מלחמת ההסברה ברשתות החברתיות נמצאת כעת בעיצומה, ונראה שהצד הפלסטיני קוצר ניצחונות: פייסבוק הסירה ללא התראה את הדף הפרו-ישראלי Jerusalem Prayer Team, הכולל 77 מיליון עוקבים. את הדף מנהל הסופר והעיתונאי הנוצרי-ציוני ד"ר מייק אוונס, שעומד בראש העמותה Friends of Zion ("ידידי ציון"). הנושא הובא לידיעת משרד החוץ הבוקר (שלישי), אבמהלך סיור בשדרות, בו פגש אוונס את אסיף אלקיים.

על פי אנשי עמותת "ידידי ציון", דף הפייסבוק של אוונס נחסם ללא התראה בסוף השבוע שעבר (שישי). אוונס, שנמצא כעת בישראל במטרה להעביר שידורים חייו לעוקביו מסביב לעולם, טוען שפייסבוק לא השיבה לפניות מטעמו או מאנשי צוותו. זאת, למרות שמדובר בדף הגדול ביותר בעולם הנוצרי, וה-63 בגודלו בכל פייסבוק, לפי האתר SocialBlade.

הקמפיין נגד הדף החל כבר בשבוע שעבר. גולשים שמתנגדים לקיומה של ישראל טענו שפייסבוק "סימנה להם לייק בדף ללא ידיעתם", והחלו להציף אותו בתגובות אנטישמיות חמורות – שכוללות גם תמונות וציטוטים של היטלר. ייתכן שהתגובות גרמו למנגנונים של פייסבוק לחסום את הדף, אך ד"ר אוונס וצוותו טוענים שהגולשים, שפרסמו יותר ממיליון תגובות נאצה, גם דיווחו עליו והובילו להסרתו.

Facebook is helping "Jerusalem Prayer Team" by automatically letting our IDs follow their page without our consent. The page's 'about me' says its mission is to build friends of Zion. I have never liked that page nor have 500 of my Fb friends but still we're following it. — Sharjeel Usmani (@SharjeelUsmani) May 13, 2021

"עם הנחיתה בישראל קיבלתי את ההודעה שהסירו לנו את הדף", הסביר אוונס בשיחה עם NEXTER. "ארגון טרור סייבר שמבוסס בירדן הציף את הדף שלנו בתגובות כמו 'היהודים הם חזירים', בחיים לא ראינו דבר כזה. פייסבוק מעולם לא פנתה אלינו, למרות שאנחנו תחת מתקפת סייבר ולמרות שניסינו נואשות ליצור איתם קשר. למעשה, פייסבוק מגינה על האיסלם הרדיקלי ופועלת נגד אוונגליסטים תומכי ישראל. הם הסירו גם את הדף הפרטי שלי, אני לא יכול לפרסם דבר. זה כאילו שהקומוניזם והפשיזם התחברו ביחד, רק כי ישראל מגנה על עצמה", הוסיף. "אמריקה היא דמוקרטיה, בארצות הברית אתה חף מפשע עד שיוכח אחרת. מה עשינו? מה היה הפשע שלנו?".

ד"ר אוונס טוען שפנה לפוליטיקאים ודיפלומטים בכירים, ובהם חברי הסנאט לינדזי גרהם וטד קרוז, מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו, ג'ארד קושנר ו"עשרות נוספים" במטרה להשיב את הדף לפעילות. הודות למפגש עם אסיף אלקיים, שמתנדב עבור משרד החוץ, הנושא הובא גם לידיעת השר.

מערכת NEXTER פנתה לפייסבוק ישראל בבקשה לתגובה, אך זו טרם התקבלה.