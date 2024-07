האם אפל עומדת להכניס מצלמה לאוזניות ה-Airpods הפופולריות שלה? כך עולה מדוח חדש של האנליסט מינג צ'אי קו, הנחשב למקורב לחברה. המצלמה שתשולב תהיה מצלמת אינפרה אדום, אותה מצלמה שסורקת את פני המשתמשים באייפון על מנת לפתוח את המכשיר, ולפי הדיווח באפל שוקדים על שילוב של הטכנולוגיה כך שהאוזניות יוכלו לסרוק את הסביבה ולדעת מה המיקום המדויק שלהם בחדר.

שימוש לטכנולוגיה כזאת מיועד בעיקר למוצרי מציאות וירטואלית, כמו הויז'ון פרו של החברה. המטרה תהיה לאפשר לאוזניות להתאים את הסאונד בדיוק לפי המיקום של המשתמש בחדר, ובכך לספק לו חוויה טובה יותר של סאונד בתוך החוויות הוירטואלית.

AirPods will be equipped with with IR cameras by 2026, according to @mingchikuo



These cameras are said to allow the headphones to be more tightly integrated with Apple Vision Pro, enhancing spatial computing experiences. pic.twitter.com/Vc3q5DfJsH — AppleTrack (@appltrack) July 1, 2024

לאחרונה דווח כי אפל מפסיקה לעבוד על הגרסה הבאה של הויז'ון פרו לאחר הביקורות על המחיר הגבוה והמחסור בשימושיות של המכשיר הראשון. במקום, החברה החלה לעבוד על גרסה רזה יותר וזולה יותר של משקפי מציאות מורכבת, שישתמשו במערכת ההפעלה והרבה מהיכולות של הויז'ון פרו. לפי הדוח החדש של קו, באפל עובדים על להתאים את שאר המוצרים שלהם למכשירי מציאות מדומה.

קו מציין שבחברה עובדים על להכניס גם את חידושי ה-AI שלהם אל תוך מכשירי המציאות המדומה, ולהוסיף אותם גם לדגם הויז'ון פרו שקיים כבר היום. אם אכן יקרה, המשתמש יוכל לדבר בחופשיות עם סירי בזמן שהוא לובש את משקפי המציאות המדומה של אפל, ובצורה כזאת יצטרך להשתמש פחות במקלדת, שהיא אחת החולשות של המערכת נכון לעכשיו.

לפי הדוח של קו, באפל מכוונים מאמצים לשווק את אוזניות האיירפודס החדשות בתחילת 2026. עד אז, החברה ככל הנראה תכריז על המשך החזון שלה למחשוב מרחבי שמוקרן אל תוך העיניים של משתמשים, כמו משקפי מציאות מדומה.