הרבה דברים קרו בזמן שעבדתם מהבית. היום נדבר על ההנפקה הגדולה הבאה של חברה ישראלית בנאסד"ק, על החיסון של פייזר (ולמה היא יכולה להבריז לישראל), על יום הרווקים הסיני והסכין שהממשל תקע בגבו של ג'ק מא, על הנציבה האירופית שהורסת לג'ף בזוס את החיים - ועל הטלטלה בעולם המחשבים בעקבות הכרזתה של אפל בשבוע שעבר.

חברת מודרנה הודיעה היום (שני) על 94.5% הצלחה בחיסון שלה לנגיף הקורונה, אבל אנחנו רוצים רגע להתעכב על חברת פייזר. בכל זאת, מדובר בחברה עתירת קבלות בתחום הפארמה לעומת מודרנה האנונימית, והיא צפויה לספק חיסונים ללא פחות מארבעה מיליון ישראלים. למרות הסחבת של ממשלת ישראל, מנכ"ל פייזר בכבודו ובעצמו הוא יהודי חם מסלוניקי שהבטיח לדאוג לבריאותם של יושבי ארץ הקודש. אבל רגע, יש קאץ'. העסקה, איך נאמר, היא קצת מפוקפקת.

במסגרת ההסכם, ממשלת ישראל תשלם לפייזר מקדמה בגובה של 160 מיליון שקלים מתוך 800 מיליון שקלים בסך הכל. לא ברור מתי החיסונים יגיעו, ולפייזר יש נקודות יציאה רבות: אם היא תחליט לא לספק את החיסונים, לא יוטלו עליה סנקציות וכל שיהיה עליה לעשות הוא להחזיר את הכסף. זה לא מפתיע, בהתחשב בעובדה שהיא התחייבה לאיחוד האירופי וליפן ולארצות הברית וכושר הייצור שלה בשנת 2020 מסתכם ב-100 מיליון מנות. עם מי כדאי להפר את ההסכם, עם ישראל או עם האיחוד האירופי? נראה לנו שהתשובה ברורה. וזה עוד בלי שהתייחסנו למנגנון ההפצה והשינוע של מנות החיסון, שדורשות טמפרטורה של 70 מתחת לאפס. כן, יותר קר מאנטארקטיקה.

רבות כבר נכתב על החיסונים של פייזר ושל מודרנה, אבל אנחנו רוצים להתרכז דווקא בשווקים. מניות זינקו (רמז: תעופה ותיירות) ולמה המניות של נטפליקס התרסקו? כמה כסף הפסיד מנכ"ל זום? ואיך דיסני הצליחה לצאת מכל הסיפור הזה בלי נזק? האזינו לפודקאסט המלא.

מכירים את הפרסומות האלה שקופצות לכם בזמן שאתם משחקים בסמארטפון ומנסות לדחוף לכם משחק אחר? אז אתם בוודאי מכירים את המוצר של איירון סורס (Iron Source), החברה הישראלית שצועדת להנפקה הגדולה ביותר אי פעם בבורסה האמריקנית. היא אמנם לא פופולרית כמו צ'קפוינט או אמדוקס, אך הנתונים שלה לא פחות ממדהימים.

לפי מחקרים שנערכו בארצות הברית, למשתמש הממוצע יש כ-30 אפליקציות בסמארטפון שלו וקשה עד בלתי אפשרי לגרום לו להוריד אפליקציות נוספות. כמעט 35 אחוזים מהמשתמשים מתקינים עד אפליקציה חדשה חת מדי חודש, וכל חברה שמצליחה לשכנע אותנו אחרת שווה הרבה מאוד כסף. זה סוד ההצלחה של איירון סורס: בכל פעם שהיא מצליחה לגרום לכם להוריד אפליקציה או משחק חדשים, היא מרוויחה עשרות דולרים.

Proud that once again ironSource CEO and Co-Founder, Tomer Bar-Zeev, has been recognized as one of the 100 Most Intriguing Entrepreneurs of 2020 at @GoldmanSachs' Builders + Innovators Summit.



Read more here: https://t.co/HjODUG5QvJ#gametech #gameindustry #gamingindustry pic.twitter.com/rAZS4lT7dn