מה קורה כשלוקחים את הזמרת הכי טרנדית בקרב דור ה-Z ומשלבים אותה עם הנושא הכי שנוי במחלוקת בעולם הפוליטי של אותו הדור? תשאלו את ישראל גליצקי, הטיקטוקר שיצר את הסאונד שהביא גאווה ישראלית בקרב קהל המעריצים המקומי של סוויפט, ובמקביל הכעיס המוני סוויפטיז (הכינוי לקהל המעריצים של הזמרת) מרחבי העולם.

"ראיתי בטוויטר מישהו שמצייץ From the river to the sea, שזה משפט שהרבה פרו-פלסטיניים אומרים, ואז המשיך את זה עם משפט מהשיר ME! של טיילור סוויפט, ואמרתי לעצמי שאני אעשה מזה סאונד", גליצקי מספר ל-mako על היווצרות הסאונד שהצליח לשבור את נישת המעריצים של טיילור סוויפט בטיקטוק (או הסוויפט-טוק, אם תרצו). "דמיינתי את זה בקול המגעיל והמתנשא של הבחורה הבריטית מאיזה סרטון של הפגנה פרו-פלסטינית, ופשוט צילמתי את זה".

פרום דה ריבר טו דה סי pic.twitter.com/k7A6ZJs3LG — Yoav Rubin (@yoavrubin_) November 20, 2023

לא לקח הרבה זמן עד שהסאונד התלקח ברשת החברתית, הרבה מעבר לחלומותיו הפרועים של גליצקי. אך בזמן שנוצר סיפור אהבה בין הסאונד לסוויפטיז הישראלים, הגיעו המגיבים מחו"ל שלא היססו לעשות צרות מהרגע שהם נכנסו לתמונה. "התחילו לקפוץ לי סרטונים של אמריקאים משתמשים בסאונד וכותבים 'איכס, דוחה' וקראו לי 'ציוני, איסלאמופוב ומכוער'", הוא מספר על ההייטרים שאותם ניער. הוא אף מציין מישהי פרו-ישראלית שהשתמשה בסאונד וחטפה "הייט אגרסיבי ומוגזם".

קרוב לאלף משתמשים העלו סרטון בו הם משתמשים בסאונד, נכון לרגע כתיבת הטקסט, כאשר חלק מתלהבים ממנו וחלק מתעבים אותו לגמרי. "הסוויפטיז שמשתמשים בסאונד הזה מטורפים לגמרי ויש להם אפס מודעות עצמית, למה שתשתמשו בחלק הראשון שלו בשביל טרנד מטומטם?", כתבה על גבי הסאונד אחת המשתמשות בסרטון שהגיע לכמעט מיליון צפיות. "אם חשבתם שבני נוער ציוניים לא יכולים להיות גרועים יותר ממה שהם, תשמעו את זה", כתב אחר.

סוויפט היא הזמרת הכי גדולה בעולם כרגע, ללא עוררין בדבר. כבר 8 חודשים שסיבוב ההופעות העולמי שלה, The Eras Tour, מצליח לכבוש כל פינה ברחבי העולם ולכבוש את ליבם של מיליוני המעריצים ברחבי העולם, להטריף את הרשתות החברתיות ואפילו להשפיע על הכלכלה העולמית לפי דיווחים מסוימים. אין ספק שהשילוב של האמנית הגדולה בעולם שנמצאת ברגעי השיא של הקריירה שלה בסאונד שמטרתו לקדם את האג׳נדה הפרו ישראלית היא זו שהצליחה להתסיס את המעריצים.

"אלו שני הדברים הכי חמים בעולם כרגע", גליצקי מסביר לגבי הסיבה שלדעתו הסאונד הצליח לתפוס כל כך הרבה תשומת לב. "האנשים בחו"ל מאשימים את זה שהסאונד מצליח בגלל 'הסוויפטיז הציוניים', שזה הכי מצחיק לקרוא לנו ככה". הוא אפילו מציין שחל שינוי בתפיסתו של קהל המעריצים של סוויפט כלפי ישראל בזמן האחרון, אך את אותו השינוי הוא לא ניכס בהכרח לסאונד. "ראיתי שרוני אשל ז"ל, המעריצה של טיילור סוויפט שנרצחה, מקבלת יותר במה בטיקטוק בסרטון שמכיר בזה שהיא נרצחה על ידי החמאס", הוא מספר.

אמנם הפעם מדובר רק במקרה של קהל המעריצים המאוד-לא-נישתי של הזמרת הגדולה בעולם, אבל הסאונד של גליצקי הוא רק מקרה אחד מבין רבים שמראה איך כל קרקע אינטרנטית שנוגעת בקונפליקט הישראלי-פלסטיני הופכת בין רגע ל"באד בלאד" (דם רע) בין המגיבים משני המחנות.

בחודשיים שעברו מאז ה7 באוקטובר, המחנה הישראלי והמחנה הפרו פלסטיני כבר הספיקו ליצור פילטרים לתמיכה בישראל ובעזה, לנכס את האמוג'י של האבטיח לתמיכה בפלסטינים, ליצור עצומות ענק ולגייס תרומות במיליונים לשני הצדדים ולמצוא כל דרך להילחם את המלחמה אונליין. אפילו ההאשטג #FreePalestine הצליח לחצות את סף ה-30 מיליארד צפיות ברשת החברתית טיקטוק בלבד. ועם כל סרטון וכל האשטאג, ניתן לראות איך השיח מסלים ונהיה אלים יותר ויותר, עם חשש מהותי שיגרר למציאות.

גליצקי עצמו לא נשאר אדיש למצב, ויודע שגם האלימות עלולה להגיע אליו, ממנה הוא מביע חשש קטן. "זה קצת מפחיד אותי כי אני טס בקרוב לווינה להופעה של טיילור, ואני מפחד שמישהו יזהה אותי ויעשה לי משהו כי אני ישראלי", הוא אומר בהיסוס מסוים. "לא חשבתי על זה לעומק כשהעליתי את הסרטון ואני בספק אם יזהו אותי, אבל מה אם כן?".

האינטרנט יכול להיות מקום די ביזארי, וגלילה סתמית בכל רשת חברתית יכולה להוביל אותנו למיקס מוזר של פוסטים על עינת שרוף ומיד לאחר מכן מתכון לקראק פאי מ-3 מרכיבים פשוטים. אבל בכנות, שום דבר לא הכין אותנו לכאסח אקראי סביב שיר של טיילור סוויפט בהקשר הסכסוך הישראלי פלסטיני. בזמנים שבהם שונאי ישראל מנסים להקליט מחדש את ההיסטוריה לפי הנרטיב שלהם וללכלך עלינו בכל מקום, חשוב שנדבוק במילותיה של המלכה סוויפט בעצמה - ההייטרים ימשיכו לשנוא, ואנחנו נמשיך לנער אותם מאיתנו.