ציוץ יוצא דופן של סגן ראש ממשלת אוקראינה בו, מיכאילו פדורוב, בו קרא לאילון מאסק לסייע למדינה שנותקה מהאינטרנט הפך את מאסק לגיבור היום, וחשף סיפור קטן שמעיד על הסיוע שמעניקות חברות הייטק רבות לאוקראינים.

"בזמן שאתה מנסה ליישב את מאדים, רוסיה מנסה לכבוש את אוקראינה, ובזמן שהטילים שלך עפים לחלל, הטילים של רוסיה תוקפים את האזרחים האוקראינים. אנחנו מבקשים תחנות סטארלינק כדי שנוכל להתחבר לאינטרנט", צייץ פדורוב בחשבון הטוויטר של מאסק.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

סטאר לינק היא רשת של 1,700 לוויינים שמספקת שירותי אינטרנט מהחלל. כמה שעות אחר כך אילון מאסק הודיע שהשירות פעיל באוקראינה ושצלחות שידור בדרך אליהם. הדיווח האחרון שהגיע מאוקראינה הוא שהמשדרים כבר הגיעו למדינה.

גם חברות הייטק בישראל מתנהלת באצילות רבה בכל הנוגע לקרבות באוקראינה. הרבה סטארטאפים ישראלים עוזרים מאוד בפינוי עובדיהם האוקראינים. בין 15 ל-25 אלף עובדים אוקראינים בתעשיית ההייטק הישראלית שנשענת מאוד על ידיים אוקראיניות.

Wix Team members from Lithuania drove all the way to the border of Poland-Ukraine, and along with our Polish team helped the Ukrainian team and their families cross the border and bring them to safety. These people have never met before. I'm extremely moved and proud. — Avishai Abrahami (@Avishai_ab) February 25, 2022

כך למשל מנכ"ל ומייסד וויקס, אבישי אבהרמי, סיפר כיצד צוותים של החברה מליטא ופולין נסעו לגבול כדי לעזור לחלץ את עובדי וויקס. לחברה יש אלף עובדים במדינה, ובוויקס מצאו להם פתרונות דיור בפולין וטורקיה.

