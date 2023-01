משתמש בטוויטר הפך לוויראלי, לאחר ששיתף שרשור של מה שנראה כמו צילומים בסגנון וינטג' ממסיבת בית, שנוצרו עם בינה מלאכותית. במבט ראשון הן נראות מאוד אמינות, אבל מבט מעמיק גורם להן להיראות כמו החומר ממנו עשויים סיוטים.

נראה שהתמונות, שפורסמו על ידי @mileszim בטוויטר, מייצגות רגעים מהנים ממסיבה. למרות שהפרצופים עשויים להראות אמיתיים, הם למעשה מיזוגים של אינספור פרצופים שהועלו על ידי מכונה. כדי ליצור את התמונות, הוא השתמש בפלטפורמת הבינה המלאכותית Midjourney, מנוע נוסף שהופך טקסט לתמונה. יחד עם זאת, למרות שהתמונות נראות "מקוריות" במבט חטוף, לחלק מהחוגגים חסרים חלקי גוף מרכזיים.

Midjourney is getting crazy powerful—none of these are real photos, and none of the people in them exist. pic.twitter.com/XXV6RUrrAv — Miles (@mileszim) January 13, 2023

"Midjourney נהיה עוצמתי בטירוף - אף אחת מהן אינה תמונה אמיתית, ואף אחד מהאנשים שבהן לא קיים", כתב מיילס בכותרת של פוסט הטוויטר שלו.

בתמונה אחת, שבה נראות שתי נשים מצטלמות עם מצלמה דיגיטלית לבנה, לאישה שמצלמת יש יד מעוותת מאוד. תמונה נוספת של שתי נשים אוחזות במה שנראה כסוג של מצלמת פולארויד, מראה מספר אצבעות מוזר בידה. לרבות מהנשים באוסף התמונות יש גם יותר מדי שיניים בפה, ולאחת חסרה קצה אגודל.

These hands are fun and in no way do they look completely like vampires. pic.twitter.com/j2tr3xHU9H — James ミルキー Mielke (@LimitedRunJames) January 15, 2023

I esp love the random biblically accurate hand emerging from a dark hallway closet https://t.co/H7L0aOsg9b pic.twitter.com/ra8nG4IhCD — Nikko (@nikkosmiles) January 15, 2023

so many teeth… pic.twitter.com/QVcK8KFFtR — Nichole Null (@nichole_null) January 14, 2023

"די בקרוב, הדרך היחידה לדעת אם מדובר בתמונה אמיתית תהיה לספור את האצבעות", כתב אחד המגיבים למיילס בטוויטר. "5 וזה אמיתי, 6 זה מוטל בספק, 7 וזה בהחלט נוצר ב-AI."

מגיב אחר טען שגם הבינה מלאכותית מציבה סטנדרטים לא מציאותיים של יופי לנשים. "נהדר. דרכים נוספות ליצור דימוי גוף לא מציאותי, ולגרום לנשים להרגיש לחץ להתאים את עצמן".

The AI #bigfingersandteeth industrial complex promotes unrealistic beauty standards to impressionable young women everywhere—it’s ok to have a normal amount of teeth, and working hands and fingers. Don’t let society tell you otherwise. — Miles (@mileszim) January 14, 2023

באותו שרשור טוויטר, מיילס שיתף סט נוסף של תמונות שנוצרו על ידי AI, הפעם רק עם גברים. הוא גילה שצריך להיות מאוד ספציפיים כשמנסים לבנות דמויות גבריות שנוצרו בבינה מלאכותית.

I had to be specific in order to get male-looking AI people—and even then, variation is a challenge. It definitely defaults to white people when you ask for “people”. pic.twitter.com/x3P0LKL7MU — Miles (@mileszim) January 13, 2023

התמונות האלה, שהציגו קבוצת גברים המשתמשים בכוסות פלסטיק כדי "לעשות לחיים" זה עם זה, הציגו את אותה בעיה עם מספר האצבעות. בתמונה אחת, ידו של צעיר אחד שהחזיק כוס אדומה הייתה מנותקת לחלוטין מגופו. בזמן ששיתף את התמונות של מה שנראה כמו קבוצה של בחורים במסיבת בית, מיילס ציין שהוא מצא שמחולל הבינה המלאכותית מוטה, מכיוון שהפקודה שלו עבור "אנשים" נראתה כברירת מחדל לאנשים לבנים, במיוחד.

מאז שהשרשור הפך לוויראלי, כמעט 30 מיליון משתמשים נחשפו אליו, התמונות של מיילס הפכו למצע פורה מאוד של ממים. כאשר כמה לקחו את התמונות והוסיפו פילטרים ומשפטים המתארים סרטי אימה. מיילס עצמו עשה עוד סבב של תמונות, כשהוא מכניס את הדמות של ליסה סימפסון לתוך המסיבה והפך אותה בבת אחת לאייקונית.

I think I figured it out—the trick is updating your prompt to assert that god is dead, we killed him, and thus we alone are responsible for the twisted creations brought forth from our minds. pic.twitter.com/JInZI4Awtd — Miles (@mileszim) January 13, 2023