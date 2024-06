ארגון No Tech for Apartheid, או בקיצור NOTA, שמאגד עובדי טכנולוגיה הדורשים מחברות טכנולוגיה גדולות לבטל את החוזים שלהן עם ממשלת ישראל, קרובה להגיע ליעד שהציבה בקמפיין המבקש מסטודנטים לא לעבוד עם גוגל ואמזון. על פי דיווח באתר Wired, יותר מ-1,100 גולשים שהזדהו כסטודנטים למקצועות ה-STEM, שילוב של Science, technology, engineering, and mathematics וצעירים שנכנסים לתחום, התחייבו לסרב לעבודות מאותן חברות כמו גוגל ואמזון מכיוון שהן "מפעילות מערכות האפרטהייד בישראל ורצח עם נגד פלסטינים". על בסיס אתר האינטרנט שלה, המטרה של NOTA היא לאסוף 1,200 חתימות לקמפיין.

"כצעירים וסטודנטים ב-STEM ומחוצה לה, אנחנו מסרבים לקחת חלק בהתעללויות הנוראיות האלה. אנחנו מצטרפים לקמפיין #NoTechForApartheid כדי לדרוש מאמזון וגוגל לסיים לאלתר את פרויקט נימבוס", נכתב בחלק מהמכתב.

כזכור, גוגל ואמזון זכו בחוזה בשווי 1.2 מיליארד דולר במסגרת פרויקט נימבוס כדי לספק לישראל שירותי ענן, למידת מכונה ובינה מלאכותית. דובר גוגל הכחיש בעבר כי נימבוס עוסק ב"עבודה רגישה, מסווגת או צבאית הרלוונטית לנשק או לשירותי מודיעין".

גוגל ואמזון הן שתיים מהמעסיקות הגדולות ביותר של בוגרי STEM. על פי Wired, אותה קבוצה כוללת סטודנטים לתואר ראשון ושני מסטנפורד, ברקלי, אוניברסיטת סן פרנסיסקו ואוניברסיטת סן פרנסיסקו סטייט - מוסדות הממוקמים באותה מדינה כמו המטה של ​​גוגל.

NOTA הוא הארגון שעומד מאחורי פעולות המחאה בתוך משרדי גוגל שגרמו לפיטורים של עשרות ששיבשו את יום העבודה של אחרים. בחודש מרץ, אחד ממארגניו פוטר מגוגל מכיוון שהתפרץ לנאומו של מנכ"ל גוגל ישראל, ברק רגב, בצעקות "אין טכנולוגיה לאפרטהייד!" בכנס טכנולוגיה ישראלית.

אם במקרה חשקה נפשכם להצטרף לעצומה או להטריל את הארגון האנטי-ישראלי תוכלו להכנס ללינק הזה ולרשום את הרעיונות הכי יצירתיים שלכם בטופס ההרשמה. למרות הרעש שעושים אותם ארגונים, נזכיר שעל כל סטודנט שלא מוכן לעבוד עבור גוגל ואמזון כנראה שיש הרבה כאלה שישמחו לקבל את ההטבות והתנאים של ענקיות הטכנולוגיה, חלקם גם בישראל.