היום החגיגי של חברת ויסטקס אסיה פסיפיק, חברת הייטק שעוזרת לעסקים למקסם רווחים, הפך במהרה למופע אימים כאשר מנכ"ל החברה נפל אל מותו מגובה 4.5 מטרים בתקלה חריגה שקרתה באירוע 25 שנה לחברה מול העובדים המזועזעים.

מנכ"ל ויסטקס, סנג'אי שאה, ונשיא החברה, וישוואנת ראג'ו דאטלה, היו בתוך כלוב ברזל שהיה צריך לרדת אל הבמה כחלק מהכניסה הגרנדיוזית שלהם למסיבת החברה, כאשר כבל שהחזיק את הכלוב נקרע, כך דיווח ה"טיימס אוף אינדיה".

בסרטון המזעזע ניתן לראות את הרגע שבו הכלוב הצהוב המרחף החל להתנדנד בזמן שזיקוקים האירו את הבמה ומנחה הערב הפציר בקהל למחוא כפיים למנכ"ל ולנשיא שעמדו להיכנס לאירוע. לאחר מכן המתקן נקרע בצד אחד, והפיל את שני ראשי החברה אל הקרקע. שאה ככל הנראה נפל על ראשו ונהרג בתאונה. דאטלה נותר במצב אנוש.

US Tech Boss Plunges 15ft To His Death During Company's Anniversary Party



Sanjay Shah, CEO of Vistex, fell to his death after a cable holding up the iron cage he was performing in snapped. pic.twitter.com/5WPBsxZDwZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 21, 2024

למרות שהסיבה יוחסה לכבל שנקרע, גורמים רשמיים חוקרים את האירוע ואת המתקן התקול עליו עמדו, שנמשך על ידי מנואלה, ידית המשמשת להנעה סיבובית של מכשיר או של מכונה, והכיל כבלים מברזל שהחזיקו את המתקן.

למרות שהחברה רשומה באילנוי, שאה ודאטלה היו בהודו כדי לחגוג את חצי יובל לייסודה של ויסטקס אסיה שלהם, שנחגג במשך יומיים בעיר הסרטים המפורסמת ראמוג'י. "הורדה של שאה וראג'ו מהכלוב אל הבמה היה אירוע מתוכנן כדי להתחיל את החגיגות", אמר גורם בחברה לכלי התקשורת.

Sanjay Shah, CEO of Vistex tried to make WWE style entrance at his own company event but falls from some makeshift cage and his life tragically comes to an end. pic.twitter.com/9CNsGDyntR — The Many Faces of Death (@darwinmedals) January 20, 2024

ויסטקס, שהוקמה על ידי שאה ב-1999, היא חברת שירותי ייעוץ עם יותר מ-20 משרדים גלובליים ורשימת לקוחות גדושה הכוללת את GM, Yamaha, קוקה קולה ועוד. שאה הוא יליד מומבאי שבהודו, אך היגר לאמריקה יותר מעשור לפני שייסד את החברה כדי ללמוד בבית הספר לעסקים של אוניברסיטת ליהי, שם סיים תואר שני במנהל עסקים. שאה היה גם פילנתרופ שהקים גם את קרן ויסטקס, הנותנת מענקים לעמותות המתמקדות בבריאות, חינוך ותכנות צרכים בסיסיים.