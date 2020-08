במסגרת טרנד חדש בטיק טוק שמכונה ״פורנו טראומה״, משתמשים ברשת החברתית מעמידים פנים שהם קורבנות שואה, פונים למצלמה, מדברים בגוף ראשון ומספרים כיצד ״מתו״ במטרה ליצור סנסציה ברשת. מדובר כאמור בטרנד כולל שלא בהכרח מתייחס רק לשואה, אבל רבים טוענים כי מדובר בצעד אחד רחוק מדי.

חלק מהמשתמשים אף לובשים בגדים עם פסים וטלאי צהוב, וחלקים מתאפרים כדי ליצור אשליה של חבלות וחתכים. הם מספרים כיצד נהרגו במחנות הריכוז של הנאצים, ואף משחזרים מקרים של רצח עם שחוו במהלך מלחמת העולם השנייה. חלקם מזכירים ספציפית את מחנה ההשמדה אשוויץ, בו נרצחו יותר ממיליון איש.

TikTok creators are pretending to be Holocaust victims in heaven in a new trend dubbed 'trauma porn' via /r/nottheonion https://t.co/XmdsRdF2UQ pic.twitter.com/hu52dqehVv

אזכור השואה במסגרת הטרנד החדש הרגיז לא מעט אנשים, וביניהם מנהלת קשרי ניצולים במוזיאון השואה בארה״ב, דיאן זלצמן, שאמרה: ״לחקות את חוויות השואה זה לא מכבד את זיכרון הנופלים, זה פוגעני כלפי הניצולים וזה מפשט את ההיסטוריה״. גם מגיבים ברשת הביעו התנגדות לסרטונים הללו, וטענו כי מדובר באנטישמיות.

אחד המגיבים אף כתב: ״כמות האנשים שחושבים שהם יכולים להפוך את זה לבדיחה או טרנד היא מעבר למעוררת טראומה״. בריאנה, נערה יהודיה בת 17 שהתראיינה למגזין Wired אמרה: ״האובססיה שלנו עם פורנו טראומה עוררה מוטיבציה להפוך נרטיבים לאובר-דרמטיים, וזה יכול להוות טריגר עבור משפחות ששרדו את המלחמה או איבדו בה אנשים״.

TikTok users pretending to be HOLOCAUST victims and wearing the Star of David, striped 'uniforms' and fake bruises are accused of 'dishonoring the lives of millions of Jews' - in tone deaf trend branded 'trauma porn' Daily Mail #NeverAgain https://t.co/mRBtSN3MBw