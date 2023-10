האיש העשיר בעולם אילון מאסק דוחף את עצמו גם למלחמה בישראל: בשני ציוצים ברשת טוויטר שבבעלותו (כיום אקס) הצהיר מאסק כי בכוונתו להציע את שירותי האינטרנט בלווין שלו לארגונים הפועלים ברצועת עזה - ורמז כי איראן היא קורבן לתוקפנות אמריקאית.

הבעלים של טוויטר, טסלה וספייסX צייץ כי הוא עומד להציע את שירותי האינטרנט בלוויין של סטארלינק (StarLink) שמפעילה ספייסX לחיבור רצועת עזה לאינטרנט. האיש העשיר בעולם כתב את הדברים בתגובה לציוץ של חברת הקונגרס האמריקאי אלכסנדריה אוקסיו קורטז, שכתבה כי "לנתק את התקשורת ל-2.2 מיליון אנשים זה בלתי מתקבל על הדעת. עיתונאים, אנשי צוות רפואי, ניסיונות הומניטרים, וחפים מפשע כולם בסכנה". מאסק ענה לה כי ״סטארלינק תתמוך בקישוריות לארגוני עזרה מוכרים בין לאומית בעזה״.

בנוסף, מאסק דחף את עצמו אל הסכסוך בין ארה"ב לאיראן תוך שהוא רומז כי המדינה האיסלאמיסטית היא קורבן לתוקפנות אמריקאית. האיש בעל מספר העוקבים הגדול ביותר בטוויטר צייץ תמונה המציגה את פריסת הבסיסים האמריקאיים בליווי הכיתוב "איראן רוצה מלחמה. תראו כמה קרוב היא שמה את עצמה ליד הבסיסים שלנו".

מאסק התכתב בנושא חיבור עזה לאינטרנט עם משתמשת טוויטר אחרת, אנסטסיה מארי לופיס, הידועה כאנטי-ישראלית ושלאחרונה הפיצה תיאוריית קונספירציה המאשימה יהודים בממשל האמריקאי בחוסר נאמנות לארה"ב. לופיס ביקשה ממאסק לחקור האם ניתן להפעיל את הלוויינים של סטארלינק בעזה. מאסק ענה לה כי החברה שלו לא זיהתה ניסיונות של טרמינלים של סטארלינק שניסו לקבל גישה לאינטרנט מרצועת עזה, וטען שבמידה ויגיעו בקשות כאלה, החברה תאפשר חיבוריות לארגוני סיוע.

It is not clear who has authority for ground links in Gaza, but do we know that no terminal has requested a connection in that area