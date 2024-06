בית המחוקקים של מדינת ניו יורק העביר הצעת חוק שתאסור על רשתות חברתיות להציג מה שנקרא "פידים ממכרים" לילדים מתחת לגיל 18, אלא אם כן הם מקבלים הסכמה מההורים.

החוק בשם הקליט Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids מגדיר פיד ממכר ככזה שהתוכן בו מומלץ או מתועדף בהתבסס על מידע אישי על המשתמש או על המכשיר של המשתמש - בעצם, האלגוריתמים המשמשים את רוב האפליקציות של הרשתות החברתיות. עדכונים שנחשבים כלא ממכרים, קטגוריה הכוללת למשל "עדכונים רשומים בסדר כרונולוגי", עדיין יורשו.

מושלת ניו יורק, קתי הוצ'ול, צפויה לחתום על הצעת החוק בקרוב. משרדה כבר פרסם הצהרה המשבחת את האישור שלו בבית הנבחרים, יחד עם חקיקתו של חוק הגנת מידע על ילדים בניו יורק, האוסר על פלטפורמות מקוונות לאסוף או למכור נתונים אישיים ממשתמשים מתחת לגיל 18 ללא הסכמה מראש.

"ניו יורק מובילה את המדינה בהגנה על הילדים שלנו מפני עדכונים ממכרים של רשתות חברתית, ומגנה על הנתונים האישיים שלהם מפני חברות רודפות בצע", אמרה המושלת הוצ'ול. "יחד, לקחנו צעד היסטורי קדימה במאמצים שלנו לטפל במשבר בריאות הנפש של הנוער וליצור סביבה דיגיטלית בטוחה יותר לצעירים".

Today’s passage of the Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act and The New York Child Data Protection Act in the NYS Legislature is a major step forward as we fight to protect kids from the harmful effects of unchecked social media and technology. Thank you to the… pic.twitter.com/sjQR7Uxpv1 — Melinda Person ✌ (@MelindaJPerson) June 7, 2024

יישום הצעת חוק זו יחייב רשתות חברתיות לאמת את גילאי המשתמשים. בנוסף הוא יאסור על פלטפורמות לשלוח נוטיפיקציות לאותם ילדים בין חצות ל-6 בבוקר ללא הסכמת הורים. חברות שיפרו את החוק עלולות לעמוד בפני קנסות של עד 5,000 דולר לכל הפרה.

"זוהי מתקפה על חופש הביטוי והאינטרנט הפתוח על ידי מדינת ניו יורק", אמר סגן הנשיא והיועץ הכללי של קבוצת הסחר NetChoice, קרל סאבו, בהצהרה. "ניו יורק פתחה דלת לממשלה לעקוב אחר האתרים שבהם אנשים מבקרים והפעילות המקוונת שלהם על ידי אילוץ אתרים לצנזר את כל התוכן, אלא אם מבקרים מספקים תעודה מזהה לאימות גילם".

הצעת החוק צריכה להפוך לחוק רשמי במידה והמושלת תחתום עליו והוא לא יגיע לבתי משפט, אך אם זה יקרה, הוא עשוי לגרום למדינות נוספות ללכת בעקבות ניו יורק וליישם אחת לתמיד דרך אמיתית למנוע מילדים ליפול בתוך מערבולת התכנים הממכרים של הרשתות החברתיות.