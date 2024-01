מיה קאליפה, המשפיענית וכוכבת סרטי המבוגרים לשעבר, שוב עולה לכותרות - הפעם לאחר שהתעמתה עם יהודייה. קאליפה, אשר יצאה מתערוכת ענתיקות במרכז הכנסים של מיאמי, תיעדה את עצמה כאשר ברקע עומדת אישה יהודייה ובנה. האישה נשמעת אומרת למצלמה "עם ישראל חי" מספר פעמים ומציגה את שרשרת מגן הדוד שלה. בנוסף, היא נשמעת אומרת בפרסית לבנה "תצלם אותנו".

על פי הציוץ של קאליפה, אותה אישה "רדפה" אחריה מהלובי ו"קיללה" אותה כל הדרך. כנראה שאותן "קללות" שקאליפה טוענת שהוטחו בה היו לפני הפעלת המצלמה, כי בסרטון כל מה שהאישה אומרת זה "עם ישראל חי".

The Zionists are losing the plot. She followed me through the lobby calling me slurs and didn’t stop the entire time she was waiting for her UberPool at the Antique Jewelry Fair. She’s a vendor- something she made abundantly clear so I guess this is what her business stands for: pic.twitter.com/8Bvw5yYEYJ — Mia K. (@miakhalifa) January 15, 2024

בשלב מסוים האישה התקרבה אל קאליפה ואל המצלמה כדי להראות את מגן הדוד וקאליפה ענתה בתשובה בוגרת: "לכי מפה, את מריחה נורא, הפה שלך מריח כמו חיקוי של פלאפל". בנוסף, קאליפה זלזלה בה כאשר שאלה האם היא מחכה לאוטובוס שלה כי היא מחכה לשירותי החנייה (ובכך רמזה שהסטטוס החברתי כלכלי שלה טוב משל האישה היהודייה).

למרות שקאליפה חושבת שהתגובות החדות שלה "ניצחו" את הוויכוח עם היהודייה, גולשים שונים ברשת דווקא האשימו את קאליפה בכך שהוא מתנשאת ושטחית. "את כל כך מגניבה שעשית את הכסף שלך מפורנו", הגיב לה משתמש אחד בטוויטר, "פלאפל מריח יותר טוב מזרע" הגיב גולש אחר ו-"בהתחשב במה שהיה לך בפה את לא צריכה לצחוק על ריח הפה של אחרים", כתב גולש שלישי.

אולי לונדון, אושיית רשת בעצמו, פרסם את הסרטון וזכה כבר ל-5.9 מיליון צפיות. בתיאור הוא כתב: "אמא יהודייה מתעמתת עם כוכבת הפורנו המבישה מיה קאליפה בגלל האנטישמיות שלה. האישה היהודייה ניגשת אליה ואומרת "עם ישראל חי" - מונח המשמש להפגנת סולידריות עם העם היהודי".

Jewish mother confronts disgraced porn star Mia Khalifa for her antisemitism.



Khalifa previously sparked outrage for requesting Hamas film the execution of Jewish people and “flip their phones and film…horizontal.”



The Jewish woman goes up to the adult video model saying… pic.twitter.com/nxQnDl353P — Oli London (@OliLondonTV) January 16, 2024

מאז החלה המלחמה קאליפה לא מתביישת לתקוף את ישראל בכל הזדמנות שיש לה. כאשר השיא היה כאשר ביקשה ממחבלי חמאס לצלם לרוחב ולא לאורך את זוועות הרצח והאונס שהם עשו ב-7 לאוקטובר. בעקבות זאת הודיעה חברת פלייבוי שהיא מבטלת את השיתוף פעולה עם השחקנית וחברות נוספות ביטלו איתה שיתופי פעולה שונים.