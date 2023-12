בתחילת השבוע אילון מאסק הגיע לביקור בישראל ורבים תהו למה דווקא בשיאה של המלחמה בחמאס ובאחת השעות הקשות שעוברות על המדינה. הסבר אפשרי הוא הניסיון של האיש העשיר בעולם לנקות את התדמית האנטישמית שדבקה בו, טיעון שקיבל חיזוקים מרשת CNN. אם נתעמק בדבריו לאחר הביקור, נראה כי מאסק נותר בעמדה נאיבית וניטרלית שקשה להסיק ממנה על יחסיו למצב. "נדוש ככל שזה נשמע, אני מאחל לשלום עולמי", הוא כתב בחשבון ה-X שלו, חשבון שזוכה לחשיפה הגדולה ביותר ברשת החברתית, אבל עוד בנוגע לזה בהמשך.

Trite as it may sound, I wish for world peace — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2023

כשהתחילה המלחמה וישראל העצימה את תקיפות ברצועת עזה, הופלה רשת האינטרנט המקומית במטרה להקשות על חמאס. מה עשה מאסק בתגובה? צייץ כי ביכולתו להרים רשת אינטרנטית בעזרת חברת Starlink שבבעלותו. הדבר עורר זעם גדול, בעיקר מצידה של ממשלת ישראל, והוא נסוג מהרעיון במהרה.

מאסק הוא לא רק מהממציאים הגדולים בהיסטוריה או האיש העשיר בעולם - הוא גם האדם בעל הכי הרבה עוקבים ברשת X אותה קנה ובה הוא שולט. מאז השתלט על הרשת החברתית, ובמיוחד מאז שפרצה המלחמה, יש זינוק באימפקט של פרסומים שקריים, אנטישמיות ודיס-אינפורמציה. בדיקה שנעשתה על ידי גוף בשם NewsGurad חשפה רשימה של שלושים הציוצים השקריים שזכו לתהודה הגדולה ביותר ב-X.

ג'קסון הינקל טען כי צה"ל שתל קליעי אקדח בזירה בה ביקרו נתניהו ומאסק | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

הבולט בהם הוא ציוץ של ג'קסון הינקל, אדם אנונימי שניצל את אפשרות רכישת הווי הכחול ואת האלגוריתם שנותן את הכוח לאנשים חסרי מחויבות לאתיקה עיתונאית על פני מקורות חדשותיים ממוסדים. בשיתוף לציוץ של בן שפירו ובו תמונה מזעזעת מאירועי ה-7.10, הינקל לעג לתמונה וטען שהיא מזויפת. הציוץ שלו זכה ל-22.5 מיליון חשיפות.

הינקל ניצל גם את ביקורו של מאסק בישראל כדי להפיץ שקרים בוטים כשטען כי הצבא שתל כדורים בעריסת התינוק שנתניהו ומאסק ראו בעת ביקורם ביישובי הנגב המערבי. אם יש מישהו שהמלחמה עשתה לו טוב, זה הבחור האנטישמי הזה שאחריו עוקבים 2.2 מיליון אנשים, כמיליון מתוכם נוספו מאז המלחמה, הרבה בזכות הווי הכחול שקנה בשמונה דולרים לחודש. לצד זאת, ב-X אין כמעט מנגנון להסרת תכנים, מה שמאפשר לאנשים לחשוף מילונים לשקרים ללא פיקוח.

אפשר בהחלט לטעון שיש משהו בעייתי באופן שבו נבנתה מערכת קידום התכנים בטוויטר המחודשת והממותגת של X. למרות שלהינקל מיליונים בודדים של עוקבים, מדובר באדם השני במידת הוויראליות בכל הרשת, פחות רק ממאסק עצמו שבנה את האלגוריתם כך שיישאר המשתמש בעל החשיפה הגדולה ביותר. עובדה זו עשויה להסביר את מניעי ראש הממשלה ללוות אותו בפגישה שתועדה בחשבונו הרשמי ובכך לזכות בחשיפה מרבית.

ובחזרה להינקל, במהלך חודש נובמבר בלבד הוא זכה לתהודה של כ-112 מיליון חשיפות. הווי הכחול מוסיף למשתמשים "הפשוטים" ויראליות שלא קשורה בכלל לכמות העוקבים או העניין שהם מעוררים. ממצאי בדיקת NewsGuard מצאה גם כי לשלושים הציוצים השקריים הבולטים יש חשיפה של 92 מיליון צופים, כ-3 מיליון לכל ציוץ בממוצע.

ISRAEL STAGED a baby crib with UNFIRED BULLETS & NO MATTRESS for Elon Musk!



Subscribe to my X Premium for $3 to help me expose MORE ZIONIST LIES! pic.twitter.com/y10N0m1olP — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) November 27, 2023

אפשרות התשלום בתמורה להגדלת חשיפה מובילה לנקודה משמעותית נוספת שיכולה להשלים את התמונה בנוגע להחלטה של מאסק להגיע לישראל: כסף. המפרסמים מצאו עצמם ליד ציוצים שקריים כמו אלו של הינקל, והגיעו למסקנה שלא בטוח שהצרכן ירצה לקנות, כשברקע הפיד עם תמונות מזוועות חמאס. אפל, דיסני, פיצה האט ועוד שורה של מפרסמים הגיעו להחלטה - מפסיקים לפרסם כל עוד מאסק לא מטפל בסוגיה. עוד פורסם כי הפסדיו של בעלי X עלולים להגיע ל-75 מיליון דולר מהכנסות מפרסום. על אף שייתכן שבעבורו מדובר בסכום פעוט, ניתן להניח כי הדבר הוביל ללחץ אצל מאסק שראה את הרשימה הולכת ומתארכת (אם כי מאז אמר מאסק למפרסמים - "רוצים לסחוט אותי? לכו להזד**ן").

ירידה בהכנסות היא לא משהו זר למאסק. ב-2021 טוויטר יצרה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר, וב-2023, השנה שבה לקח את המושכות - הצפי להכנסות עומד על 2.98 דולר, וייתכן שיסתיים ב-2.5 מיליארד. מדובר בירידה של 2 מיליארד דולר, צלילה בעשרות אחוזים בכל חודש מאז קיבל את השליטה בחברה, זאת בהשוואה לשנה הקודמת. מבחינתו, ניתן לפצות על הפסדים עלו בעזרת המנוי החודשי של הווי הכחול בתמורה לשמונה דולרים בחודש. עדכנית, נראה כי ברחבי העולם כולו ישנם כ-640 אלף משתמשים משלמים, ובכדי לכסות על 2 מיליארד הדולרים של ההפסדים חסרים כ-20 מיליון איש שירכשו מנוי, דבר שספק גדול אם יקרה.

ואולי השאלות אם מאסק אנטישמי או שלא, אם הוא פועל ממניעים כלכליים או שלא, אינן רלוונטיות. בסופו של דבר מאסק הוא מעין סוחר נשק שמאפשר לאנשים להשתמש בנשק פשוט בחינם או לשלם שמונה דולר בחודש ולקבל נשק משוכלל יותר לטובת הפצת שנאה ואנטישמיות בעולם. כאדם שמאפשר יכולת כזו, האחריות היא עליו או האשמה, לא פחות מאדם המחזיק נשק ויורה.

