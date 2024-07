בזמן שישראל חלוקה לגבי אירועי אמש בשדה תימן ובסיס בית ליד, הכנסת נמצאת בפגרה ובממשלה עסוקים בלריב אחד עם השני לגבי משמעות האירוע - שונאי ישראל בטוויטר מאשימים אותנו בהאשמות קשות מאוד. בדומה להפגנות בקפלן מדי שבת, שמסוקרות באופן נרחב ברשתות החברתיות ובסוכנויות הידיעות הערביות, גם אמש אצל חלק מהמשתמשים דווחו העימותים כ"תחילתה של מלחמת אזרחים". לפי אותם יוזרים הסיבה שהציתה אותם היא "דרישת חיילים לאונס רב-משתתפים של אסירים פלסטינים". אותם ציוצים כמובן לא נותנים את ההקשר המורכב יותר של מחבלי נוח'בה והפשעים שלהם נגד האנושותשהובילו אותם לרגע הזה, או לתהליך החקירה שבמסגרתו נכנסו חוקרי מצ"ח רעולי פנים לבסיס.

ISRAEL ON THE BRINK OF CIVIL WAR?



Israeli Forces are redirecting battalions carrying out GENOCIDE in Gaza to deal with the Pro RAPE thugs inside “Israel” who are demanding the right to continue gang raping Palestinian prisoners.



In a word- this is ZIONISM pic.twitter.com/spP2K6q3Ii — Khalissee (@Kahlissee) July 29, 2024

חלק מהציוצים מגיעים ממשתמשים מוכרים במעגל התכנים האנטי-ישראליים ונחשפו כבר למיליוני משתמשים. אחת מהן היא רשידה טליב, חברת בית הנבחרים בארה"ב הידועה כאחת המבקרות הגדולות של ישראל, שצייצה: "ממשלת ישראל דנה אם זה בסדר לאנוס פלסטינים" - ציוץ שהגיע ל-2.5 מיליון משתמשים.

The government of Israel is debating if it’s okay to rape Palestinians. https://t.co/tXSYn3fIIT — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) July 29, 2024

בציוץ אחר, שכבר נחשף ל-2.4 מיליון גולשים, נכתב: "ישראל יכולה להיות המדינה הראשונה בהיסטוריה שפתחה במלחמת אזרחים על זכותו של הצבא לאנוס אסירים", יחד עם סרטונים מהמהומות בבסיסי צה"ל אתמול.

Israel could be the first country in history to start a civil war over the right of its military to rape prisoners… pic.twitter.com/c8089SPdSR — Pelham (@Resist_05) July 30, 2024

הסרטונים חצו פלטפורמות והגיעו גם לאינסטגרם, שם מראים את האלימות שהתרחשה בבסיסים ומציגים אותה בתור "התפוררות החברה הישראלית" לקראת מלחמת אזרחים.

View this post on Instagram A post shared by Walad Kosti (@waladkosti)

בנוסף לשסע החברתי, האירועים של אתמול הפכו גם לנזק תדמיתי של ממש למדינה, זאת כאשר אין באמת מערך הסברה מתפקד שיכול לתווך את האמת המורכבת שבה אנו חיים.