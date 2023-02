וואטסאפ, או יותר נכון חברת האם מטא, יוצאת לעוד מתקפה על יריבותיה: מספר חודשים לאחר שמארק צוקרברג טען כי "וואטסאפ הרבה יותר מאובטחת מ-iMessage" של אפל, אפליקציית המסרונים טלגרם חוטפת גם היא ביקורת קשה מצד ענקית הטכנולוגיה, הפעם מוויל קאת'קרט, מנכ"ל וואטסאפ.



קאת'קרט טען בציוץ בתחילת השבוע כי טלגרם אינה מוצפנת מקצה לקצה כברירת מחדל וכי אינה מציעה הצפנה כזו לקבוצות. זאת, על פי המידע של טלגרם עצמה, עקב בעיות שעלולות להיגרם בעת גיבוי נתוני המשתמשים. לדבריו הוא הוסיף ציטוט מכתבה שפורסמה במגזין Wired, שתומך בדבריו: "לטלגרם יש את היכולת לשתף כמעט כל מידע סודי שהממשלה דורשת".

This is a really important article from @DarrenLoucaides @Wired about Telegram. If you think Telegram is secure, you should read this article and understand the truth - especially before you use it for anything private.



Some really important points: https://t.co/WefbuS11Ov — Will Cathcart (@wcathcart) February 10, 2023

מנגד, בטלגרם הביעו ביקורת שלילית על וואטסאפ. בין הנקודות הבעייתיות עליהן הצביעו, עלתה הטענה כי האפשרות לגבות את הצ'אטים בוואטסאפ באמצעות שירותי גוגל דרייב - משביתה למעשה את ההצפנה, מכיוון שהגיבויים אינם מוצפנים וסוכנויות ממשלתיות מכל העולם רשאיות לבקש מגוגל לחשוף את המידע בפניהן.



מובן מאליו כי לשתי החברות המתחרות זו בזו יש אינטרס לטעון כי השירותים שלהן הם האיכותיים והמוגנים ביותר. בכתבה המדוברת שפורסמה ב-Wired, עליה קאת'קרט מבסס את טענותיו בסדרת הציוצים שלו, נמנים מספר מקרים בהם לרשויות ברוסיה יש לכאורה גישה לצ'אטים סודיים בטלגרם. מעבר לכך, הועלתה בה גם האפשרות כי ייתכן שממשק תכנות היישומים (API) הפגום של טלגרם חשף את מיקומי המשתמשים שלה ברדיוס של 2-3 ק"מ, בתחילת המלחמה באוקראינה.

