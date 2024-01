אייפון נמצא במצב מושלם, לאחר שנשאב מהחור שנפער במטוס בואינג 737 של חברת אלסקה איירליינס ונפל מגובה של 16 אלף רגל (כ-4.8 קילומטר).

התקרית החריגה אירעה ביום שישי, במהלך טיסה מפורטלנד לקליפורניה. 20 דקות לאחר ההמראה, דלת החירום נפתחה ועפה, והנוסעים נאלצו לשבת באוויר עם חור ענק בגוף המטוס, עד שהטייס חזר לנחות בשדה ממנו המריא. כל 171 הנוסעים וששת אנשי הצוות נחתו בשלום. בעקבות זאת חברת התעופה ביטלה יותר מ-200 טיסות, וכן יותר מ-170 מטוסי בואינג 737 מקס קורקעו.

מעצב המשחקים שונתן בייטס גילה את האייפון בצד כביש ליד פורטלנד, ופרסם את התמונות בטוויטר, בציוץ שזכה לכמעט 12 מיליון חשיפות. אפשר לראות שהוא עדיין נמצא במצב טיסה, "עם חצי סוללה" כאשר המייל פתוח על קבלה של כבודה של אלסקה איירליינס. בסך הכול נמצאו שני טלפונים ניידים לאחר הנחיתה, כך לפי המועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה האמריקאית.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024

בייטס אף פרסם בטיקטוק את הסיפור מאחורי מציאת הטלפון, שקרה כאשר יצא להליכה אחרי הצהריים. "מצאתי את הטלפון בצדי הדרך, הוא היה די נקי, בלי שריטות עליו, והמסך לא היה נעול", אמר.

#asa1282 ♬ original sound - Sean Bates @seansafyre quick story of how I found a phone that dropped 16,000 feet definitely belonged to a passenger on #alaskaairlines

סרטוני האימה מהמטוס עלו לטיקטוק ולרשתות חברתיות אחרות, כשהם מתעדים את הנוסעים משתמשים במסכות חמצן לשעת חירום כשהמטוס עדיין באוויר. הנוסע ניקולס הוך סיפר לסקיי ניוז שנוסעים מזועזעים צרחו: "יש פאקינג חור". הוך, שישב עשר שורות לפני החור במטוס, סיפר כי שמע "בום גדול", לפני שראה את מסכות החמצן. לדבריו, הוא חש שהוא עומד למות, ושלח הודעות לאמו ובת זוגו שהוא אוהב אותן.

A passenger on board the plane where the fuselage blew off in mid-air has told Sky News about the terrifying experience.



Nicholas Hoch says a hole was ripped in the side of the Boeing 737-9 MAX jet, and each minute felt like an hour.



Read more: https://t.co/RlzZ1h6oGY pic.twitter.com/ojMF8vSfbK — Sky News (@SkyNews) January 7, 2024

#portland #almostplanecrash #alaskaairlines ♬ original sound - Courtney @imsocorny 10 minutes into our flight we heard a loud bang and the oxygen masks dropped down. I was in the front and we had no idea what was happening at first, just that the plane depressurized extremely fast. So thankful for the amazing pilots that were able to safely land us! Alaska airlines has some explaining to do. #emergencylanding

מטוסי הבואינג 737 מקס הם הנפוצים ביותר לטיסות מסחריות בעולם - עם יותר מ-1,160 שנמצאים בשימוש פעיל.