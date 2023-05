ב-22.5 ייערך כמדי שנה יום שכנראה לא שמעתם עליו, יום הביטקוין פיצה או באנגלית Bitcoin Pizza Day. מדובר למעשה בחגיגה שנתית שמציינת את עסקת הביטקוין הראשונה. ב-22 במאי 2010 חובב וכורה ביטקוין בשם לאסלו היינץ פרסם מודעה בפורום "ביטקוין-טוק", שמציעה 10,000 ביטקוין למי שידאג לארגן לו שתי פיצות עם התוספות האהובות עליו.

ג'רמי סטורדיוונט, משתתף שקרא את המודעה בפורום, קיבל את ההצעה וביצע את ההזמנה בג'קסונוויל, פלורידה, בפאפא ג'ונס. המחיר המוסכם לפיצות עמד אז בסביבות ה-25 דולר, שהיה שווי הוגן ל-10,000 מטבעות ביטקוין, בהתחשב בזה שהיה בחיתוליו. לאסלו שלח את 10,000 הביטקוינים לג'רמי, שארגן את משלוח הפיצות לביתו של לאסלו.

"היום 10,000 מטבעות ביטקוין שווים כ-270 מיליון דולר, וזו כנראה בדיעבד קניית הפיצה הכי יקרה בעולם", מסבירה נעה משיח, מנכ"לית איגוד הביטקוין הישראלי ל-mako. "עסקה זו סימנה רגע משמעותי בהיסטוריה של ביטקוין, והדגימה את הפוטנציאל שלו כאמצעי חליפין לסחורות ושירותים מהעולם האמיתי".

לצערו של סטרדיוואנט, הוא בזבז את כל אחזקותיו בשנת 2018 כדי לממן טיול בחו"ל עם בת זוגו. "אם הייתי מתייחס לזה כהשקעה, הייתי מחזיק במטבעות יותר זמן. לא חשבתי שלמטבעות יהיה כוח קנייה שמשתווה לנדל"ן. זה מטורף לדמיין מישהו עם הכמות הזו של מטבעות ביטקוין היום", סיפר אחרי שנים.

Bitcoin Pizza Day is upon us



On May 22, #Bitcoin and crypto enthusiasts all around the world will celebrate the day.



Why? Because 13 years ago a bloke used Bitcoin to buy Papa John’s pizza — a thread : pic.twitter.com/nLP2HrrlXo — The Chainsaw (@chainsawdotcom) May 17, 2023

מאז יום פיצה ביטקוין נחגג ברחבי העולם עם פעילויות ואירועים שונים לציון המאורע, ובעיקר אכילת פיצה. השנה האירוע חוגג בר מצווה, 13 שנה מאז אותה עסקה, וגם באיגוד הביטקוין הישראלי מארגנים מסיבת פיצה מיוחדת ב-21.5 בשגרירות הביטקוין בתל אביב.

ביטקוין אחד שווה היום, נכון לכתיבת שורות אלו, כ-26.7 אלף דולר, כאשר בשיאו באוקטובר 2021 הוא חצה את רף ה-66 אלף דולר. אז האם באיגוד הביטקוין עדיין מאמינים שמטבע הקריפטו הוא העתיד?

"בהחלט", עונה משיח. "ככל שהזמן חולף, האמונה של הציבור במטבע מתחזקת ומשקיעים מסורתיים יותר נכנסים לתחום, כמו גם נותני שירותים כמו מאסטרכרד וויזה. גם בישראל תעשיית המטבעות הדיגיטליים והבלוקצ'יין פורחת עם עשרות סטרטאפים והרבה רוח גבית לתחום.

"כמו כן, התקבלו בישראל בשנה האחרונה ארבעה רישיונות לנותני שירותים פיננסיים בתחום (HBH, bits of gold, bit2c, הורייזן - מבית אלטשולר שחם – ד.ג), צעד מבורך שיעזור לקהילת המשתמשים לקנות מטבעות בבטחה ולהכניס את הכסף לבנק. אנחנו מצפים ממקבלי ההחלטות והרגולטורים הישראלים לאפשר לתחום לשגשג, להנפיק רישיונות נוספים ולשחרר את החסמים שיאפשרו לתעשייה הזאת לפרוץ ולהקים עוד מיזמים ומשרות לישראלים".

כמה עסקאות ביטקוין מתרחשות בישראל בחודש בשנת 2023?

משיח: "אף אחד לא יודע. העסקאות שמתבצעות בין אנשים לא מתפרסמות והמידע על הבלוקצ'יין של ביטקוין לא אומר תמורת מה הועברו המטבעות בין כתובות הביטקוין השונות, או מאיפה נעשתה העסקה. הסיבה שאנחנו יודעים מה התקבל תמורת מה בעסקה הראשונה היא כי לאסלו רצה שידעו ופרסם אותה.

"אנחנו מעריכים שיש בישראל מאות אלפי משתמשים במטבעות דיגיטליים, בין אם זה סוחרים, משקיעים, מקבלי משכורות בביטקוין ועוד, וזה ממידע שמוסרים החלפנים הישראלים והערכות שונות שלנו".

נעה משיח | צילום: דרור סיתהכול

איך המיתון משפיע על קהילת הביטקוין בעולם בכלל ובישראל בפרט?

"ראינו ירידה במספר העסקאות ובפעילות הכוללת בשנה האחרונה, אבל לא באופן שפגע במסחר. מדדים אובייקטיביים כמו קושי הכרייה לא ירדו, מה שאומר שיש עדיין ביקוש למטבע ובשבועות האחרונים הרשת התמלאה עסקאות בשל האפשרות החדשה יחסית לייצר NFT על ביטקוין".

המסיבה לציון יום הפיצה ביטקוין תערך ב-21.5.2023, בשגרירות הביטקוין הישראלית (אחוזת בית 1, תל אביב) בשעה 19:00, הכניסה חופשית