יוצרי תוכן באינסטגרם יקבלו דרך נוספת להרוויח כסף מהפלטפורמה: אינסטגרם החלה לתת אפשרות ליוצרי תוכן מובילים לגבות תשלום על התכנים שלהם, בדומה לאפליקציית אונליפאנס. כרגע מדובר בניסוי מצומצם שנערך בארה"ב עם מספר משפיענים בודדים. הם יוכלו להחליט אילו שידורים חיים וסטוריז שהם מעלים יהיו מוגנים תחת חומת תשלום. הסטוריז האלו, שיהיו פתוחים למנויים בלבד, יהיו מוקפים בטבעת סגולה כדי להבליט אותם.

כמו ביוטיוב ובטוויץ' מנויים יקבלו תג סגול ליד שמות המשתמש שלהם. יוצרי התוכן יוכלו לראות את התג של העוקבים המשלמים בתגובות לפוסטים ובהודעות פרטיות שיקבל מהם. כך, הם יוכלו להקדיש להם יותר תשומת לב מאשר לעוקבים אחרים שאינם משלמים.

תכונות מנויים נוספות עשויות להתווסף בעתיד. על פי מנכ"ל אינסטגרם, אדם מוסרי, ייתכן שיוצרים יוכלו לייצא את רשימות המנויים שלהם גם לאפליקציות ואתרים של חברות אחרות.

היוצרים יוכלו לקבוע מחיר חודשי למנוי לפי בחירתם, והעוקבים יוכלו להירשם אליו באמצעות כפתור בפרופיל שלהם. אינסטגרם תרחיב את הניסוי ליוצרים נוספים בחודשים הקרובים.

Subscriptions



Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

- Subscriber Lives

- Subscriber Stories

- Subscriber Badges



We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌ pic.twitter.com/SbFhN2QWMX — Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022

"המהלך יעזור ליוצרים להרוויח יותר והם יוכלו לתת הטבות לעוקבים המעורבים ביותר שלהם, כמו גישה לשידורים חיים וסטוריז בלעדיים", אמר מארק צוקרברג, מנכ"ל מטא, חברת האם של אינסטגרם. "אני נרגש להמשיך לבנות כלים ליוצרים להתפרנס מהיצירתיות שלהם ולהעביר את הכלים האלו לידיים של יוצרים נוספים בקרוב".

בקיץ שעבר צוקרברג הכריז כי פייסבוק תשקיע מיליארד דולר ביוצרי תוכן עד סוף שנת 2022, זאת במטרה להתחרות בפלטפורמות אחרות שמושכות יוצרי תוכן כמו טיקטוק, יוטיוב ואונליפאנס.