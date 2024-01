אילון מאסק מנסה בכל דרך אפשרית לשקם את X, טוויטר לשעבר, ולהחיות את הפלטפורמה שהפכה למושמצת ביותר שקנה אותה תמורת 44 מיליארד דולר. כעת מאסק החליט לנסות לפתות את היוטיובר הנעקב בעולם, מיסטר ביסט או בשמו האמיתי ג'יימי דונלדסון, לעלות את התכנים שלו לטוויטר ולא רק לפלטפורמת הווידאו של גוגל.

ההתכתבות החלה בכלל מציוץ של גולש די אנונימי בשם DogeDesigner, אשר על פי הפרטים שלו עובד בתור מעצב של המטבע המבוזר, אבל אי אפשר באמת לאמת זאת כי כל אחד יכול לקנות וי כחול, אשר ביקש מדונלדסון לעלות את הסרטון החדש שלו גם לטוויטר. לאחר מכן אילון מאסק נכנס לאירוע וענה בציוץ המשך: "כן".

Upload on this platform too — DogeDesigner (@cb_doge) December 30, 2023

אבל מיסטר ביסט נאלץ להודות באמת המביכה מבחינת מאסק - טוויטר פשוט לא יכולה לספק לו את הרווחים שהוא רוצה. בציוץ תגובה ענה: "ליצור את הסרטונים שלי עולה מיליונים, וגם אם הם יקבלו מיליארד צפיות ב-X, זה לא יכסה חלק קטן מההוצאות", השיב דונלדסון, שהשווי שלו לפי פורבס הגיע ל-500 מיליון דולר, למאסק. "אבל אני מתכוון לבדוק דברים ברגע שהמונטיזציה באמת תתחיל להתפתח!" הוא הוסיף.

My videos cost millions to make and even if they got a billion views on X it wouldn’t fund a fraction of it :/



I’m down though to test stuff once monetization is really cranking! — MrBeast (@MrBeast) December 30, 2023

יוצרים ביוטיוב זכאים להיכנס לתוכנית השותפים של יוטיוב (YPP) - הדורשת מספר מסוים של מנויים, העלאות וצפיות - ויכולים להרוויח בין 3,400 ל-30,000 דולר על כל מיליון צפיות בסרטון, לפי Yahoo Finance. הסרטון האחרון של דונלדסון, שנקרא "ביליתי 7 ימים בבידוד", צבר כמעט 54 מיליון צפיות ביום אחד מאז פרסומו.

בינתיים, פוסטים ב-X מייצרים כסף באמצעות מעורבות גולשים ורווחים מפרסום עבור משתמשים המחזיקים בחשבונות מאומתים עם מנוי הפרימיום, שעולה כסף.

בלוג בשם Life Math Money המנוהל על ידי מישהו שמזדהה כ-Harsh Strongman העריך כי בהתבסס על הרווחים שלו בפלטפורמה, יוצרים מקבלים רק 7 דולר למיליון חשיפות.

זו הפעם השנייה בתוך שישה חודשים שדונלדסון דוחה בקשה ממאסק להצטרף ל-X, אשר צופה שמכירות הפרסומות ב-2023 ירדו בכ-2.5 מיליארד דולר, לאחר עזיבה המונית של הפלטפורמה שהחלה באוקטובר האחרון כאשר מאסק צייץ הסכים עם ציוץ אנטישמי.

ביוני האחרון מאסק השיב לפוסט של דונלדסון על שחרור של סרטון חדש, וכתב: "פרסם אותו גם בפלטפורמה הזו. הרווחים לצפייה צריכים להיות תחרותיים עם יוטיוב. אם לא, אנחנו נתאים אותם".

הרווחים של דונלדסון הם הגבוהים ביותר מכל יוצר מדיה חברתית על פי פורבס. כשהופיע ברשימת 30 מתחת לגיל 30 של פורבס ב-2023, המגזין ציין שהוא הרוויח הכנסה שנתית של 54 מיליון דולר בשנה הקודמת - 32 מיליון דולר מתוכה מפרסומות בלבד, בתוספת 9 מיליון דולר בתוכן ממומן.