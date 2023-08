חברת Nothing עדיין נמצאת בחיתוליה, שני זוגות של אוזניות ושני טלפונים - אלה כל המוצרים שיש לחברה בינתיים. זה לא אומר שהיא לא מצליחה לייצר הייפ סביב המוצרים שלה. לאחרונה הם השיקו את הסמארטפון השני שלהם ה-Nothing Phone(2), כן זה השם שלו, וקיבלנו אותו לסקירה. אז מה חשבנו על המכשיר החדש שלהם?

נתחיל מזה שלא מדובר במכשיר פרימיום, הוא לא מתחרה באייפון או בסמסונג גלקסי, הוא נמצא איפשהו בתחום האפור שבין טלפון בתחום הביניים לתחום הפרימיום, אזור קצת בעייתי להיות בו. בנוסף אפשר לתאר את המכשיר הזה כבעל "אופי", וזה לא תמיד דבר חיובי.

עוד במכשיר הקודם החליטו בחברה הבריטית של קארל פיי, אחד ממייסדי וואן פלוס, ללכת עיצוב שונה. בחלק האחורי של המכשיר, תמצאו את מרכיב ה-Glyphs עם האורות מהבהבים בתוך הכיסוי השקוף שלו. גם השפה העיצובית של מערכת ההפעלה שונה מכל שאר מכשירי האנדרואידים, ובנויה מפיקסלים ובעלת פאלט צבעים של שחור ולבן.

המכשיר החדש משתמש בדיוק באותה שפה עיצובית, עם שיפור קל של מתחם האורות האחורי של המכשיר הישן. יש מי שיתאכזב מכך, אולי כי הציפייה הרגילה שלנו היא שחברות ינסו לחדש כל הזמן, אבל ב-Nothing הלכו על החלטה מאוד ספציפית - לבנות את המותג סביב אותו עיצוב. האם מדובר בהחלטה טובה? אם תשאלו את אפל, שגם היא התעקשה על מכשירים דומים בתחילת הדרך כנראה שכן, אבל בשוק שבו יש כל כך הרבה מתחרים, לא בטוח שהם יצליחו לצלוח את התחרות בטווח הרחוק, ורק הזמן ייתן לנו תשובה.

עיצוב

כמו במכשיר הראשון, גם הפעם החברה שמרה על המבנה הריבועי הדומה לזה של האייפון. בשונה מהמכשיר הקודם, הפעם יש מסך OLED יותר גדול של 6.7 אינץ' וגם המשקל שלו עלה ל-201 גרם. באחיזה ראשונה של המכשיר הוא מרגיש כמו סמארטפון איכותי בזכות פסי האלומיניום בצדדים והמשקל היחסית מאסיבי שלו.

בחלק האחורי מחכה לכם אולי סימן ההיכר של Nothing, מערך האורות הנקרא Glyphs וכולל עיגול עשוי אורות לדים ועוד 2 פסים שהופכים את הטלפון למסיבת אורות. הגליפס קיבל שדרוג השנה עם 11 חלקים שונים ועם 33 אזורי תאורה שונים, מה שנותן לכם אפשרות לשחק איתו ולהתאים את ההתראות. החלק האחורי הוא שקוף, ממש כמו המכשיר הקודם ותוכלו לראות את הברגים והשם של המכשיר כתוב עליו.

מסך וביצועים

נתחיל עם המסך, שקיבל שדרוג לא קטן עם קצב ריענון של 120 הרץ, מה שמאפשר להשתמש בו באופן חלק ממש כמו מכשירי הפרימיום בשוק. בנוסף, החברה שיפרה את כמות הניטס שלו ל-1,600, מה שמאפשר לכם להשתמש בו בשמש ישירה ולראות אותו בבירור.

הפעם החליטו ב-Nothing לשדרג את מערכת השבבים וללכת על snapdragon 8+ gen 1 של קוואלקום, מדובר במערכת של שנה שעברה, כאשר לכמה סמארטפונים כבר יש את הדור החדש והבאים בתור כנראה יקבלו אותו גם. זאת עדיין מערכת טובה מאוד, אבל לא הכי טובה בשוק. הוא מחזיק בזיכרון מרשים של 12 ג'יגה בייט RAM ו-256/512 ג'יגה בייט של אחסון, ממש כפי שהיינו מצפים מטלפון בדרגת פרימיום.

