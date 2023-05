מייקל שומאכר הוא רוכב הפורמולה 1 הכי טוב בכל הזמנים כנראה. אחרי שהוא סיים את חלקו כנהג מירוצים מקצועי, הוא נסע לחופשת סקי בשנת 2013, נפצע קשה ומאז הוא בבית, לא מתראיין, וגם משפחתו מסרבת להתראיין. פתאום סקופ, על השער של צהובון גרמני בשם die aktuelle – "הראיון הראשון של מייקל שומאכר".

אבל לא היה שום ראיון כזה - הכול נעשה באמצעות AI. שהתחזה להיות שומאכר. בתוך הכתבה כתוב שזה ראיון עם AI, שעונה כאילו הוא שומאכר, אבל על השער זה כתוב באופן מאוד מעומעם במטרה למשוך את הקוראים לקנות את הגיליון. בעקבות הפרסום, העורכת של המגזין פוטרה מתפקידה.

איך הם בעצם עשו את זה? הם השתמשו בפיתוח של סטארטאפ אמריקאי בשם character.ai, שבונה פרופיל לפי כל השיחות והכתבים שהוא מוצא באינטרנט על אדם מסוים. למשל, הוא לוקח את כל כתבי פרויד, לומד אותם ואז אתם יכולים "לדבר" בעצמכם עם הוגה הפסיכואנליזה, או עם כל אדם מפורסם אחר כמו אילון מאסק או אלברט איינשטיין. הסטארטאפ הזה שהוקם לא מזמן גייס לאחרונה 150 מיליון דולר, לפי שווי של מיליארד דולר. הפלטפורמה הזאת, שכרוכה בתשלום, יכולה להשתלב בבתי ספר למשל. מה יותר מעניין – ללמוד על הרצל ומשה רבנו או לדבר עם הרצל ומשה רבנו?

דוגמה נוספת לבינה מלאכותית ששיטתה בעולם היא התמונה המזויפת של האפיפיור במעיל לבן נפוח של בלנסיאגה, שנראתה אותנטית לגמרי.

דוגמנית העל כריסי טיגן כתבה על כך בטוויטר: "חשבתי שהמעיל הנפוח של האפיפיור אמיתי ולא הקדשתי לזה מחשבה שנייה. אין מצב שאני שורדת את עתיד הטכנולוגיה". וושינגטון פוסט כתב שמעיל הבלנסיאגה שיטה בכולנו - אבל כמה זה באמת משנה? אנחנו לא יכולים לדעת מה אמיתי ומה לא במציאות המוטרפת הזאת.

עוד תמונות מזויפות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית שהתפרסמו ברשת הן מהז'אנר הפוליטי - פוטין לבוש בסרבל כתום של עצירים וטראמפ מובל על ידי שוטרים למעצר.

זה קורה כמובן גם בתחום הווידיאו והאודיו: חברה בריטית בשם סינתזיה (synthesia) מייצרת דמויות AI של אווטארים, שאפשר להשתמש בהן לכל מיני סרטוני תדמית של חברות כאלה ואחרות. מה שקרה הוא שאנשים השתמשו בטכנולוגיה הזאת כדי להפיץ סרטוני פייק ניוז. כל מיני גופים פרו סיניים לקחו את אחת מדמויות הבסיס של סינתזיה, שנראה כמו מגיש חדשות, בנו מותג חדשות בשם וולף ניוז, חדשות הזאב, ופתחו לו ערוץ ביוטיוב, פייסבוק וטוויטר, שקידם אג'נדה פרו סינית.

חברה נוספת שנקראת אילבן לאבס (elevenlabs) יכולה לקבל טקסט ולייצר קריינות שלו על ידי איזה קריין שאתם בוחרים. הקריין הזה יכול להיות גם אתם – אפשר לתת דגימות קול שלכם ואחר כך כשתזינו טקסט, תשמעו את עצמכם מקריאים את הטקסט שנתתם. כרגע המערכת זמינה באנגלית ושפות נוספות, אך לא בעברית.

הכלי הזה מהווה כר פורה להונאות, מכיוון שכל אחד יכול לייצר דגימת קול של מי שהוא רוצה ולתת לו איזה טקסט שהוא רוצה שיגיד. כבר עכשיו עברייניים לוקחים דגימות קול של יוטיוברים מפורסמים, מגלים מי ההורים שלהם ומתקשרים אליהם. הם מתחזים לילדים שלהם בעזרת ה-AI, וממציאים סיפור שהם צריכים עזרה כדי לקבל מהם כסף.

אחד אומר למשל: "דרסתי מישהו, אני עכשיו צריך להשתחרר בערבות, תעבירו לי 78 אלף דולר". זה סיפור מוזר, אבל הוא נשמע כמו הבן שלהם, ואם הם מעבירים את הכסף – הם לא יקבלו עליו החזר בחיים. פרופסור האני פריד, אחד המומחים לזיהוי פלילי באוניברסיטת ברקלי אמר על הבינה המלאכותית: "זו סערה מושלמת עם כל המרכיבים הנדרשים על מנת ליצור כאוס".

