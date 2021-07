בפברואר 2018 היה נראה שאנחנו בדרך להיפרד מסנאפצ'ט: ציוץ של קיילי ג'נר, שתהתה אם מישהו עדיין משתמש באפליקציה, הוביל לצניחה של מניית החברה. גם האיום הגובר מצד אינסטגרם של צוקרברג, שהעתיק כל פיצ'ר אפשרי כמו הסטוריז, הפילטרים וההודעות הנעלמות, לא בדיוק עזר. רבים הספידו את הרשת החברתית שבשיאה שלטה ללא עוררין בארה"ב, ונדמה היה שאין דרך חזרה.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018



כיום, יותר משלוש שנים אחרי – סנאפצ'ט כובשת את רשימת הרשתות החברתיות בארה"ב, כשהיא משאירה אבק לטיקטוק, אינסטגרם ופייסבוק ומציגה דוחות שמדהימות את עולם הטכנולוגיה. הרבעון האחרון היה הטוב ביותר בתולדותיה, עם רווח של כמעט מיליארד דולר וצמיחה של 116 אחוזים. אז מה בעצם קרה שהוביל את סנאפצ'ט לראש רשימת הרשתות החברתיות בארה"ב?

שלושה תהליכים שונים הם אלה שהובילו לקאמבק המסחרר של סנאפצ'ט. "הדבר הראשון שקרה הוא שהקורונה קצת שככה", טוען דני פלד בפרק האחרון של "בזמן שעבדתם". "טיקטוק, למשל, היא אפליקציה נהדרת לתקופת קורונה כי אתה בתוך הבית. אתה מצלם את עצמך רוקד. סנאפצ'ט, מנגד, היא אפליקציה לבילוי בחוץ – וזה מאוד עזר לה". לדבריו, סייעו לה גם גם ההשקעה הענפה של סנאפצ'ט במציאות רבודה (AR) ושיתוף הפעולה עם דיסני, שהוביל לפרויקט הפילטרים האטרקטיבי.

אך הסיבה המכריעה שהובילה למהפך בצמרת היא השינוי הדרמטי במערכת iOS של אפל. החברה הוסיפה למערכת ההפעלה שלה את המנגנון App Tracking Transparency, שבעזרתו ניתן למנוע מאפליקציות כמו פייסבוק לאסוף עליכם מידע מאפליקציות אחרות לצורך פרסומות.

הצעד של אפל היה מכה מתחת לחגורה עבור פייסבוק, אך סנאפצ'ט עברה אותו ללא פגע. "היא נהייתה יותר עוצמתית כי המתחרות שלה איבדו את היתרון היחסי שלהן", אומר פלד. "עד היום פייסבוק וגוגל נהנו ממידע מפורט שהן אספו מאפליקציות אחרות בתוך הפלאפון שלנו, במטרה לשגר לנו פרסומות יותר מדויקות", מסביר גלוברמן. "אפל החליטה שזה מספיק לה, וסגרה את היכולת של אפליקציות לאסוף מידע ללא אישור המשתמשים. רובם המוחלט אמר 'לא'".

מי שבאמת גורם לדבר הזה להצליח הוא אוון שפיגל, ממייסדי סנאפצ'ט. "הוא מחשיב את עצמו כאיש מוצר, ובמשרד שלו יש לו תמונה ענקית של האליל שלו – סטיב ג'ובס", מספר פלד. "הוא חושב שאפשר לנצח עם מוצר טוב".

שפיגל לא חושב רק על הטווח הקצר; עובדים שלו מספרים שהוא שירטט תוכנית מפורטת שמגיעה 15 שנה קדימה. "החברה יודעת לאן היא הולכת, יש לה מצפן והיא משוכנעת בדרכה", מסביר פלד. "נכון שהעולם משתנה, יש קורונה ויוצאים וחוזרים לסגר, אבל אלה קפיצות קטנות בדרך. חובה להגדיר איזשהו חזון שקובע לאן רוצה להגיע".

מבט מהיר על שתי הרכישות שביצעה סנאפצ'ט השנה מגדיר בבירור את החזון שלה: לאפשר למשתמשים לעשות את כל העולה על רוחם, בלי לצאת מהאפליקציה. קודם היא קנתה את Fit Analytics, שיודעת לספק למשתמש מידה מדויקת ולהמליץ על בגדים מתאימים; ואחר כך היא רכשה את Pixel8earth, שלוקחת מודל דו-מימדי והופכת אותו לתלת-מימדי. אותו פיתוח, למשל, ידע להציע מתכונים לפי צילום של ירק או פרי. "אם נצלם אבוקדו, האפליקציה תזהה שזה אבוקדו ותציע מתכונים בהתאם", אומר דרור גלוברמן ומסביר למה הוא פחות מתלהב. "אני לא מאמין שהאינסטינקט שלי יהיה להיכנס לסנאפצ'ט כדי לחפש מתכונים".

אבל יש לכך רציונל, מסביר פלד. "שפיגל לא מכוון לטלפון. כמו כולם, הוא משוכנע שהטלפון הוא תחנת ביניים בדרך למשקפיים, משם לעדשות ובהמשך אולי הישר לתוך הקרנית. מתוך ההנחה שלשם זה הולך, הוא רוצה לפתח כבר היום את הכלים שיאפשרו לו לעקוף את גוגל והמתחרים כשהטכנולוגיה תהיה מספיק מפותחת".

>> בזמן שעבדתם, פרק 54: זום התפוצצה בקורונה. עכשיו היא מתכננת השתלטות נוספת