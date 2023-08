כוכב היוטיוב ג'יימי דונלדסון, המוכר ל-172 מיליון המנויים שלו בשם מיסטר ביסט (MrBeast), הגיש אתמול תביעה נגד שותפתו לשירות משלוחי האוכל, חברת Virtual Dining Concepts, בטענה שפגעה במוניטין שלו בכך שהגישה ללקוחות מנות ב"איכות נמוכה" ולעתים גם "בלתי אכילה".

דונלדסון, המפורסם בזכות הפעלולים היקרים שלו ופרויקטי הצדקה הוויראליים שלו, שיתף פעולה עם המותג Virtual Dining Concepts, שבסיסו בפלורידה כדי להשיק את MrBeast Burger, מותג ההמבורגרים שלו, שבדצמבר 2020 החל למכור מנות של המבורגרים וצ'יפס ממותגים דרך מסעדות ומטבחים מסחריים ברחבי ארה"ב ללקוחות. את ההמבורגרים ניתן היה להזמין דרך אפליקציות שירותי משלוחי מזון גדולות או דרך אתר MrBeastBurger. הרעיון היה להשתמש במטבחים קיימים של מסעדות שאינן פתוחות לקהל, מה שנקרא "מטבחי רפאים", כדי לאפשר למסעדות לייצר הכנסות מאפיק חדש בתקופת משבר הקורונה.

דונלדסון מבקש כעת לסיים את ההסכם שלו עם Virtual Dining Concepts, תוך שהוא מציין חוסר בקרת איכות של האוכל ומציין שהתלונות שלו "נפלו על אוזניים ערלות".

על פי התביעה שהוגשה במחוז הדרומי של ניו יורק, Virtual Dining Concepts עסקה יותר בהרחבה של העסק כדי להציע את מודל המסעדה הווירטואלית למפורסמים אחרים לטובתה האישית, מאשר בבקרת איכות ושהמזון היה רע באופן עקבי כדי לפגוע במוניטין של היוטיובר.

@MrBBSupport @MrBeastBurger @MrBeast Getting raw meat in these burgers is becoming a common occurrence which is a HUGE issue. This is from my burger which I was about to eat an hour ago. Money wasted and a huge shame. pic.twitter.com/Jkr9IjpHOK — surviving (@Orlando_Brendan) March 1, 2021

לקוחות קיבלו הזמנות ש"נמסרו באיחור, באריזות לא ממותגות, לא כוללות את הפריטים שהוזמנו ובמקרים מסוימים לא היו אכילות", נכתב בתביעה.

עורכי הדין של היוטיובר הגישו דוגמאות לאלפי תגובות באינטרנט על האוכל, כולל צילומי מסך וקישורים לביקורות ביוטיוב וכן תמונות ויראליות של לקוחות שאמרו שהוגש להם בשר נא. בחלק מהתלונות שהוגשו על ידי צרכנים, מיסטר ביסט הואשם בשירות הגרוע.

"לקוחות התייחסו להמבורגרים כאל 'מגעילים' ו'בלתי אכילים'. הם טענו ש'זה עצוב שמיסטר ביסט שם את שמו על זה' וקראו "לבטל" אותו בגלל האוכל. עוד הם ביקרו: "שם גדול, אוכל גרוע", "מעצבן מאוד בגלל המחיר הגבוה" ו'כנראה ההמבורגר הגרוע ביותר שאכלתי אי פעם'", כך נכתב בתביעה.

מאז 2020 דונלדסון פעל להרחיב את קו המזון המהיר שלו: הפתיחה החגיגית של מסעדת Beast Burger בניו ג'רזי משכה קהל של 10,000 אנשים שקיוו לנסות את האוכל של היוטיובר, כאשר דונלדסון עצמו הופיע לפתיחה. נכון לשנה שעברה, 1,700 מסעדות ברחבי ארה"ב שלחו הזמנות של ההמבורגר של מיסט ביסט. כעת, כאמור דונלדסון מבקש מהשופט את הזכות לסיים את השותפות העסקית כליל.

We open our first Beast Burger in 10 minutes and there is 10,000+ people already in line



I feel pretty good about serving all you but anyone else coming idk maybe come tomorrow/later tonight haha pic.twitter.com/TncCGHgqqp — MrBeast (@MrBeast) September 4, 2022

דובר של Virtual Dining Concepts לא הגיב מיידית לבקשת תגובה ביום שני מכלי התקשורת האמריקאים. גם נציגו של דונלדסון סירב להגיב.