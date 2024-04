השבוע הודיע הצייצן האנטישמי ג'קסון הינקל שהוא נחסם מרוב הפלטפורמות שבהן הוא פעל במדיה החברתית - מלבד X (טוויטר לשעבר), שם החשבון שלו נחשב לאחד מהמצליחים ביותר בעולם. למי שלא מכיר, הינקל נחשב לאחד משונאי ישראל המשמעותיים ביותר במערכה הנוכחית ובכלל. הוא מרבה לפרסם תוכן אנטי-ישראלי ואנטישמי, כולל פייק ניוז ודיסאינפורמציה שמשרתת בעיקר את חמאס ואיראן.

As of this week, I’ve now been BANNED FOR LIFE from:



❌ YouTube

❌ Instagram

❌ Facebook

❌ Patreon

❌ WhatsApp

❌ Twitch

❌ Venmo

❌ PayPal

❌ Teezily

❌ Represent pic.twitter.com/EPM8mY9oMM — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) April 14, 2024

הינקל מגדיר עצמו "פרשן פוליטי" ו"פטריוט אמריקאי", והצעיר בן ה-24 הכחיש רק השבוע שהוא פועל בשירות מדינה כזו או אחרת. עם זאת, בתור מי שהציוצים שלו מגיעים למיליוני משתמשים ברחבי העולם, אפשר בהחלט להבין שהוא עושה לא מעט כסף מהפצת שנאה ברשת.

As one of the MOST VIRAL X accounts, many ZIONISTS are trying to CANCEL ME.



They’ve claimed I am:

An Iranian agent

A Russian agent

A Hamas agent

A CIA agent

A Zionist agent

A Houthi agent

A Chinese agent



But the truth is, I’m a 24 year old American… pic.twitter.com/ADxARSAS5Q — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) April 16, 2024

מי שהחליטו להילחם בהינקל הם קבוצת האקרים ישראלית בשם We Red Evils, שהצליחה לעורר לא מעט עניין בחודשים האחרונים. הקבוצה, שהתאגדה אחרי אירועי ה-7 באוקטובר, פועלת נגד הינקל כבר מאז תחילת המלחמה ובחודש נובמבר הודיעה שהיא הצליחה להשבית את חשבון הוואטסאפ שלו. עכשיו הקבוצה טוענת שהצליחה להשבית חשבונות נוספים של הינקל, כמו יוטיוב, אינסטרם ופייסבוק, ופלטפורמות שדרכן הוא מקבל מימון, כמו פטריאון (Patreon), ונמו (Venmo) ופייפאל (PayPal). כאמור - הינקל עצמו הודיע גם כן שהחשבונות הללו נחסמו, אך אין כל הוכחה לכך שהקבוצה, שפועלת במחשכים, אכן אחראית לכך.

"אם מדווחים על פוסט בודד, אי אפשר לעשות הרבה, בטח כשמדובר באנטישמים, בכל רשת חברתית לא מסירים תוכן כזה כל כך מהר", מסר דובר הקבוצה, שביקש להישאר בעילום שם, בשיחה עם mako. "יש דרכים מתחת לרדאר שאנחנו משתמשים בהן כדי 'לחזק' את תהליך הדיווח, זה לא טריוויאלי שזה קורה סתם כך. למען האמת, גם אם 10,000 איש היו מדווחים, זה לא היה עוזר להשבית את החשבונות הללו".

הדובר מסביר כי הקבוצה פעלה במגוון דרכים כדי לסכל את החשבונות של הינקל, מתחת ומעל לפני השטח. "בחודש נובמבר סגרנו לו את הוואטסאפ אבל הוא לא הבין את הרמז פעם אחת, הוא התעלם, ולכן הוא חטף יותר קשה הפעם", אמר הדובר. "נכון, הוא עדיין בטוויטר, אבל גם זה בטיפול כרגע. אנחנו חבורה של אנשים שלא מאמינים בבלתי אפשרי, נכון שהוא אחד מהמשתמשים הכי מצליחים בפלטפורמה, אבל כל כלב בא יומו, גם לשם נגיע".

לצד הפעילות כנגד הינקל, בחשבון הטלגרם של הקבוצה פורסם היום (שלישי) שהיא הצליחה לשים את ידה על פרטים אישיים של מאות קצינים איראניים. "הם הולכים לגלות שאנחנו יודעים טוב מאוד היכן הם גרים ומה הם אוכלים ואיך הם חיים", נכתב, "אף אחד לא בטוח, ד"ש מישראל".

בפרסומים שונים ובקבוצת הטלגרם שהיא מפעילה, טוענת Red Evils שהיא כוללת מספר האקרים, רובם בוגרי יחידה 8200 של חיל המודיעין ויחידות טכנולוגיות אחרות, שחלקם עובדים בתעשיית הסייבר הישראלית. מנגד, עלו גם טענות שמדובר בקבוצה שרק מתחזה לישראלית, ושצורת הניסוח בהודעות של הקבוצה אינה מתאימה לכותבים ישראלים, וחלק מהניסוחים אף מעלים חשד כי מדובר דווקא באיראנים.

דובר הקבוצה ביקש לדחות את הטענות הללו: "כבר כשנכנסתי לדברר את הקבוצה אחרי ה-7 באוקטובר, היו חשדות שאנחנו חבר'ה איראניים, אבל אנחנו לא. אנחנו חבר'ה ישראלים, יש בינינו יוצאי גופים ביטחוניים, יש לנו הייטקיסטים מכל התחומים, אני אישית מתעסק בתחום הבינה המלאכותית ביומיום שלי. אנחנו מעדיפים להישאר מתחת לרדאר, אנחנו לא עושים את זה במטרה לפגוע באנשים תמימים או להרוויח משהו, ההפך, הוצאנו כבר מאות אלפי שקלים".

עוד מספר דובר הקבוצה כי בימים אלו היא פותחת בקורס לימודי במטרה להרחיב את הפעילות שלה: "יהיו בדיקות קפדניות למי שייכנס אליו, אבל אנחנו עושים את זה כדי להגדיל את הפעילות ולא כדי להרוויח מהמצב", הוא מסר. כדי להתקבל לקורס אפשר ליצור ליצור קשר עם הקבוצה בטלגרם, אך הדובר מבקש להבהיר כי ישנה רשימת המתנה שמונה כמה מאות נרשמים.