אילון מאסק מסרב לרדת מהכותרות - אין דרך אחרת להסביר את הדברים שאמר אתמול בכנס DealBook Summit של הניו יורק טיימס. מאסק עבר חודש שכלל האשמות באנטישמיות בגלל ציוץ שלו, ביקור יחצני מאוד בישראל יחד עם ראש הממשלה והתמודדות עם חרם צרכני בעקבות אותן טענות על אנטישמיות שלו ושל הרשת החברתית שלו - טוויטר.

אתמול כאמור הוא השתתף בפאנל בכנס השנתי של הניו יורק טיימס DealBook Summit ונשאל על הסיור שלו בישראל, "יש כאלה שיגידו שזה היה סיור התנצלות, היו ביקורות ודיבורים על הפסקת פרסום", טען המראיין, אנדרו רוס סורקין מהניו יורק טיימס, ונקטע ע"י התשובה המפתיעה של מאסק: "אל תפרסמו. אם מישהו ינסה לסחוט אותי עם כספי פרסום? לסחוט אותי? לכו להזד**ן. לכו. להזד**ן. זה מספיק ברור? אני מקווה שכן". בנוסף, טען מאסק כי הביקור בישראל תוכנן עוד לפני תחילת חרם המפרסמים.

When Elon Musk was asked about advertisers threatening to pull ads from Twitter if he didn’t censor what they considered offensive: pic.twitter.com/7FWBUda224 — Shiv Aroor (@ShivAroor) November 30, 2023

מאסק גם הוסיף חטא על פשע והסתכל על הקהל ואמר: "היי בוב, אני בטוח שהוא פה", בזמן שהוא מנופף לשלום. מדובר ברמיזה לבוב איגר, מנכ"ל דיסני, הנחשבת בין מובילות החרם.

השיחה המשיכה לתחום הקיימות הכלכלית של X, כאשר סורקין שאל האם X צריכה לשנות את הגישה ולא להתבסס על פרסום. על זה ענה מאסק רק: "F.Y" (ראשי התיבות של לכו להזד**ן). סורקין ניסה להישאר ענייני, למרות התשובות הלא ממש הגיוניות של מאסק, והתעקש: "אבל צריך להיות גם מציאותי לא?", לאחר מכן מאסק סוף סוף נתן תשובה עניינית יחסית ואמר: "מה שחרם המפרסמים הזה יעשה זה יהרוג את החברה, וכל העולם ידע שהוא (החרם) הרג את החברה".

הפוסטים הבעייתים של מאסק בטוויטר הובילו מפרסמים גדולים, כולל דיסני, אפל ורבים אחרים להשעות קמפיינים והניעו כמה משתמשים מפורסמים לנטוש את הפלטפורמה, כולל ראש עיריית פריז אן הידלגו.

בנוסף מאסק אפילו התנצל, בערך, על הציוצים החצי אנטישמיים שלו. במהלך אותו פאנל הוא כינה את הציוצים האלה, "אחד הדברים הכי מטופשים, אם לא הכי מטופשים, שעשיתי אי פעם בפלטפורמה", ואמר: "אני מצטער על הציוץ או הפוסט הזה", הוסיף.

בזמן הראיון מאסק ענד את הדיסקית של מטה המשפחות החטופות אשר קיבל בזמן הביקור שלו בישראל, במה שנראה כמו צעד נוסף ב"מסע ההתנצלות" שלו. חשוב לציין שלמרות שמאסק צייץ "מעשים חשובים מדיבורים" בזמן שהיה בישראל, הוא עדיין מתקשה, או בכלל לא מנסה, להפסיק את השיח האנטישמי והקונספירטיבי נגד ישראל ברשת החברתית שלו - טוויטר.

Actions speak louder than words — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2023