הוא תומך ברשת דור 5, כמו כל מכשיר חדש כיום, אבל לא ב-ESIM, ולכן תצטרכו למצוא פתרון יקר יותר כל פעם שתצטרכו לטוס לחו"ל. גם בקרב העמידות למים שלו, הוא טיפה מאכזב ומחזיק רק בתקן IP54 שמגן מהשפרצות אבל אי אפשר להפיל אותו למים.

סוללה

אחד משני התחומים החשובים כיום בסמארטפונים הוא כמובן הסוללה, וכאן Nothing שידרגו את מערך הסוללה של המכשיר ל-4,700 מילי-אמפר לשעה, ואם נוסיף לכך את מערכת השבבים הטובה יותר, הרי שהספק הסוללה בהחלט השתפר. הוא בקלות יכול לסיים יום שלם ללא הטענה. גם יכולת ההטענה שלו גדלה והיא עכשיו עומדת על 45 וואט, יותר מההטענה המהירה של סמסונג לצורך העניין, ובתוך שעה תצליחו להטעין אותו. חבל שהחברה לא מוסיפה מטען מהיר לאריזה עצמה.

מצלמה

הדבר החשוב השני בסמאטרפון הוא כמובן המצלמה. ב-Nothing phone 2 יש מערך מצלמות די דומה למכשיר הקודם, והוא כולל מצלמת 50 מגה-פיקסל שמבוססת על החיישן Sony IMX890 עם עיצוב אופטי, עדשה רחבה של 50 מגה-פיקסל ומצלמת סלפי 32 מגה-פיקסל. לטלפון יש גם צילום וידאו ב-4K וייצוב אופטי. כאשר תנסו לצלם בתנאי תאורה טובים, אתם תקבלו תמונות טובות מאוד וחדות.

תמונות מהטלפון Nothing phone 2 | צילום: יונתן אפולט

תמונות מהטלפון Nothing phone 2 | צילום: יונתן אפולט

תמונות לילה מהטלפון Nothing phone 2 | צילום: יונתן אפולט

תמונות לילה מהטלפון Nothing phone 2 | צילום: יונתן אפולט

לעומת זאת, צילום הלילה פחות מוצלח, התמונות יוצאות טיפה מלאכותיות ולא איכותיות. זה לא שהתמונות ילכו לפח, אבל אם תצטרכו להשוות עם טלפונים יקרים יותר - אתם כנראה תתאכזבו.

שורה תחתונה

Nothing שדרגה משמעותית את המכשיר שלה, אבל גם העלתה את המחיר שלו. לדגם ה-256 ג’יגה בייט תצטרכו לשלם 2,699 שקל ולדגם ה-512 ג’יגה בייט תשלמו 3,299 שקל. במחירים האלה אתם יכולים למצוא מתחרים לא פחות טובים של חברות קטנות אחרות.

המכשיר עצמו הוא בעל אופי, תוכלו לאפיין אותו בהרבה מקומות (קצת בדומה לגוגל פיקסל), למשל להפוך אייקונים לגדולים יותר, להפוך כל מיני כפתורי מערכת לווידג’טים, לשנות את השפה העיצובית לשחור לבן (דבר שאני לא סובל, כי קשה להבין מה האפליקציות בלי צבעים), לאפיין אורות לאפליקציה מסוימת וכדומה. אבל האם בגלל זה קונים טלפון? מערך האורות האחורי עדיין נמצא על הגדר בין גימיק מיותר לשיחוק, מבחינתי אפשר לוותר עליו מהסיבה שאני מעדיף להסתכל על המסך עצמו, שם אני אמצא את כל מה שאני צריך גם ככה.

המכשיר טוב, אבל לא ברור עדיין למי הוא פונה, הוא לא בקטגוריית הביניים וגם לא הפרימיום, מדובר בקהל שהוא קצת נישה, שאוהב לאפיין את הטלפון במקסימום. אם בא לכם להתבלט אולי שווה לכם לנסות את ה-Nothing phone 2.