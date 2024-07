הסרטון המדובר של היום בטוויטר הוא בכלל משנת 2017. אם במקרה נתקלתם בקטע שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו מושיט יד לדונלד טראמפ ולא מקבל בחזרה לחיצת יד - כדאי שתדעו שמדובר בסרטון ישן וממש לא מהיום. למעשה הפגישה בין טראמפ לנתניהו עוד לא התקיימה בכלל (מתוכננת להיום בערב), זה לא הפריע לגולשים רבים לצחוק על הקטע, שבואו נודה די משעשע, ולטעון ליחס משפיל מהנשיא לשעבר של ארה"ב, שבאמת היה באותו זמן נשיא. למעשה הסרטון עצמו חתוך אבל בהמשך שלו טראמפ חזר ולחץ את ידו את ראש הממשלה.

אומרים לי שזה סרטון ישן. נראה לי שבכל זאת נשאיר אותו פה להנאת הקהל — Iris Leal (@LealIris_) July 26, 2024

אבל הרבה מאוד צייצנים מוכרים נפלו בפח. בין היתר ניתן למצוא את איריס לעאל, עיתונאית של "הארץ", את בן כספית ויוסי מדינה, עיתונאי ספורט מבאבאגול. בנוסף עוד עשרות שיתפו את הקטע, חלקם מחקו לאחר שהבינו את הטעות, אבל זה לא מנע מאותו סרטון להפוך לגלובאלי. למעשה גם סוכנות הידיעות האיראנית שיתפה את הסרטון וכתבה: "נתניהו מושפל בארה"ב". בנוסף אליהם הסרטון הופץ גם אצל מספר חשבונות שנחשבים לשונאי ישראל ומקדמים תכנים פרו פלסטיניים באופן קבוע.

Netanyahu humiliated in the US pic.twitter.com/wq7FLrxpKq — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) July 26, 2024

לאחר שהאיראנים הצטרפו לחגיגה, העיתונאי ישר עלי, שעובד עם כמה כלי תקשורת בארה"ב כמו NBC והפינגטון פוסט, צייץ הסבר לסרטון וכתב: "הסרטון הזה, שמתפרסם הרבה היום, הוא מ-2017. זה לא מהפגישה היום של טראמפ ונתניהו במאר-א-לאגו. הקליפ גם לא כולל את החלק שבו נתניהו וטראמפ לחצו ידיים תחילה ולאחר מכן לקראת הסוף כאשר טראמפ הופנה בחזרה. אבל גם בלי זה, זה עדיין היה מוזר שטראמפ הסתלק כפי שעשה. למרות כל זאת, בהתחשב במצב הפוליטיקה ויחסיו של טראמפ עם נתניהו, מי יודע מה עומד לקרות לנו היום!".

This video, which is being posted a lot today, is from 2017.



It is NOT from today’s meeting with Trump and Netanyahu at Mar-A-Lago.



In addition to it being shared here, Islamic Republic of Iran state media is also using this clip without context, saying: “Netanyahu humiliated… pic.twitter.com/yAcqhhOdyD — Yashar Ali (@yashar) July 26, 2024

לא ברור מי היה הראשון להפיץ את הסרטון, אך נראה שבישראל רוב הגולשים עושים שיתוף מחדש ליוזר די אנונימי בשם יהושפט ברזל, אשר מחזיק בחשבון עם פחות מ-6,000 עוקבים. הסרטון עלה אצלו לעמוד לפני 4 שעות וצבר חשיפה של כמעט 80 אלף גולשים. להגנתו של המשתמש הוא צייץ ציוץ המשך שבו כתב: "פדיחה, זה מ-2017 (זה מלון המלך דוד). אבל זה עדיין מצחיק אותי". באופן אירוני נראה שברזל התחרט על הסרטון וניסה לערוך אותו אבל גילה שלמרות שרכש מנוי של טוויטר לחודש אחד - הוא לא מצליח לשנות את הטקסט ולהוסיף את הקונטקסט החשוב לסרטון.

וואי, אשכרה עשיתי מנוי לטוויטר לחודש כדי לערוך את החרא הזה כדי שאנשים יפסיקו להגיד לי "זה מ-2017" כשליטרלי תיקנתי את עצמי בהמשך השרשור ואי אפשר לערוך את הציוץ!!!



10 השקלים המבוזבזים ביותר בחיי. — ⚔️ يهوشافاط الحديد יהושפט ברזל ⚔️ (@amitlev) July 26, 2024

למרות שלטוויטר יש את מנגנון הערות הגולשים, נראה שאין עדיין מספיק משתמשים עם אישור להשתמש בו כדי להפוך את ההערה לגלויה בפני כולם - וחבל. מאז שאילון מאסק רכש את הפלטפורמה הוא עשה שינוי מהותי שכולל פיטורי כל מי שמתעסק בסינון תוכן והכנסת מנגון הערות הגולשים, שלמרות שעובד מידי פעם - לוקח לו הרבה זמן עד שהופך לגלוי ובחלק מהזמן הופך לזירה פוליטית של ממש עם ויכוחים ארוכים בעלי אג'נדה.

בסרטון ששוחרר לפני 7 שנים ע"י לשכת העיתונות הממשלתית ניתן לראות את לחיצת היד בזמן שהשניים יושבים, אך הקטע המביך יותר בו טראמפ לא שם לב שנתניהו מושיט את ידו נחתך מהסרטון. בקטע רואים חיתוך גס של הווידאו שחוזר לאחר שנשיא ארה"ב התבקש לחזור כדי להצטלם בזמן שהוא לוחץ את ידיו של נתניהו גם בעמידה.