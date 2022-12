בשונה מהמערב, כלי המשחק המרכזי בסין הוא קניות אונליין בלייב סטרימינג. שכחו מאסטרטגיות מתוחכמות לבניית מותג והפקת קמפיין ענק עם שלטי חוצות ופרסומות קופצות, כי היום מספיק משפיען או משפיענית רשת אחת עם חצובה ורינג כדי לגלגל סכומים אסטרונומיים בסדר גודל של מאות מיליוני דולרים.

איך זה עובד?

כאמור, אחת התופעות החזקות בותר היום בסין היא מכירה בלייב סטרימינג. משפיעני רשת עם מיליוני עוקבים עולים לשידורי לייב וממליצים בהם על מוצרים שונים מתחום האופנה, הקוסמטיקה והמזון. אלה לבד אמורים לייצר השנה הכנסות של כ-500 מיליארד דולר רק בסין. כבר לא צריך תקציב ענק או צוות יח"צ שלם וסט צילומים, אלא מספיק שאדם אחד ידבר על המוצר באנרגיה וידגים את השימוש בו, מה שמקנה לעוקבים שלו סוג של בילוי - חווית קניות משולבת עם צריכת תוכן מקורי.

אחת הדוגמאות המפורסמות ביותר לאלה שעלו על השיטה, היא משפיענית הרשת הסינית ויה, אשר יש לה לא פחות מ-80 מיליון עוקבים. לאור הצלחתה ברשתות, בת ה-36 נבחרה על ידי אילון מאסק לפרסם את טסלה בסין וקים קרדשיאן בחרה בה להיות הפנים של הבושם החדש שלה במדינה. לאחר שהיא צברה חוב של 210 מיליון דולר לרשויות המיסים בסין, ויה נעלמה באורח מסתורי. גם ביום הרווקים הסיני היא לא הופיעה בשום מקום ולא מכרה אפילו פריט אחד.

סיפור דומה וחריג לא פחות הוא של משפיען הרשת הידוע בתור ה"ליפסטיק קינג", אוסטין לי ג'קי, שהצליח למכור ליפסטיק בשווי של 1.7 מיליארד דולר ב-12 שעות בלבד. הצעיר שעלה ללייב סטרימינג ב-4 ביוני 2022, קיבל מהעוזרת שלו עוגת יום הולדת בצורה של טנק, ושתי דקות לאחר מכן נעלם. ההסבר לכך הוא התמונה ההיסטורית שצולמה באותו תאריך בשנת 1989, במהלך אירועי כיכר טיין-אן-מן, בה רואים אדם בודד ניצב מול שיירה של טנקים. במהלך אותה מחאה נהרגו על פי הערכות בין מאות לאלפי מפגינים שנטבחו בידי הצבא. מאז, הרשויות הסיניות מנסות להעלים את התמונה האיקונית ולהשמיד כל זכר לאירוע. למרבה ההפתעה, ביום הרווקים הסיני האחרון ג'קי חזר לרשתות ולשידור הלייב שלו היו 460 מיליון צופים.

כל מי שהופך באחרונה לכוכב בסין נעלם, בהתאם למדיניות התרבותית-כלכלית של סין, אשר מעוניינת להקטין את תופעת הכוכבים המיליארדים ולמתן את תרבות הבזבוז והצריכה לצד חיזוק "השגשוג המשותף".

מה קורה בישראל?

מחזור ההכנסות של המכירות ברשתות החברתיות יגיע השנה לשיא ויעמוד על קרוב לטריליון דולר, כשגם בישראל אפשר לראות דוגמאות לאותה מגמה. סוכנת כוכבי הרשת גלי בראון חשפה בראיון לגלובס כי משפיעניות רשת כמו קורין גדעון ואורטל עמר יכולות להרוויח כ-200 אלף שקל מדי חודש מפרסום ברשתות החברתיות.

מעבר לכך, כוכבי רשת ישראלים עם 300-400 אלף עוקבים יכולים להרוויח על פוסט בודד או על רצף סטוריז בין 12 ל-25 אלף שקל. משפיענים קטנים יותר עם 80-100 אלף עוקבים יכולים להרוויח בין 7,000 ל-9,000 שקל לפוסט ואלה עם 20-30 אלף עוקבים יכולים לדרוש 3,500 שקל עבור פרסום מוצר בעמוד שלהם.

