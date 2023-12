שנת 2023 מגיעה אוטוטו לסיומה, והיא ללא ספק אחת השנים המטורללות שעברנו. הנה כמה דברים שקרו השנה ואולי אתם לא זוכרים:

שנה לא פשוטה בהייטק הישראלי

עוד לפני המלחמה בעזה, ההייטק הישראלי התמודד עם קשיים רבים, בין השאר על הרקע החקיקה המשפטית, אבל גם על השנה הקשה בהייטק העולמי בכלל. ב-2023 התבצעו אקזיטים בשווי של סה"כ 7.5 מיליארד דולר, צניחה עצומה מול 16 מיליארד ב-2022 והתרסקות ביחס ל-2021, אז העסקאות הגיעו לשווי של סה"כ 82 מיליארד.

מעבר לכל הצרות, באוקטובר החלה המלחמה. לפי מחקר, האתגר הכי גדול בעקבות המלחמה הוא גיוס כספים. עוד קושי שאיתו מתמודדות החברות הישראליות: מחסור בעובדים שנקראו לשירות מילואים, בהם גם אנשי מפתח. "הרבעון הראשון יהיה קשוח מאוד בכל מה שקשור לסגירת חברות ישראליות", מסביר דני פלד.

שנה מוצלחת בשווקי ההון

מי שהשקיע בבורסה נהנה משנה מצוינת. ה-S&P 500 למשל, עלה בסדר גודל של 25% השנה. הסיבה היא בעיקר 7 חברות הטכנולוגיה הגדולות: אפל, גוגל, אנבידיה, מטא, מיקרוסופט ואמזון. בנוסף, בכל מדינות העולם צופים ירידה של האינפלציה, כשבשנת 2026 נגיע חזרה ל-2-3% ריבית בשווקים בעולם.

השנה של סם אלטמן

בתוך שנה אחת, אתרי ה-AI הגיעו ל-2 מיליארד כניסות – כשצא'ט GPT שולט במספר הכניסות בפער. מגזין TIME בחר בסם אלטמן בתור מנכ"ל השנה. סיפורו של סם אלטמן היה במרכזו של הסיפור הכי מטורף השנה – במסגרתו הוחלפו 4 מנכ"לים בחמישה ימים.

אלטמן פוטר במפתיע ב-17.11, והודיעו כי תחליף אותו באופן זמני מנהלת הטכנולוגיות הראשית של החברה, מירה מוראטיה. ב-20.11 דווח כי אלטמן לא חוזר ל-OpenAI ועובר למיקרוסופט, ובמקומו ימונה מנכ"ל חברת הווידיאו Twitch, אמט שיר. ב-22.11 נודע כי סם אלטמן כן יחזור לתפקיד מנכ"ל OpenAI, יחד עם גרג ברוקמן, הנשיא שהתפטר במחאה על פיטוריו. בכלל, 2023 הייתה השנה של ה-AI, כנראה המהפכה המשמעותית של זמננו, ו-2024 צפויה להיות משמעותית אפילו יותר.

המהפכה הרפואית העצומה

2023 מסמנת מהפכה רפואית עצומה. טיפול בשם קריספר, סוג של מספריים גנטיות שחותכות את ה-DNA ואפשרו למטופלת, לראשונה, להחלים מאנמיה חרמשית. ב-2024 השאלה הגדולה היא אם יהיה אפשר להעלים את הסרטן. ניסויים ראשונים של הקריספר בטיפול בסרטן אלים במוח מראים שהוא מתמודד איתם לא רע. הבעיה הגדולה היא שהשימוש בקריספר יכול ליצור מחלות אחרות והבעיה השנייה היא העלות הגבוהה – מיליון דולר לפציינט. צילום: מתוך: אינסטגרם

הקאמבק של הביטקוין

מתחילת 2023 הביטקוין עלה ב-163% מתחילת שנה. הסיבה היא שהרגולטור האמריקאי החל לעשות סדר בעולם הקריפטו – מה שגרם לערך של המטבעות לקפוץ. וזה לא רק הביטקוין. מטבע בשם סולנה קפץ השנה בלא פחות מ-922%.

שנה לא פשוטה ליצרני הרכבים

העובדה שיותר ויותר יצרניות מייצרות מכוניות חשמליות גורמת לכך שאין ממש ביקוש למכוניות על דלק – אבל היצרניות לא מוותרות. התוצאה היא שיצרניות כמו פולקסווגן ופורד, שמנסות לצמצם נזקים, הודיעו שהן מצמצמות קווים דווקא של מכוניות חשמליות. אם זה לא מספיק, סקרים מראים שגם באירופה וגם בארה"ב חוזרים להעדיף מכוניות דיזל.

גם למכוניות האוטונומיות הייתה שנה איומה. יותר ויותר בעיות התגלו השנה במכוניות האלה. באוקטובר האחרון התגלה שטקסי אוטונומי גרר אישה, שנפגעה בתאונת פגע וברח של רכב אחר, ברחבי סן פרנסיסקו. "האישה הועפה מתחת לאוטו האוטונומי, שלא ידע מה לעשות וגרר אותה 20 מטר", מסביר דרור גלוברמן.

