האקרים אוקראינים שידרו נאום מזויף של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בו הוא הכריז כביכול על משטר צבאי לאחר שכוחות אוקראינים חצו לשטח רוסיה, כך הודיע הקרמלין לתקשורת אתמול.

מספר תחנות רדיו, כמו רדיו מיר, וטלוויזיה שידרו את ההודעה שהוגדרה כ"פניית החירום של הנשיא". על המסך פוטין, באמצעות טכנולוגיית דיפ פייק, הכריז כי יחל גיוס בקנה מידה רחב כהכנה למלחמה כוללת עם אוקראינה, תוך שהוא קורא לאזרחים להתפנות מבתיהם ולעבור לאזורים יותר בפנים המדינה.

"היום, בשעה 4 לפנות בוקר, כוחות אוקראינים בתמיכת וושינגטון, נכנסו לשטח של אזורי קורסק, בלגורוד ובריאנסק", נכתב בשידור, והכריז על גיוס המוני של גברים בגילי גיוס כדי "להביס את האויב המסוכן והבוגדני".

עם זאת, בהצהרה שפרסמה ביום שני, מזכיר העיתונות של פוטין, דמיטרי פסקוב, עמד על כך שהנאום "בהחלט לא קרה". במקום זאת, אמר, שירותי הביטחון בודקים את הנושא. מפעילי טלוויזיה בקרים, שנכבשה על ידי רוסיה מאז 2014, אישרו שהמערכות שלהם נפגעו.

בשבועות האחרונים קבוצות קטנות של חמושים רוסים המתנגדים לפוטין הסתערו על משמר הגבול, והכוחות הרוסים נקטו ביד קשה נגדם.

העיתוי של השידור המזויף בולט, גם מכיוון שמקורות רוסים דיווחו על התקפות אוקראינים מוגברות בעמדות מרובות לאורך קווי החזית הארוכים ביום שני. הלילה הסכר הגדול בדרום אוקראינה פוצץ ועשרות אלפי אנשים מפונים מבתיהם.