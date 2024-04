כבר תקופה ארוכה שלא קיבלנו פיצ'רים חדשים ב-X, טוויטר לשעבר וכעת זה קורה, אך לא בטוח שכולם ישמחו מזה. הפיצ'רים החדשים יתווספו לקהילות, קבוצות קטנות בעלות נושא ספציפי, עם עדכונים משלהן מחוץ לפיד הראשי. החברה אישרה כעת שמנהלי קהילה יוכלו להגדיר תווית של "תוכן למבוגרים בלבד" ובכך להיבדל משאר הקהילות ה"רגילות" בפלטפורמה. הדבר עשוי למשוך קהל שמתעניין ספציפית בתוכן מהסוג הזה.

תוכן למבוגרים בלבד משחק תפקיד מרכזי ב-X, שהפך למקום פרסום עיקרי לעובדי מין, כמו גם בית לכמות גדולה של בוטים ופוסטים שהם ספאם ממוקד בתוכן כזה. לפי מסמכים פנימיים שהגיעו לידי רויטרס בשנת 2022, בערך 13% מכל הפוסטים בטוויטר כללו תוכן מיני עם תמונות עירום, סרטונים ופורנוגרפיה אחרת. המסמכים גם הצביעו על כך שתוכן למבוגרים הוא אחד הז'אנרים הצומחים ביותר בפלטפורמה, בזמן שהחדשות והספורט יורדים.

Communities will soon become far more enjoyable! I would strongly recommend you to create and start building one if you haven't already. https://t.co/jIpwkUjAsr — Dongwook (@DongWookChung2) March 29, 2024

לפי תמליל שהגיע לאתר The Verge, בעלי טוויטר אילון מאסק הסביר שמוצר הקהילות גדל במהירות, אבל "יש עוד הרבה עבודה לעשות כדי להפוך את הקהילות למושכות". הוא גם שיתף ש-X רואה "צמיחה מהירה באחוזים" בקהילות, והוסיף תכונות חדשות, כמו היכולת לכלול פיד של כל חשבון X בפיד הקהילה. לדוגמה, קהילה ממוקדת במשחקי וידאו תרצה לכלול את חשבונות ה-X של מבקרים או פרשנים של משחקים חשובים.

אם טוויטר תהפוך את הקהילות למוצר מוצלח, היא עשויה לשמש מתחרה לאתרי פורומים גדולים יותר כמו רדיט ולהפוך לכר אימון נוח עבור צ'אטבוט ה-AI של החברה Grok, שיש לו גישה בלעדית לתוכן של טוויטר. כמו כן, קהילות (קבוצות) מהוות חלק משמעותי מפייסבוק, וזו מלחמה גם מולה.

NEWS: X communities now make it easier to ban spammers within communities. pic.twitter.com/a1B7XsZ8Wx — X Daily News (@xDaily) March 21, 2024

X תוסיף עוד כמה פיצ'רים חדשים לחוויית ניהול הקהילה כמו כפתור חסימה (Ban), כפתור שמירה של פוסטים והסתרה בדף הפוסטים המדווחים, יחד עם הודעות מפורטות יותר המסבירות מדוע משתמש אינו זכאי להצטרף לקהילה נתונה. בנוסף יהיו איסורים זמניים וקבועים עבור שולחי ספאם, כלים למיון פוסטים לפי מגמות, תצוגה של פוסטים אחרונים ופוסטים עם הכי הרבה לייקים, לשונית מדיה עבור קהילות באנדרואיד ועוד.

בנוסף, אפשר יהיה לגלות קהילות ופוסטים מובילים לפי נושאים ספציפיים. הקהילות גם יקודמו בקרב משתמשים בעלי עניין פוטנציאלי בפיד ה"פור יו", מה שיאפשר להגדיל את קהל העוקבים. למנהלי הקהילות תהיה גישה ל-Community Analytics, והם יוכלו להצמיד/לנעוץ (Pin) פוסטים של חברים בקהילה. תהיה גם תמיכה בסינון ספאם, דפי דיווח וניהול פשוטים וספייסים (שיחת אודיו מרובת משתתפים) בקהילות.