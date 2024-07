אם שנת 2024 לא הייתה כאוטית עם מספר אירועים שלא היה מבייש עשור שלם, אז אתמול בערב זכינו לאירוע דרמטי חדש - פרישה של נשיא ארה"ב מהתמודדות לנשיאות הבאה. כמה האירוע הזה נדיר? מאז 1968 לא פרש נשיא מכהן מהתמודדות חוזרת. כמובן שהגולשים ברשת לא הצליחו להתאפק והפכו את האירוע לחגיגה של בדיחות - אספנו כמה מהמובחרות ביותר.

פוליטיקה ותרבות הולכים יד ביד בארה"ב - לכן לא היה קשה למצוא סדרות אמריקאיות פופולריות עם רפרנסים שקשורים לנושא:

זה הכי טוב שעשו על הפרישה של הנשיא pic.twitter.com/xg0zO1w1v8 — Erez (@Erezle15) July 21, 2024

BIDEN: pic.twitter.com/FQoyXMb6Dq — Seinfeld Current Day (@Seinfeld2000) July 21, 2024

Tanned, rested and ready pic.twitter.com/s6ITw1lisJ — Don Van Natta Jr. (@DVNJr) July 21, 2024

My turn. #FU2024 pic.twitter.com/9SndYpWWD3 — Frank Underwood (@FrankUnderwood) July 21, 2024

Veep is a documentary. pic.twitter.com/TIEYn2SiiX — Sahil Kapur (@sahilkapur) July 21, 2024

הגולשים בישראל לא הצליחו להתאפק והשוו את התפקוד של ביידן אל מול תפקודו של ראש ממשלת ישראל:

בעקבות ביידן, מכתב נתניהו הערב pic.twitter.com/eo3i2S23QY — Raz Tsipris (@RTsipris) July 21, 2024

איזה מנהיג חלש ביידן. אני כל כך מובך בשבילו. מנהיג אמיתי וחזק זה מנהיג שנאחז בכיסא שלו עד שהמדינה נגמרת. — Guy Ordever גיא אורדיבר (@GuyOrdever) July 21, 2024

אחת הבדיחות המוצלחות ביותר הייתה קשורה לוולף בליצר, העיתונאי המוערך מ-CNN, שהעלה תמונה שלו מזמין קוקטייל הנושא את שמו ולאחר שעות ספורות נאלץ לחזור לאולפן כדי לשדר את הדרמה הפוליטית:

they said get your ass back to the studio https://t.co/pVbzGJaAvm pic.twitter.com/jTX5V7Gyo9 — Jessy Han (@hjessy_) July 21, 2024

This is why you never let them know how close you are to work when you’re not at work https://t.co/0alSPLp5TF pic.twitter.com/Sv6WSJHzbd — Whitney Harding (@WhitneyNBC4) July 21, 2024

Never check your work email on a day off pic.twitter.com/FeL21vmCww — Nooruddean (@BeardedGenius) July 21, 2024

מספר לא קטן של יוזרים מפורסמים בארה"ב גם נהנו מלתת את הטייק שלהם על הנושא:

White House aides learned Biden was dropping out by reading https://t.co/9SpfbwcN65 — Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2024

is a meme goldmine rn https://t.co/b7D94HkajZ — Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2024

pic.twitter.com/5J2il3RaAV — greg (@greg16676935420) July 21, 2024

The new Democrat nominee is revealed. pic.twitter.com/r2Uw9QwhhM — Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) July 21, 2024

היו כמובן בדיחות על הגיל והמצב הרפואי של ביידן, כי איך אפשר בלי?

אנחנו יודעים מי זה זהבה, אנחנו לא עם בעיית הזיכרון pic.twitter.com/IVpxUMyBTQ — עומר בבאי omer babai (@omerbabai) July 21, 2024

Ok this is worrying — now people are asking :



Does Joe Biden actually know that he’s dropped out of the race ? — حسن سجواني Hassan Sajwani (@HSajwanization) July 21, 2024

Biden’s gonna be so mad when he watches the news tonight and finds out he’s dropping out — greg (@greg16676935420) July 21, 2024

Poor Fredo https://t.co/e8KjsskQYt — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

חלק מהיוזרים לא יכלו שלא לשאול את עצמם מה יהיה האירוע הגדול הבא בתקופה המשוגעת הזאת, וזה עוד לפני הרעידת האדמה ליד ים המלח שקרתה הבוקר:

אוקיי אז בשבוע האחרון היה ניסיון התנקשות בטראמפ, חיסול מוחמד דף, מלחמה בעזה, מלחמה בצפון, כטב״מ מתימן, חיל האוויר מפציץ בתימן, קריסת שרתים עולמית, ביידן פורש ומה קורה מחר?

ניחושים — Ella Travels (Ella Kenan) (@EllaTravelsLove) July 21, 2024

סף הריגוש שלי לאירועים אקטואליים כבר כל כך גבוה שאם לא פורצת מחר מלחמה גרעינית עם מאדים אני נרדם — Matan Blumenblat (@MBlumenblat) July 21, 2024

כמו בכל אירוע גדול היו גולשים שלקחו ממים מוכרים והלבישו עליהם את הזווית שלהם:

שוב אזכיר את האמת pic.twitter.com/LgNnRA7oJ9 — עומר בבאי omer babai (@omerbabai) July 21, 2024

pic.twitter.com/jvvZ8NXCEG — פוליטי (@roee_politi) July 21, 2024

מה שלום הציוצים "זאת התמונה שתנצח לטראמפ את הבחירות"? — Guy Leiba (@HaOshIa) July 21, 2024

ביידן פרש, שרון מימר מועמד להחליפו במירוץ הנשיאות — Ido Avniel (@idoavni1) July 21, 2024

זו לקיחת האחריות הכי מדהימה שראיתי בחיי. pic.twitter.com/QgU1E6iRKl — Amir Barkol (@BarkolAmir) July 21, 2024

מבין את ביידן. אני בגיל 39 נמאס לי ורוצה לפרוש — Chaim Levinson (@chaimlevinson) July 21, 2024

יש בחירות עוד כמה חודשים… הוא יישאר הנשיא By-then? https://t.co/nfPEyiQUVh — Tomerhamakpitz (@TomerL2R1) July 21, 2024

היועצים של ביידן בשבוע האחרון pic.twitter.com/HYty3XBmad — Sharon Davidovitch (@sDavidovitch) July 21, 2024

ג׳ו ביידן מחר pic.twitter.com/95Vxl9RPz6 — שניצי (@horpanith) July 21, 2024

הוועידה הדמוקרטית בוחרת את המועמד לנשיאות pic.twitter.com/UiZSlDY0WK — Omer Einav (@omer_einav) July 21, 2024

pic.twitter.com/aWqO6Wdekk — Rothmus (@Rothmus) July 21, 2024