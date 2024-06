בישראל אמנם חוגגים את חילוץ ארבעת החטופים החיים מרצועת עזה, אך הרשתות החברתיות החלו להתמלא במקביל בתמונות מהרס שהסבה פעילות צה"ל במחנה הפליטים נוסיראת. לצד התמונות האמיתיות הופצו גם תמונות מפוברקות שנוצרו בסיוע כלי בינה מלאכותית (AI), ומוצגות כאילו מדובר בתמונות אמיתיות לכל דבר.

תמונה שזכתה לתפוצה צרןבה ברשת X (לשעבר טוויטר) מציגה במרכז ההריסות חבורה של ילדים עם עגלת אבטיחים, תוך שהם מנסים למנוע מהתכולה שלה להישפך לרצפה. התמונה זכתה לתהודה רבה, ככל הנראה בשל השימוש באבטיחים, שמזוהים במערב עם המאבק הפלסטיני הודות לדמיון שלהם לצבעי דגל אש"ף.

אלא שכבר במבט חטוף קל לראות שמשהו בתמונה לא הגיוני, ומעלה חשד לשימוש בבינה מלאכותית. האנטומיה של הילדים תמוהה, הזרועות שלהם ארוכות בצורה מטרידה וגם האצבעות שלהם בעייתיות, כפי שציין חשבון המזוהה כמופעל בידי אנליסט OSINT (מודיעין גלוי) ישראלי. בכלל, אצבעות ידיים הן מקום שבו מנועי ייצור תמונות מתקשים לחקות את המציאות.

התמונה הופצה בין היתר בחשבון של Motasem A Dalloul, המזדהה כעיתונאי ומשמש ככתב ברצועת עזה של אתר החדשות הפרו-פלסטיני middleeastmonitor.com. רק לאחר מספר רב של תגובות שהעירו לו כי מדובר בתמונה מזויפת הסיר אותה העיתונאי מהחשבון שלו, לאחר שהציג אותה שם במשך שעות ארוכות.

This image is not from the al Nusairat refugee camp - It is an AI image.

Main way to tell is the arms and lack of fingers (AI isn't good at forming them). https://t.co/HoXC34OBpV pic.twitter.com/RdnfGJ1WUi