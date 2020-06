אחת ההורדות הכי פופולריות לאייפונים שאנשים בארה״ב מתרגשים ממנה לאחרונה היא לא אפליקציה חדשה או משחק טרנדי, אלא דווקא קיצור דרך לתכונה של העוזרת הווירטואלית סירי: בעקבות אירועי המחאה נגד מותו האלים של ג׳ורג׳ פלויד על ידי המשטרה, חוששים אזרחים כי גם הם ייעצרו ויותקפו שלא כחוק. כעת מתברר שתכונה שזמינה לאייפונים מאז שנת 2018 מאפשרת להם בקלות להקליט כל מפגש עם שוטר.

מדובר על קיצור דרך שיצר אחד המשתמשים באינטרנט, במסגרת אפליקציית קיצורי הדרך שהייתה זמינה מאז ששוחרה iOS 12 בספטמבר 2018. במסגרת הקיצור מספיק לומר בקול ״היי סירי, המשטרה עוצרת אותי״, והיא בתגובה תבצע שורה של פעולות: תפסיק כל מוזיקה שמתנגנת באייפון, תנמיך את הבהירות, תפעיל את מצב ׳נא לא להפריע׳ כדי לחסום שיחות נכנסות, תפתח את המצלמה הקדמית ותתחיל לצלם בווידאו.

בנוסף, תשלח סירי הודעת טקסט לאחד מאנשי הקשר שנקבע מראש, תודיע לו שהמשטרה עוצרת אתכם ותשלח לו את המיקום שלכם. ברגע שהמשתמש מפסיק את ההקלטה, סירי שולחת עותק של הסרטון באופן אוטומטי לאיש הקשר המיועד, ומאפשרת לכם להעלות אותו לשירותי ענן כמו iCloud או דרופבוקס.

קיצור הדרך נוצר לראשונה על ידי משתמש רדיט בשם רוברט פיטרסון, שטוען כי מאז עדכן אותו ותיקן באגים. ״פשוט רציתי למצוא דרך שבה לכל אחד תהיה הוכחה לגירסה שלו לאירועים, למקרה הבלת סביר שבו משהו לא צפוי קורה במהלך אינטרקציה משטרתית״, אמר בשנה שעברה בראיון. ״אהיה שמח אם לפחות אחד מתוך עשרת אלפים איש ימצאו את קיצור הדרך הזה מועיל״.

