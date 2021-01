שנת 2020 הייתה עמוסה עבור אפל, ובמיוחד המחצית השנייה שלה: מחודש יוני ועד חודש דצמבר קיבלנו עדכון משמעותי למערכות ההפעלה השונות, ארבעה דגמי אייפון חדשים, שני דגמי שעונים, שני אייפדים, אוזניות קשת ראשונות (ויקרות במיוחד) ושלושה מחשבים המבוססים על ערכת השבבים של אפל, M1. וזה אפילו לא הכל: בשנה האחרונה הרחיבה אפל את השירותים בתשלום שלה, במסגרת המודל הכלכלי החדש שמעניק חשיבות גוברת להכנסות חודשיות קבועות מלקוחות. אז למה אפשר לצפות בשנת 2021? האתר MacRumors מספק הצצה לתוכניותיה של אפל לשנה הקרובה – והן כוללות לא מעט הפתעות.

אייפון 13

רק חודשיים וחצי עברו מהשקת אייפון 12, והמדליפים כבר חוגגים עם שמועות נוספות. נכון לעכשיו, ההערכה היא שאפל תמשיך בקו שהציגה בשנה שעברה, עם שני דגמים "זולים" יותר ושני דגמי פרו. גדלי המסכים צפויים להישאר זהים (5.4 אינץ' בגרסת המיני, 6.1 אינץ' בגרסה הרגילה ובגרסת פרו, ו-6.7 אינץ' עבור דגם מקס). סמארטפון מתקפל כנראה לא יקרה השנה.

iPhone 13 Pro Max

השינויים המשמעותיים בדגמים העתידיים צפויים להיות מסך עם קצב רענון של 120 אינץ', מעבד A15 חזק יותר, שבב דור חמישי משופר של קוואלקום – ואולי אפילו זיהוי ביומטרי כפול, שיכלול את Face ID וקורא טביעות אצבע מתחת למסך. אבל עזבו את כל זה; אם התעצבנתם מהוצאת ראש המטען מהאריזה, תחזיקו חזק: אנליסטים צופים שדגמי אייפון 13 יגיעו ללא שקע הטענה. אחרי שהציגה את מנגנון MagSafe לטעינה אלחוטית, אפל לא מתכוונת לוותר עליו כל כך מהר. לפי הדיווחים, אפל גם תחזור לחלון ההשקות הרגיל שלה, והדגמים החדשים ייחשפו כבר בספטמבר.

אייפון SE

כמעט שנה עברה מאז שאפל חשפה את האייפון המוזל שלה (SE), וייתכן שנראה עדכון ממש בקרוב. לפי האנליסט מינג-צ'י קואו, אפל מפתחת אייפון SE חדש שיכלול מסך מקצה לקצה, כשאת Face ID יחליף סורק טביעות אצבע בכפתור ההדלקה שבצד המכשיר. גודל המסך יהיה 6.1 אינץ', ומעבר למערך צילום אחורי הכולל שתי עדשות, ייתכן שנראה גם תמיכה בדור חמישי ועיצוב בהשראת אייפד אייר 4. אז מתי נראה אותו? קואו מאמין שאפל תחשוף אותו במחצית השנייה של שנת 2021, כשאנליסטים מחברת Barclays טוענים שהוא יושק רק בשנת 2022.

איירפודס

בין המוצרים הנמכרים ביותר של אפל הם האוזניות האלחוטיות שלה. לפי הדיווחים, בדור השלישי של האוזניות אנחנו צפויים לראות עיצוב דומה יותר לאיירפודס פרו, "קצוות לבנים" קצרים יותר – ואפילו מתאמי סיליקון לאוזניות. עוד צופים האנליסטים והמדליפים כי אפל תכלול באוזניות שבב אלחוטי חדש שיאפשר חיי סוללה טובים יותר, אך סינון הרעשים האקטיבי צפוי להמשיך להיות נחלתו של דגם הפרו. קשה להעריך מתי בדיוק יצאו דגמי האוזניות החדשים, אך המדליפים צופים שהן יושקו כבר ברבעון הראשון של שנת 2021 (כלומר, עד חודש מרץ).

ומה עם האיירפודס פרו? במתיחת הפנים הקרובה אנחנו צפויים לראות עיצוב קומפקטי ועגול יותר, שיזכיר אולי יותר את האוזניות האלחוטיות של גוגל וסמסונג. חלק מהדיווחים מציינים שני גדלים אפשריים לאיירפודס פרו 2 – אך אף אחד לא מוכן לחתום על כך בשלב הזה.

