הרבה דברים קרו בזמן שעבדתם מהבית. היום נדבר על המנייה ששיגעה את וול סטריט (והגולשים שגרמו לזה), על ההיסטוריה שאפל עושה ועל המלחמה שלה עם פייסבוק, וגם על הצעד המפתיע של ג'ק דורסי.

המנייה ששיגעה את וול סטריט



(01:10) רשת חנויות משחקי המחשב האמריקנית GameStop היא לא בדיוק סיפור הצלחה. מאז התפרצות נגיף הקורונה היא סובלת מהפסדים כבדים: רק בשנת 2020 היא סגרה 780 חנויות, והשנה היא צפויה לסגור אלף נוספות. אם זה לא מספיק, הבעלים של קרן הגידור האמריקנית מלווין קפיטל, גבריאל פוטקין, האמין שהמנייה תתרסק ב-2021, ולכן הימר נגד המנייה ונכנס לפוזיציית שורט. נראה כמו המסלול המהיר להתרסקות, נכון?

גיימסטופ. המנייה שמשגעת את וול סטריט | צילום: rblfmr, shutterstock

אז זהו, שלא. בשלב הזה נכנסו לתמונה חברי אתר הפורומים רדיט (Reddit), שהחליטו ללכת על כל הקופה והביאו לזינוק במחיר המנייה. אחד הגולשים סיפר שהרוויח 11 מיליון דולר, רק כי זיהה שאותו גבריאל נמצא בפוזיציה של שורט וייאלץ להיכנס לחובות כבדים עם רכישת המנייה. אז מה בעצם קרה עם מניית גיימסטופ? איך הקורונה קשורה לכל זה? איזו אפליקציה מצליחה אחראית לטירוף? למה זה מסוכן? והאם הסיפור הזה בכלל חוקי? האזינו לפודקאסט המלא.

רשמית: מכשירי אייפון 12 הם הצלחה מסחררת

(30:10) ענקית הטכנולוגיה פרסמה בשבוע שעבר את תוצאות הרבעון האחרון של שנת 2020, וחשפה נתון שאף אחד לא ציפה לו: הכנסותיה חצו את רף 100 מיליארד הדולר. מדובר בהישג היסטורי עבור קופרטינו, כשלפי חברת המחקר IDC, היא מכרה לא פחות מ-90 מיליון סמארטפונים בין חודש אוקטובר לחודש דצמבר.

אייפון 12. כנראה האייפון הנמכר בהיסטוריה | צילום: אירוע השקת אפל

למה האנליסטים חושבים שאפל הצליחה ליצור גל שדרוג המוני (Super Cycle)? איזה נתון בדו"ח חושף את תלות העומק של ארה"ב בסין? וכיצד נראות התוצאות של יתר מוצרי החברה? האזינו לפודקאסט המלא.

האם טים קוק יחסל את פייסבוק?

(35:35) הקרב בין אפל לפייסבוק מתנהל כבר כמה שנים, אך נראה שהלהבות מגיעות לגבהים חדשים. כזכור, כבר בחודש יוני הודיע טים קוק שפרטיות המשתמשים תתפוס מקום מרכזי ב-iOS 14, מערכת ההפעלה החדשה לאייפונים ולאייפדים.

במסגרת אחד השינויים הבולטים בגרסה החדשה, אפליקציות יידרשו לבקש מהמשתמשים אישור כדי לאסוף עליהם מידע. פייסבוק היא אחת הנפגעות העיקריות מהמהלך, מאחר שהמודל הכלכלי שלה מתבסס על פרסום ואיסוף מידע.

טים קוק ומארק צוקרברג. הקרב מתחמם | צילום: צילום טים קוק: Gettyimages, צילום מארק צוקרברג: Gettyimages, Chip Somodevilla

אפל אמנם הסכימה לעכב מעט את יריית הפתיחה, אך החודש זה יקרה - ופייסבוק בלחץ אדיר. לא סתם פורסמה במגזין Inc ידיעה תחת הכותרת "Tim Cook May Have Just Ended Facebook" (ייתכן שטים קוק חיסל עכשיו את פייסבוק). איזה סקר מדאיג הוביל את פייסבוק לצאת למלחמה, ואיזו תביעה היא שוקלת להגיש נגד אפל? האזינו לפודקאסט המלא.

האם העיתונאים יעמדו במרכז הקרב הטכנולוגי הבא?

(40:42) זו לא חזית המלחמה היחידה של פייסבוק, שנמצאת בקרב גם מול ג'ק דורסי וטוויטר. לפני מספר שבועות סיפרנו לכם על הסטארט אפ Substack, שנראה כמו עתידה של העיתונות. בשבוע שעבר טוויטר רכשה את החברה, ופייסבוק, שרואה את החגיגה מהצד, החליטה להיכנס למשחק. מה פייסבוק מתכוונת לעשות? מי העיתונאית שיצאה נגד צוקרברג, ומה הייתה הטענה המרכזית שלה? האזינו לפודקאסט המלא.

האם עיתונאים יעמדו במרכז הקרב הטכנולוגי הגדול הבא? | צילום: ShutterStock

