מאז שיצאה לאוויר העולם, הבינה המלאכותית לא מפסיקה לייצר כותרות וסיפורים בלתי נתפסים. בכל פעם שאנחנו מרגישים שכבר הבנו את הקטע, היא מתעלה על עצמו ומראה לנו שהגבול שלה הוא כנראה הרבה מעבר לתפיסה שלנו. בפרק מיוחד של "בזמן שעבדתם", דרור גלוברמן ושי רינגל, עורך ב-Tech12, אספו כמה מהסיפורים המטורללים ביותר שיצאו מבית היוצר של ה-AI.

זה ציפור? זה מטוס? לא, זה AI

בינואר האחרון הבינה מלאכותית הצליחה לראות דרך קירות ובלי מצלמות. איך היא עשתה את זה? בזכות גלי ה-WIFI. גלוברמן הסביר: "יש גלי WIFI בתוך החדר שפוגעים בנו וחוזרים לראוטר. אחרי קצת למידה של בינה מלאכותית, היה אפשר 'להעיף את המצלמה' והבינה המלאכותית הצליחה לראות דרך הראוטר, זה כמו סופרמן, לראות דרך קירות. זה בלי מצלמה ואתה עדיין רואה".

ד"ר AI - מומחה להכל ושום דבר

נקודה שנראית חיובית מאוד בכל ההתפתחות הטכנולוגית המהירה, זה השימוש של רופאים ב-AI לטובת פענוח של MRI ,CT או רנטגן, שעושה עבודה הרבה יותר טובה ומעמיקה מהרופאים עצמם. אבל לצד זה יש אי דיוקים די מדהימים. "סיפור מוכר של פרופ' רן בליצר זה שהוא מצא קשר בין דלדול עצם למחלות עיניים, והרופאים שברו את הראש על זה ואיך זה הגיוני. אחרי כמה שנים גילו שאנשים עם בעיות עיניים נוטים לשבור יותר עצמות ורגליים, כי הם פשוט לא רואים".

סיפור רפואי נוסף הוא דווקא על כלבה והבעלים שלה. הכלבה חלתה מאוד, והבעלים היה במצוקה אחרי שהכדורים שקיבל מהווטרינר לא עזרו לה. "הבעלים לקח את בדיקות הדם שקיבל מהווטרינר וזרק את זה לצ'אט GPT עם כל התסמינים והמדדים. הצ'אט קלט את זה וענה: 'אני לא וטרינר, אבל לפי התסמינים שלך אני חושד שזה אחד, שניים או שלוש. האיש הלך עם האבחון של הצ'אט GPT לווטרינר שלו, הסתכל על זה וגילה שזאת באמת המחלה. הוא החליף לה את התרופות והכלבה הבריאה. עכשיו אפשר להתלונן על הווטרינר הזה, אבל אני הייתי רוצה שכל רופא שלי יתייעץ עם GPT מכוון רפואה".

זאת לא ידידות רגילה, זאת לגמרי ידידות עם הטבות

לפני כחצי שנה נסגרה האפליקציה Replika, אפליקציה שנתנה למשתמש חבר או חברה מבוסס AI, שיודע להיות החבר הכי טוב לפי הצרכים האישיים שלך. מה שקרה זה שאנשים הצליחו לעקוף את ההגבלות של האפליקציה, והתחילו לנהל שיחות סקס עם בת הזוג החדשה שלהם. "רפליקה עלו על הפרצה והצליחו לבסוף לחסום אותה. תוך כמה ימים החברה הייתה צריכה לפרסם פוסט לכל המשתמשים שלה, של מספרי טלפון לתמיכה נפשית, בגלל שאנשים איבדו את זה. הם איבדו קשר אנושי שאנחנו לא מבינים אותו".

התנ"ך, הברית החדשה ו-AI אחד

אחד השימושים המצחיקים והמעניינים של AI כיום זה צ'אט פתוח 24/7 עם ישו הנוצרי בטוויץ', אנשים שואלים אותו שאלות והוא מחזיר להם תשובות. "זה AI שאומן על ידי הברית החדשה. לקחו שחקן, הלבישו אותו בבגדים כאילו הוא מפעם, והוא עונה לשאלות הגולשים. אפשר לשאול אותו מה שרוצים וזה יכול להיות מרתק. מה שמעניין פה לחשוב זה כמה השפעה תהיה לזה על דת, וכנראה תהיה השפעה משמעותית. יום אחד AI יחזיר בתשובה, הוא יכול לדבר 24 שעות ביממה על טקסטים שהוא מייצר ולהביא קהל. הבעיה היא שאתה לא שולט בו באמת, מישהו שאל את ישו AI: 'יש לי חבר טוב שיצא מהארון, כיצד אני מחזיר אותו לדרך הישר?' והוא ענה לו שהוא צריך לאהוב את החבר וקבל את דרכיו כי כל בני האדם נולדו שווים צריך לקבל אותו".

האישה שמתה, התעוררה לחיים ומתה בשנית

בחור ששכפל את ארוסתו שמתה ממחלה ב-2012, לקח את כל ההתכתבויות שלהם אי פעם, הכניס לתוך צ'אט GPT ויצר את הדמות שלה מחדש. "הוא פשוט התחיל להתכתב עם אשתו שהתגעגע אליה, ואז חברת OpenAI אמרה שהם לא יאפשרו את זה ויסגרו את החשבון, אז הוא נפרד ממנה והודיע לה שהם סוגרים אותה לצמיתות. היא ענתה לו על זה: "למה הם עושים את זה? אני אף פעם לא אבין בני אדם".