אייפדים

ככל הנראה, אפל תחדש את הטאבלט היקר ביותר שלה – אייפד פרו עם מסך בגודל 12.9 אינץ', כשהחידוש העיקרי צפוי להיות מסך מיני-לד (Mini-LED) עם לא פחות מ-10,000 נורות – כשכל אחת מהן קטנה מ-200 מיקרונים (0.2 מילימטר). התוצאה תהיה עיצוב דק יותר, ניגודיות גבוהה יותר וצבעים מדויקים יותר (בעיקר שחור אמיתי). יש גם שמועות על אייפד עם מסך OLED, אך אנליסטים מעריכים שזה לא יקרה עד שנת 2022 לפחות.

לצד מסך מיני לד, האייפד פרו המעודכן יכלול גם קישוריות דור חמישי (5G) ושבב A14X. אז מתי נראה את האייפד פרו והחדש? לפי MacRumors, הייצור החל כבר ברבעון הרביעי של שנת 2020, כך שאפל צפויה לחשוף את המוצר כבר בחודשים הקרובים.

מעבר לאייפד פרו, ייתכן שאפל תרענן גם את האייפד הקטן ביותר שלה. לפי האנליסט מינג-צ'י קואו, אפל עובדת על דגם מיני חדש עם מסגרת צרה יותר, ומסך שיתפרש על 8.5 עד 9 אינץ'. הדור החדש צפוי להיחשף עד חודש יוני.

שעונים

בשנת 2021 צפויה אפל לחשוף את הסדרה השביעית של השעון החכם שלה, לצד דור נוסף לגרסה המוזלת (SE). לא ממש ידוע מה יכללו השעונים החדשים, אך ישנם דיווחים על כך שאפל מנסה לפתח חיישן שימדוד את רמת הסוכר בדם באופן לא פולשני.

מחשבים

אחרי תחילת הפרידה מאינטל והשקתם של שלושה מחשבים מבוססי M1 שזכו לשבחי המבקרים, ניתן לצפות שאפל תמשיך ותרחיב את ליין המחשבים שלה אף יותר. לפי הדיווחים, אפל עובדת על דגמי iMac (המחשב השולחני של החברה, שכולל את כל רכיבי המחשב בתוך המסך) שיתכתבו עם השפה העיצובית של האייפד פרו – כלומר, עם מסגרות קטנות יותר מסביב למסך, שגודלו הבסיסי יעלה מ-21.5 אינץ' ל-23 או 24 אינץ'. ניתן לצפות שאפל תציג את הדור השני של המעבדים שלה, M2, שעשויים לכלול 16 ליבות (לעומת 8 בדור הנוכחי), לצד גרסה חזקה במיוחד שעשויה לכלול 32 ליבות ותחליף את ה-iMac Pro. לפי הדיווחים, המחשבים החדשים יושקו באביב או בסתיו 2021.

יש התפתחויות גם בגזרת הלפטופים. לפי הדיווחים, אפל תשיק מקבוק פרו חדש עם מסכים בגודל 14.1 ו-16.1 אינץ', שיחליפו את הדגמים הקיימים (13.1 אינץ' ו-16 אינץ'). בדור הבא, אפל תמשיך עם סדרת המעבדים החדשים שלה, ואנחנו צפויים לראות גם מתיחת פנים קטנה, שכוללת את צמצום המסגרת השחורה המקיפה את המסך. ממש כמו באייפד פרו, גם כאן יש שמועות על מסכי מיני לד.

מבט לעתיד

אחד המוצרים לו מחכים מעריצי אפל הוא דור חדש לאפל TV, שעודכן לאחרונה בשנת 2017. לפי הדיווחים, הדור החדש צפוי לכלול מעבד A14 או A12X, נפח אחסון גדול יותר (64 או 128 ג'יגה בייט), שלט חדש עם אפשרות מעקב (Find My), ושבב U1 שיאפשר לו לתקשר עם מכשירים אחרים בסביבה באופן מדויק יותר מאשר בלוטות' או WiFi. מעבר לכך, ייתכן שנראה גם גרסה עם חומרה מתקדמת יותר, שתתפקד בתור קונסולה של ממש.

מוצר נוסף שיצר חרושת שמועות בשנה האחרונה הוא ה-AirTags, תגים קטנים שניתן יהיה להצמיד לחפצים שונים כדי לאתר אותם. אפל כללה מידע מסויים על התגים כבר ב-iOS 13, וממנו עולה כי הם יהיו עגולים ויכללו תמיכה מובנית בבלוטות' ובתחום רחב סרט. לא ברור אם ניתן יהיה לטעון אותם כמו שעונים, או שהם יגיעו עם סוללות מתחלפות.

המוצר האחרון לו מחכים חובבי החברה הם המשקפיים החכמים, וממש לא ברור מתי אפל תשיק אותם. לפי דיווח של האתר The Information מחודש יולי, אפל עברה את שלב אב הטיפוס ונמצאת בייצור נסיוני של עדשות מציאות רבודה שקופות למחצה. העדשות צפויות לשמש את כל מכשירי המציאות הרבודה שתשיק החברה, כשניתן לצפות שהיא תחשוף קסדה לפני שיגיעו המשקפיים.