרטגי מרהיב ולאו דווקא בגימיק שיווקי, ואיך הגיבו בספוטיפיי? האיזנו לפודקאסט המלא.

