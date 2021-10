בזמן שתקלת ה-DNS משתקת את האפליקציות של פייסבוק, ההון האישי של מארק צוקרברג צונח ב-7 מיליארד דולר תוך שעות ספורות, ובכך מוריד אותו במספר מקומות ברשימת האנשים העשירים בעולם.

הירידה בהון מגיעה בשל ירידת המנייה בכ-5% ביום המסחר הנוכחי, וכן בירידה כללית של 15% מאז אמצע ספטמבר. הירידה הזאת מביאה את ההון של צוקרברג ל-120 מיליארד דולר, ושמה אותו במקום החמישי ברשימת האנשים העשירים בעולם, כאשר הוא איבד 19 מיליארד דולר מאז ה-13 בספטמבר.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.